CAMEROUN :: Discours à la nation du Professeur Maurice Kamto :: CAMEROON

Ce 31 décembre 2019, Maurice Kamto le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) s’est adressé à la nation.

Dans son allocution qui a battu tous les records d'audience sur facebook (16 582 ) contre 3500 (Paul Biya sur facebook CRTV) , Youtube (45 865) contre (452 Paul Biya) et Amazon TV (42 635) contre 152 (Paul Biya),le Professeur Maurice Kamto parle de la situation sociopolitique du Cameroun. Il est revenu sur la loi portant Code de décentralisation récemment adoptée au parlement sans oublier l'actualité brûlante de l'heure au cameroun et la non participation de sa formation politique aux élections couplées du 9 février 2020.

Camer.be vous propose l'intégralité du discours du Pr Maurice Kamto à la nation.