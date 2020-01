CAMEROUN :: L’affaire Mamadou Mota et Mancho Bbc renvoyée :: CAMEROON

Cette juridiction se prononce le 27 janvier prochain sur la demande de mise ne liberté provisoire formulée par les avocats du vice-président du Mrc.

Mamadou Mota, le premier vice-président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), était ce 13 janvier 2020 devant la Cour d’appel du Centre. ! l s’est présenté au tribunal avec certains détenus de la crise anglophone à l’instar de l’activiste et animateur Mancho Bbc, Ngalim Felix, Pen Terence. Après les réquisitions du ministère public hier sur la demande de mise en liberté provisoire formulée depuis décembre 2019 par les avocats des accusés, l’audience a été renvoyée au 27 janvier 2020. La cour d’appel du Centre va délibérer à la fin du mois sur cette demande de mise en liberté provisoire, formulée en décembre dernier par les avocats des détenus.

Le vice-président du Mrc, Mancho Bbc, deux ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement ferme par le tribunal de première instance d’Ekounou, pour rébellion en groupe. D’autres accusés ont écopé de trois ans de prison. Ce verdict a été prononcé le 9 septembre 2019, après deux mois d’audience. Cette sentence contre le leader du Mrc et les autres a été prise dans le cadre de la mutinerie, survenue le 22 juillet 2019 à la prison centrale de Kondengui. Ce mouvement de trouble à l’origine de cette condamnation de ces personnes est né à la suite de la colère de certains détenus anglophones. Après la décision rendue par le tribunal de première instance d’Ekounou, les avocats de Mamadou Mota, Mancho Bbc et coaccusés ont interjeté appel.

Si le vice-président du Mrc est toujours maintenu en prison, c’est à cause de cette condamnation écopée en septembre dernier. Raison pour laquelle ce leader politique n’a pas bénéficié de l’arrêt des poursuites décidée en octobre dernier. Cette mesure prise au lendemain de la tenue du ¬ rand Dialogue national a concerné une bonne partie des militants du Mrc qui étaient détenus dans le cadre des marches blanches organisées par le parti pour contester les résultats de la présidentielle d’octobre 2018. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Le vice–président du Mrc a été arrété le 8 juin 2019 après avoir pris part à une marche pacifique. L’animateur radio Mancho Bbc pour sa part, est détenu en prison depuis plus de deux ans. ! l a été condamné dans une première affaire en octobre 2018 à 15 ans d’emprisonnement ferme par le tribunal militaire. Sa première condamnation est liée à la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.