AFRIQUE :: Bourse et Islam : le Trading, Halal ou Haram ? :: AFRICA

Le trading en Islam est souvent considéré comme du trading haram. Pourtant, il existe un compte de trading particulier, le compte islamique, qui se veut respectueux de l'Islam. Il est ainsi possible d'investir en bourse halal et de trader le Forex halal. Faisons le point sur le trading islamique et voyons si l'on doit considérer la bourse haram ou halal.

Bourse Islam : Quels sont les Principes de la Bourse Islamique ?

Avant de pouvoir considérer la bourse halal ou haram, examinons d'abord les quatre grands principes de la bourse en Islam :

L'interdiction du paiement ou de la réception de toute forme d'intérêt (Riba), Des transactions immédiates : "de main à main", L'interdiction des jeux de hasard, Le partage des bénéfices et des risques.

Il semble donc à première vue que trading et Islam ne fassent pas bon ménage. Mais le trading est-il haram pour autant ? Doit-on considérer investir en bourse halal ou haram ? Non, il est tout à fait possible de pratiquer du trading halal, via un compte islamique trading respectueux des principes fondamentaux de la bourse Islam.

Investir en Bourse Islam grâce au Compte Trading Islamique

Le compte islamique trading s'adresse tout particulièrement au trader Islam respectueux de ses principes religieux. Ce type de compte s'adapte en effet aux quatre principes énoncés précédemment de la manière suivante :

Il ne génère aucun intérêt swap (un intérêt payé ou encaissé par le trader lorsqu'il laisse une position ouverte durant la nuit), Les transactions sont immédiates, Les ordres passés ne doivent pas être le fruit du hasard mais d'une analyse, En se positionnant sur un actif, celui-ci peut prendre ou perdre de la valeur ; les bénéfices et les risques se voient donc partagés.

Le trading Islam tel que proposé par un broker halal existe en France ; il faut veiller à choisir son broker islamique parmi les courtiers régulés par une autorité de régulation européenne comme l' AMF ou la FCA.

Que Peut-on Trader en Islam ?

Si le trading en Islam est comme on l'a vu globalement halal, il subsiste tout de même certaines interdictions.

Doit-on par exemple considérer le trading Forex halal ou haram ? En étudiant comment fonctionne le compte islamique Forex, il apparaît que le trading Forex Islam respecte en tout point les quatre principes fondamentaux de la bourse islamique : pas d'intérêt, des transactions réalisées immédiatement et suite à une analyse (pas de hasard) et le partage des bénéfices et des risques. Le trading Forex s'avère donc un investissement halal. Il en va de même pour la crypto monnaie Islam.

Pour les mêmes raisons, on considère également les CFD halal. Seuls les obligations et les Futures sont considérés haram. Les obligations génèrent en effet obligatoirement des intérêts (Riba). Les Futures, quant à eux, sont considérés haram en raison du caractère différé de l'échange de biens, après signature de l'accord d'achat ou de vente.

Plus subtilement, enfin, sur le marché des actions, on considère souvent investir en bourse haram. Voyons pourquoi acheter des actions Islam peut se révéler haram. Pour pouvoir acheter des actions en bourse Islam, vous devez vous assurer que la société qui émet ces actions agit de manière halal. Ce n'est par exemple pas le cas des sociétés relevant du secteur de l'alcool (comme Pernod Ricard) ou des jeux de hasard (comme la Française des Jeux). Est-ce que la bourse est haram ici ? Dans ce cas précis, oui. Attention, une même société peut avoir une activité mixte. Dans ce cas, vous pouvez acheter ses actions mais en faisant don du pourcentage des profits générés par la branche d'activité haram de la société.