CAMEROUN :: Campagne électorale : Le financement public est là :: CAMEROON

A travers un communiqué de presse hier, le Minat, Paul Atanga Nji, a annoncé la disponibilité de l’appui prévu par la loi.

Quatre jours après le début de la campagne électorale, toutes les attentions des responsables des formations étaient tournées du côté du ministère de l’Administration territoriale. Elles attendaient notamment l’annonce relative au déblocage des fonds destinés au financement de la campagne électorale. Appui prévus par la loi portant Code électoral en son article 285. Hier, le ministre Paul Atanga Nji a rendu public un communiqué qui indique la disponibilité de cette dotation. Les partis politiques en lice pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain sont attendus ce jour, « pour décharger les montants respectifs de la première tranche » de ce financement.

Cette annonce du ministre Paul Atanga Nji intervient alors que les partis politiques étaient déjà confrontés à l’équation du financement. En effet, quelques semaines avant l’ouverture de la campagne électorale, Denis Emilien Atangana, président du Front des démocrates du Cameroun (FDC) lançait une levée de fonds en vue du financement de cette phase du processus électoral. Sur sa page Facebook, le jeune responsable politique, tête de liste aux municipales dans la commune de Monatélé indiquait le bien-fondé de cette opération. Joint hier en mi-journée, il indiquait que l’opération a en effet porté quelques fruits. Outre cette levée de fonds, « il y a des contributions au sein du parti. Nous avons également des amis qui nous apportent leurs contributions », fait-il savoir. Comme le FDC, la plupart des partis politiques engagés dans le cadre du double scrutin attendu ont dû mettre en place des stratégies pour financer leurs activités. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). « Nous avons des militants qui cotisent, de même que les élus », précise pour sa part Emmanuel Ntonga, président régional du SDF pour le Centre et tête de liste de cette formation politique aux législatives du 9 février prochain dans le Mfoundi. «Nous tournons à 150 000 F de besoins financiers par jour qu’il faut bien trouver. Les régions qui sont les mieux loties en élus sont plus nanties financièrement et il arrive même que certaines nous viennent en appui », lâche-t-il dans un sourire.

Tête de liste de l’Union démocratique du Cameroun (UDC) pour la commune de Bangourain dans le Noun, Youmo Koupit Adamou abonde dans le même sens. « Nous avons des contributions des militants et des candidats », avance-t-il. Chacun de ceux retenus pour faire partie de la liste des candidats aux municipales ici doit débourser 60 000 F « et ça se passe plutôt bien », ajoute le membre du Bureau politique de l’UDC. S’agissant de ce type de financement, certaines formations politiques ont vu plus grand. « Nous avons fixé un taux de contribution pour les candidats aux municipales », lance Augustin Balla, président de la section RDPC du Mfoundi V et tête de liste de cette formation politique à la commune de Yaoundé V. « Chaque candidat doit donner 500 000 F » lâche celui qui est également tête de liste de cette formation politique aux municipales pour la conquête de la mairie de Yaoundé V.

Sur l’utilisation de ces fonds, tous s’emploient à reconnaître qu’ils servent à la logistique dans l’organisation des meetings, aux déplacements des équipes sur le terrain, à l’achat des gadgets. Comme indiqué plus haut, la loi portant Code électoral a prévu un financement des campagnes électorales et référendaires. Les mêmes dispositions légales précisent que « la première tranche est servie, après la publication des listes de candidats, à tous les partis politiques au prorata des listes présentées et acceptées dans les différentes circonscriptions électorales ». En clair, il sera fonction du nombre de listes retenues, et par élection .