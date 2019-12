AFRIQUE :: Atelier régional du Forum d’élaboration des normes de certification PAFC Bassin du Congo :: AFRICA

ANNONCE RELATIVE A L’OUVERTURE DE LA PREMIERE CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LA NORME DE CERTIFICATION DE GESTION DURABLE ET LA NORME DE CHAINE DE CONTROLE DE PAFC BASSIN DU CONGO DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 AU VENDREDI 14 FEVRIER 2020

Le premier atelier régional du Forum d’élaboration des normes de certification PAFC Bassin du Congo a été tenu à Libreville du 25 au 29 Novembre 2019. Au terme de cet atelier, les membres du Forum ont de façon consensuelle arrêtés les premières versions des normes de gestion durable des forêts et de chaine de contrôle. Le processus d’élaboration de ces normes prévoit l’organisation et la tenue de deux consultations publiques pour recueillir les commentaires et propositions des parties prenantes sur les versions de normes soumises à consultation publique.



L’ATIBT informe donc les parties prenantes de la gestion des ressources forestières dans le Bassin du Congo de l’ouverture de la première consultation publique, le Vendredi 13 Décembre 2019.



Les normes soumises à cette première consultation publique des parties prenantes sont :

la norme de gestion durable des forêts ;

la norme de chaine de contrôle.

Les commentaires des parties prenantes peuvent se faire par:

Transmission par email des commentaires portant sur les deux normes ci-dessus en remplissant le formulaire de commentaires dédie ;

Obtention de versions papiers des deux normes et du formulaire de commentaires auprès des PAFC nationaux du Cameroun, Congo Brazzaville et Gabon puis dépôt ou transmission du formulaire de commentaires rempli à l’un de ces PAFC nationaux.



Les parties prenantes désireuses de contribuer à l’élaboration des normes de certification PAFC Bassin du Congo au travers de cette consultation publique sont invitées à prendre connaissance des modalités et informations y relatif sur le site internet de l’ATIBT en suivant le lien https://www.atibt.org/fr/consultation-publique-sur-les-normes-de-certification-pafc-bassin-du-congo / ou le site internet de PAFC: http://www.pafc-certification.org/pafc-bassin-du-congo/actualites-pafc-bassin-du-congo /

Il est à noter que les formulaires de commentaires sur les deux normes ainsi soumises à consultation publique seront reçues jusqu’au Vendredi 14 Février 2020 au plus tard.