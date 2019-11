CAMEROUN :: COMMUNIQUE DE PRESSE: DOCTORIALES INTER-UNIVERSITAIRES A L'IESCG DE YAOUNDÉ :: CAMEROON

VISITE DU PROFESSEUR ÉMÉRITE JACQUES IGALENS AU CAMEROUN (23 AU 28 NOVEMBRE 2019)

COMMUNIQUE DE PRESSE POUR LES DOCTORIALES INTER-UNIVERSITAIRES

Sous le Haut Parrainage du Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur du

Cameroun, Le Professeur Émérite Jacques IGALENS, Président de l’Institut International



de l’Audit social et Fondateur de l’AGRH, sera en Visite Scientifique et Professionnelle

au Cameroun.



Cette visite est organisée par l'École Supérieure de Commerce et de Gestion de

Yaoundé et ses partenaires (Campus France, Institut Français du Cameroun à Yaoundé,

GICAM, Bolloré, Médias Plus, Markhenty et Canal 2 international). Au programme :



- des séminaires et conférences patronales certifiants à Douala (25 et 27

novembre), sur l'Audit, la Responsabilité Sociale des Organisations, la Gestion

des Ressources Humaines, le neuro-marketing, la Digitalisation, le

Développement Durable et le management et l’éthique co-responsable.

- La 1

ère édition des Doctoriales Inter-Universitaires (DoctIUs) en Sciences de

gestion qui se déroulera le 26 novembre 2019 dès 08h00, à l'Institut Français du

Cameroun-Yaoundé, à l'attention des chercheurs (Masteriens, Doctorants et

enseignants) et des agents professionnels.

Points focaux : IFC-Yaoundé (Avenue Kennedy) et ESCG-Yaoundé (Ngoa-

Ekele, vers CRADAT)

Contacts : (237) 242 605 314 / (237) 651 443 055 / (237) 657 766 161

info@escgy.com / secretariat@escgy.com

Pour l’ESCG/PCO

Pr. Bertin Léopold KOUAYEP