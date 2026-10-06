Sorti des fonts baptismaux en 2005 avec comme boussole de rédaction « l’information claire et nette » le site d’informations www.camer.be a-t-il atteint les cimes du numérique ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il que le site continue sa mue, au rythme des mutations du numérique et des exigences des lecteurs de plus en plus nombreux et diversifiés dans les quatre coins du monde. Son engagement était pris il y a plus de 10 ans : A travers l’information cybernétique, rester gardien de la conscience et la morale collectives.

Dix ans après, Il est temps de se réinventer pour mieux répondre aux nouveaux usages, aux nouvelles attentes et aux nouveaux défis de l’information. Pour devenir une plateforme multimédia.

Aujourd’hui, Le constat est clair et se passe de tout commentaire : Le numérique a profondément bouleversé les habitudes d’information. Le lecteur veut savoir, comprendre, vérifier, regarder, écouter et réagir, parfois en quelques secondes. Dans cet environnement, à l’instar de camer.be, les médias traditionnels du web sont confrontés à un défi majeur : rester crédibles tout en devenant plus rapides, plus accessibles et plus attractifs.

Aussi, Pour répondre à l’exigence d’une presse en ligne crédible fiable, camer.be a adopté Un nouvel habillage plus moderne, plus clair, plus immersif. Avec les couleurs vives du Cameroun, une place importante accordée à l'image. Et, si tant il est vrai que l’image fait partie de l’article, Cette orientation s'inscrit dans la continuité d'une réflexion déjà engagée par le média lors de précédentes évolutions de sa plateforme, avec l'objectif affiché de rendre l'information plus lisible et plus digeste.

Un contenu amélioré plus riche, plus pertinent, plus fouillée et proche de ses lecteurs. Camer.be doit devenir un espace d'expérience médiatique. Avec la diversité des formats : actualités en continu, dossiers, débats, vidéos et différentes rubriques : Politique, société, économie, diaspora, culture, sport, médias. L’ambition est désormais de faire circuler le lecteur entre plusieurs univers articles tout en conservant un même fil conducteur : l'information camerounaise dans sa diversité et son ouverture sur le monde. Pour répondre à son lectorat multiple, Il est au Cameroun, en Afrique, en Europe, en Amérique et ailleurs dans le monde.

Une nouvelle ambition accélérer la conquête du monde numérique et porter davantage la voix du Cameroun et de sa diaspora. Il s'agit de prolonger une aventure commencée en 2005, tout en répondant aux exigences d'un univers numérique qui n'a plus grand-chose à voir avec celui des débuts du web. Près de deux décennies plus tard, les usages ont changé, les technologies ont changé, les audiences ont changé. Le média doit donc changer lui aussi. Le nouveau Camer.be se veut ainsi plus contemporain sans perdre sa mémoire, plus numérique sans perdre son identité, plus visuel sans sacrifier le contenu et plus ouvert sur le monde sans abandonner son ancrage camerounais.

Finalement, Le nouvel habillage de Camer.be porte une promesse simple : Mieux informer, mieux raconter et mieux connecter. Connecter le Cameroun à sa diaspora. Connecter l'actualité à l'analyse. Connecter le texte à l'image et à la vidéo.