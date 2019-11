NIGÉRIA :: Nigeria : Buhari salue « l'humilité et le patriotisme » de son prédécesseur

L’ancien président nigérian Goodluck Jonathan a fêté mercredi son 62è anniversaire. En lieu et place de cadeaux, son successeur l’a plutôt gavé de compliments pour sa gouvernance quand il était aux affaires de 2011 à 2015.

Une année de plus dans la vie, ça se fête. Goodluck Jonathan ne saurait déroger à la tradition. Et la fête est davantage agréable lorsqu’on s’entend dire « Joyeux anniversaire » ou « Happy Birthday to you ».

Ce dont est conscient le président Muhammadu Buhari qui a profité de l’occasion pour saluer les qualités dont avait montre Goodluck Jonathan quand il était président de 2011 à 2015.

« Le Président Buhari est convaincu que l’héritage d’humilité et de patriotisme de l’ancien Président continuera de résonner, inspirant les générations futures à faire des sacrifices pour la stabilité de la démocratie et la promotion du développement durable », a écrit Femi Adesina, conseiller à la communication du chef de l‘État nigérian.

Né le 20 novembre 1957 à Ogbia, dans l‘État de Bayelsa au sud du Nigeria, Goodluck Jonathan avait créé la surprise en renonçant à briguer un nouveau mandat présidentiel en 2015, laissant ainsi Muhammadu Buhari lui succéder sans anicroche.

Mais à l‘époque beaucoup de ses pairs africains s‘étaient maintenus au pouvoir en changeant par exemple les constitutions de leurs pays. Non sans effusion du sang.