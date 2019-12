CAMEROUN :: Communales 2020 à Pouma : François Soman se rapproche de l’UPC :: CAMEROON

Le Maire sortant tient à briguer un 3e mandat et pour Ce faire il a noué certains accords avec l’union des populations du Cameroun (Upc) pour se faire élire le moment venu.

Le Maire sortant de la ville de Pouma voudrait absolument faire échouer le RDPC aux prochaines élections municipales du 09 février 2020. Il ne digère toujours pas le désaveu dont il a fait l'objet de la part des militants de sa sous-section Rdpc de Nlon Suna. Même s'il a été imposé par Ngalle Bibehe comme 2e dans la liste de Mme Dorothée Nyodog, le Maire François Soman n'est pas sûr de se faire élire comme Maire.

Pour prendre sa revanche et soutenu en cela par son frère Étienne Soman (upéciste) et son épouse, il aurait payé les cautions de plusieurs candidats de l'UPC qu'il aimerait voir siéger au Conseil Municipal et qui devront l'élire le moment venu comme Maire. François Soman dont le bilan est nul tient absolument à briguer un 3e mandat ; même s'il a été lâché par les élites et les populations de Pouma. La position de Mme Dorothée Nyodog comme tête de liste ne l'arrange guère.

Stratagème politique

En même temps François Soman se positionne comme 2e sur la liste et dit à qui veut l’entendre qu’il ne battra pas campagne et ne dépensera aucun sou. Le portail des camerounais de Belgique (Camer.be). Pour lui, il incombera à la tête de liste Mme Dorothée Nyodog de battre campagne. Et le moment venu, avec ses amis de l’UPC, il se fera élire Maire sans coup férir. Il est très malin ce François Soman.

Mais le stratagème a été dite découvert par les populations de Pouma qui croient dur comme fer que François Soman n’a plus sa place à la tête de la commune de Pouma. Les militantes et militants du RDPC ont jeté leur dévolu de Mme Dorothée Nyodog. Tout le monde aimerait la voir présider aux destinées de la Ville de Pouma. Même si cette dernière, selon nos informations aspire plutôt au Conseil régional. Toutefois, elle compte conduire la liste pour une victoire écrasante de son parti aux prochaines élections municipales.

Dans son entourage, il se dit que si le comité central valide la liste charcutée de Ngalle Bibehe, non seulement les militants descendront dans la rue pour exiger la liste choisie par la base mais veilleront à ce que François Soman soit la tête de liste. Nous avons essayé de joindre Mme Dorothée pour vérifier cette information mais cette dernière n’a pas voulu s’exprimer sur ce sujet. Toutefois nous avons appris qu’elle aurait déposé des recours auprès des instances hiérarchiques du parti pour que la liste des candidats désignés par la base soit restaurée.