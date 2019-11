CAMEROUN :: CL2P: Ne faisons pas un mauvais procès à Maurice Kamto… :: CAMEROON

Je vois de nombreux procureurs notamment virtuels instruire littéralement un mauvais procès contre le principal opposant camerounais Pr. Maurice Kamto, après le retrait annoncé lundi 25 novembre 2019 de son parti des prochaines échéances électorales au Cameroun.

Soyons pour une fois honnêtes et directs entre-nous dans le seul intérêt du Cameroun!

En effet, en l’état du système électoral complètement verrouillé et de la captation du processus électoral par une administration territoriale entièrement contrôlée par le pouvoir en place depuis 37 années dans ce pays, quelle peut être la motivation première d’un Homme politique d’opposition en participant ou en appelant à participer à une mascarade électorale, dont il sait perdue d’avance; si ce n’est précisément de conférer à celle-ci- en échange d’un enrichissement personnel – la caution démocratique qu’elle n’a jamais eu dans ce pays????

Nous savons pertinemment les raisons qui animent ceux qui y vont néanmoins en se présentant comme des “opposants”, et sommes même souvent mis au parfum de leurs minables arrangements avec le pouvoir en place, puis des quelques circonscriptions que ce dernier veut leur concéder dans le souci qui est le sien de préserver sa vitrine démocratique auprès des principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux du Cameroun.

Tout cela est su et connu depuis des années, au point où les circonscriptions que s’apprêtait à concéder le régime Biya au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) du Pr. Kamto nourrissaient déjà nos conversations, alors même que personne ne peut nier l’ancrage local et la légitimité populaire de ce parti sur toute l’étendue du territoire camerounais, y compris dans les “Bantoustans” du Sud Cameroun.

Alors de grâce n’accablons pas pour une fois un Homme d’État qui refuse courageusement de se prêter à cette “servitude volontaire” à la tyrannie de Paul Biya.

Il est temps que les Camerounais réalisent qu’en dépit des épreuves qu’ils peuvent endurer de celle-ci, ils n'en meurent pas systématiquement, et tous ne sont pas obligés de se “prostituer” pour un poste de ministre, un mandat de député ou de maire dit de l’opposition à une dictature implacable.

Assez avec cette escroquerie politique qui a trop duré et n’amuse en réalité plus personne, même ses principaux promoteurs, en dehors du premier cercle tribal et familial du pouvoir de Yaoundé.