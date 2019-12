AFRIQUE :: Appel à Candidatures Au Programme D'entreprenariat TEF 2020. :: AFRICA

La Fondation Tony Elumelu (TEF) – la principale organisation philanthropique africaine dédiée à l’autonomisation des entrepreneurs africains – commencera à accepter les candidatures de la cohorte 2020 du Programme d’entreprenariat TEF, dès le 1erjanvier 2020.

Les candidatures se feront réalisées par l’intermédiaire de TEFConnect, le centre de réseautage numérique de l’écosystème de l’entreprenariat africain, créé par la Fondation Le Programme d’entreprenariat TEF est ouvert aux entrepreneurs de toute l’Afrique, que ce soit avec de nouvelles idées de démarrage soit des entreprises existantes de moins de 3 ans, opérant dans tous les secteurs. Les candidats retenus rejoindront les plus de 9 000 bénéficiaires actuels, de 54 pays africains, et bénéficieront d’une formation en affaires, d’un mentorat, d’un capital d’amorçage non- remboursable de $5 000 et de possibilités de réseautage mondial.

L’année dernière, la Fondation a reçu environ 216 000 candidatures, dont 42 % provenaient de femmes entrepreneures de tous les pays du continent.

Le Programme consiste en un engagement de 100 millions de dollars sur 10 ans visant à identifier, former, encadrer et financer 10 000 jeunes entrepreneurs africains. L’objectif est de créer des millions d’emplois et les revenus nécessaires au développement durable du continent, en appliquant la philosophie de l’africapitalisme, qui positionne le secteur privé comme moteur de croissance de l’Afrique et souligne l’importance de la création de richesses sociales et économiques.

Selon le rapport d’impact 2018 de la Fondation, 70% du nombre total d’entreprises de son réseau d’anciens bénéficiairesétaient toujours opérationnelles deux ans après avoir bénéficié du Programme.Le rapport indique également une augmentation de 189% des revenus générés et de 197% du nombre d’emplois supplémentaires créés par les bénéficiaires après l’obtention du diplôme du Programme, ainsi qu’un engagement de 100% à l’égard des objectifs de développement durable.