Trump promet de négocier avec l’Iran via Vance, puis menace de frapper après les midterms. Récit d’une contradiction qui fragilise Washington.

Washington a envoyé une lettre à Téhéran. Washington prépare aussi une frappe. Les deux informations sont vraies à cinq jours des midterms du 3 novembre. La première a été transmise par le vice-président JD Vance à Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, via une médiation qatarie. La seconde a été rapportée par le Wall Street Journal : plusieurs pays du Golfe ont été avertis de se tenir prêts pour une campagne militaire « brève et intense » contre l’Iran, après le scrutin.

Entre les deux, Donald Trump.

Le président américain a d’abord laissé entendre que la lettre avait été envoyée à sa demande. Puis il a assuré que Vance avait pris l’initiative, avant de minimiser : il s’agissait surtout de fournitures médicales, a-t-il dit devant des journalistes. Quelques jours plus tôt, il affirmait pourtant que son administration ne négociait pas avec Téhéran.

Trois versions. Une seule signature.

La question n’est plus de savoir si Trump veut la paix ou la guerre. Elle est de savoir si sa parole peut encore servir de base à une négociation. Et à cinq jours d’un vote qui pourrait lui coûter le Congrès, cette question n’est plus diplomatique. Elle est électorale.

L’ouverture de Vance, une lettre et trois versions

Mercredi 28 octobre, le Wall Street Journal révélait l’existence d’une lettre de JD Vance à Mohsen Rezaï. Objectif affiché : rouvrir un canal de négociations avec Téhéran. Le New York Times précisera plus tard que le message a été transmis dimanche par des médiateurs qataris, et que Vance y proposait de mener lui-même une délégation américaine.

À Téhéran, l’agence Tasnim a confirmé la réception, sans annoncer de réponse officielle. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré que les contacts avec les médiateurs se poursuivaient, tout en martelant que Téhéran ne bougerait pas sur ses « sept conditions ».

Washington, de son côté, envoie un autre signal. Selon le WSJ, les États-Unis ont demandé à plusieurs pays du Golfe de se préparer à une offensive courte et intense contre l’Iran après le 3 novembre. L’armée américaine a renforcé ses défenses aériennes dans la région et évacué des troupes de bases exposées aux tirs iraniens, rapporte le Times of Israel. Trump, lui, n’a « pas pris de décision finale », selon le journal, mais pencherait pour une frappe majeure contre les infrastructures et les sites nucléaires iraniens.

Le contraste n’est pas une nuance. C’est une contradiction assumée.

« Si tu veux faire ça, ça me va »

Interrogé sur la lettre, Trump a d’abord nié l’avoir commanditée. « Vance m’a demandé ce que j’en pensais et je lui ai répondu : si tu veux faire ça, ça me va », a-t-il déclaré avant un meeting dans l’Ohio, selon Le Parisien. Une source du WSJ affirmait pourtant l’inverse : la lettre aurait été envoyée à la demande du président.

Puis est venue la deuxième version. Alors que le WSJ et Axios indiquent que le courrier insiste sur la nécessité d’aborder le programme nucléaire iranien, Trump a réduit le geste à une question humanitaire. « Ils ont besoin de fournitures médicales », a-t-il dit. Une explication qui ne figure dans aucun des documents consultés par les rédactions américaines.

Enfin, il y a la troisième couche : la menace. « On fera peut-être une autre petite “Fureur épique” », a lancé le président, en référence à la campagne de bombardements menée avec Israël au printemps. Il a précisé qu’il n’attaquerait pas avant les élections.

Trois déclarations. Aucune ne confirme la précédente.

Les sept conditions iraniennes, et le piège de la séquence

Téhéran ne ferme pas la porte. Mais Téhéran pose ses conditions. Selon Tasnim, l’Iran exige des États-Unis le respect de sept exigences préalables, parmi lesquelles la levée du blocus naval, le dégel des avoirs iraniens, l’assouplissement des sanctions pétrolières et l’arrêt des opérations militaires. « Toute position qui remet en cause ce cadre définitif est inacceptable », a fait savoir la République islamique.

Washington veut l’inverse : parler du nucléaire avant tout allègement des pressions. L’administration américaine demande des engagements, Téhéran demande des garanties. Le différend ne porte pas seulement sur le contenu. Il porte sur l’ordre des concessions.

Un détail rend la séquence plus inflammable encore. Le détroit d’Ormuz, fermé ou perturbé depuis le début du conflit, reste l’arme économique de Téhéran. Selon une note de renseignement citée par News18, l’Iran a signalé qu’il pourrait rouvrir le détroit mais seulement en échange d’un allègement du blocus naval américain. En clair : Téhéran monnaie l’ouverture. Et il conserve la capacité de refermer.

Le prix que les électeurs américains paient déjà

La guerre a commencé fin février. Huit mois plus tard, elle pèse sur les factures.

Le prix moyen de l’essence aux États-Unis atteignait 4,30 dollars le gallon le 19 octobre, contre 3,04 dollars un an plus tôt, selon l’AAA. Le diesel est passé de 3,63 à 6,32 dollars. L’inflation annuelle s’établit à 3,7 %, avec une hausse de 20,4 % des prix de l’énergie sur douze mois. Le Brent évolue autour de 110 dollars le baril en cette fin octobre, contre un pronostic annuel de l’EIA qui tablait sur 55 dollars. Kpler estime que 30 dollars de ce prix relèvent directement de la prime de risque liée à Ormuz.

Ces chiffres ont un nom dans les sondages. Une enquête Reuters/Ipsos publiée le 20 octobre plaçait l’approbation de Trump à 31 %, le plus bas niveau de ses deux mandats. Sur le vote générique pour le Congrès, les démocrates menaient 47 % contre 35 %. Une enquête plus récente, publiée le 27 octobre, donne 47-36. La majorité républicaine à la Chambre 218 sièges contre 212 tient à trois sièges. Le Sénat est plus incertain, mais les analystes électoraux ne cachent plus leur pronostic.

« Comme tête d’affiche, Trump ne fonctionne plus », résume le politologue Kyle Kondik dans un entretien à l’Augsburger Allgemeine. « Depuis la frappe contre l’Iran, les prix de l’essence montent clairement. Et les taux d’approbation de Trump ont chuté d’environ dix points. »

Le calendrier militaire n’est donc pas un détail. Il est au centre du sujet.

Ce que le Golfe comprend, et ce que Téhéran retient

Les pays du Golfe sont dans une position intenable. Plusieurs d’entre eux servent de médiateurs le Qatar a transmis la lettre de Vance. Plusieurs sont aussi les destinataires de l’avertissement américain sur une frappe à venir. Ils sont prévenus qu’ils pourraient subir des représailles iraniennes sur leur sol, tout en participant aux efforts pour éviter la guerre.

Pour Téhéran, la question est plus simple : que vaut une promesse américaine ? La lettre de Vance propose un cadre. Mais le même président qui la cautionne ou qui la minimise, selon l’heure menace de bombarder dès le lendemain du scrutin. Les précédentes discussions, en juin, ont échoué sur la réouverture d’Ormuz. Un mémorandum d’entente n’a pas tenu.

Un diplomate européen en poste dans la région, qui n’était pas autorisé à parler publiquement, résume la difficulté d’une phrase : « On ne peut pas demander à l’autre de prendre au sérieux une offre que l’on contredit soi-même le lendemain. » La formule n’est pas une preuve. C’est le constat d’un blocage.

La crédibilité, ce capital qui ne se décrète pas

L’ambiguïté peut être une arme. Richard Haass, ancien président du Council on Foreign Relations, a d’ailleurs critiqué une campagne militaire lancée « sans débat au Congrès, sans soutien public et avec des objectifs qui changent constamment ». Dans le cas iranien, l’imprévisibilité présidentielle a un coût mesurable : elle rend plus difficile la conclusion d’un accord, parce qu’aucune concession iranienne ne peut être garantie au-delà du tweet suivant.

Trump peut encore convaincre Téhéran qu’il veut négocier. Il peut aussi décider de frapper. Les deux options sont sur la table, et c’est précisément le problème.

Ce qui se joue cette semaine n’est pas seulement la politique iranienne des États-Unis. C’est la possibilité, pour un président, de dire une chose et son contraire sans que la diplomatie américaine perde le peu de crédit qui lui reste. À cinq jours des midterms, les électeurs trancheront peut-être moins sur l’Iran que sur une question plus ancienne : peut-on gouverner au rythme des démentis ?

La réponse tombera le 3 novembre. La question, elle, restera le 4.

Trump veut-il vraiment négocier avec l’Iran ?

La Maison-Blanche a envoyé une lettre par le vice-président Vance, mais Trump a donné trois versions différentes de cette initiative en quelques jours. La lettre propose un cadre de négociations ; la menace de frappes après les midterms reste active. Les intentions réelles ne sont pas confirmées.

Pourquoi les États-Unis préparent-ils une frappe après les élections ?

Le Wall Street Journal rapporte que plusieurs pays du Golfe ont été avertis. Trump n’a pas pris de décision finale, mais il pencherait pour une attaque majeure contre les infrastructures et les sites nucléaires iraniens. Aucune preuve ne permet d’affirmer que le calendrier électoral est la raison de ce report.

Où en sont les négociations avec l’Iran ?

Téhéran a reçu la lettre de Vance mais n’a pas répondu officiellement. L’Iran exige le respect de sept conditions préalables, dont la levée du blocus naval. Washington veut d’abord parler du nucléaire. Les médiateurs qataris poursuivent leurs efforts.

La guerre en Iran peut-elle coûter les midterms aux républicains ?

Les sondages placent l’approbation de Trump autour de 31-32 % et donnent aux démocrates une avance de 10 à 12 points sur le vote générique. Les conséquences économiques de la guerre essence, inflation pèsent sur la campagne républicaine, selon plusieurs analystes.