Martin CHE nouveau Directeur Régional Afrique Centre, Sud, Est de UBA. :: AFRICA

United Bank for Africa (UBA) Plc a récemment annoncé la nomination de M. Martin CHE au poste de Directeur Régional de la Banque, couvrant la zone Afrique Centre, Sud et Est (CESA).

Martin CHE supervisera les opérations de la Banque UBA au Cameroun, au Congo Brazzaville, au Gabon, au Tchad, en République démocratique du Congo, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie et au Mozambique.

Cette nomination est l’une des multiples mutations annoncées le lundi 6 janvier 2020 dernier par le Directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, au siège de la Banque à Lagos, au Nigeria. S’exprimant au sujet de ces nominations, le PDG du Groupe, Tony O. Elumelu, a déclaré qu’elle « témoignent de l’engagement du Groupe dans son réseau panafricain et mondial, mais aussi en faveur de son importante base de clients particuliers et de ses infrastructures opérationnelles. Nous sommes portés sur l’amélioration de notre efficacité et le renforcement de notre mission panafricaine, en nous appuyant sur notre extraordinaire vivier de talents et des expériences disponibles au sein du Groupe. »

Jusqu’à sa nomination au poste de Directeur Régional/CESA, M. Martin CHE assumait la fonction de Directeur Régional/CEMAC, couvrant et supervisant les opérations de la banque au Cameroun, au Gabon, au Congo Brazzaville, au Tchad et en République démocratique du Congo. Auparavant, il a été

MD/CEO de UBA au Congo Brazzaville et a occupé diverses hautes fonctions au sein de l’institution bancaire.

M. Martin CHE est professionnel doté d’une solide expérience de plusieurs décennies dans le secteur bancaire. C’est un expert du développement d’entreprise avec des compétences avérées dans les domaines du risque de crédit, du risque financier, de la gestion des relations d’affaires, du management et des opérations bancaires. Il est titulaire d’un MBA en Banque et Finance de l’École de Commerce et Gestion de l’Université du Pays de Galles, Bangor, et de nombreuses certifications dans le domaine du leadership, obtenues notamment à l'IMD Business School de Lausanne. Le nouveau Directeur Régional/CESA cumule 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire.

Le principal objectif de Martin CHE pour la banque, à l’entame de son mandat comme RCEO/CESA, sera de porter la région sur de nouvelles hauteurs, en surpassant les attentes des clients, en proposant des services améliorés et optimisés, et en mettant davantage l’accent sur les valeurs essentielles de UBA – Esprit d’entreprise, Excellence et Exécution. En ligne avec l’objectif de UBA d’être au rang des 3 principales banques d’importance systémique dans chacun des pays d’Afrique où nous sommes en activité, « J’ai hâte de travailler avec les différents acteurs du Cameroun, du Congo Brazzaville, du Gabon, du Tchad, de la RDC, du Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie, de la Zambie et du Mozambique en vue de développer la valeur et l’activité de UBA en Afrique », a-t-il déclaré.