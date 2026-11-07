Yaoundé a abrité ce 03 novembre 2026 la première réunion du Comité régional des parties prenantes de la vision « Building Effective Networks » (BEN). Une assise stratégique, placée sous l'égide de la Délégation régionale des Affaires sociales, pour s'attaquer à la fragmentation des aides et renforcer l'inclusion socio-économique des jeunes vulnérables.

L'accès à l'éducation inclusive, à la santé, à la réadaptation et à l'autonomisation économique relève encore trop souvent du parcours du combattant pour les enfants et les jeunes en situation de handicap dans la région du Centre. Parmi les principales entraves identifiées figurent la dispersion des initiatives d’inclusion, le manque de synergie entre les différents intervenants et la persistance des pesanteurs environnementales et sociales.



Face à l'urgence de décloisonner ces actions, la mise en place du Comité régional des parties prenantes se positionne comme une réponse. Ce nouveau cadre de concertation et de dialogue dont la première réunion s’est tenue le 4 novembre dernier, vise à harmoniser les interventions des différents acteurs sur le terrain.

« L’inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap constitue un enjeu majeur de développement humain, d’équité sociale et de respect des droits fondamentaux. Face aux défis persistants, il apparaît indispensable de renforcer la concertation et la collaboration entre les différentes parties prenantes », a indiqué la déléguée régionale des Affaires sociales du Centre, Rachel Sylvie Edimo Mbappe Portée par l’approche Building Effective Networks (BEN) — déployée dans le cadre du programme EDID de la Cameroon Baptist Convention Health Services (CBCHS) —, cette dynamique régionale s'appuie sur un vaste réseau de collaborateurs institutionnels et associatifs.

« La mise en place du Comité régional des parties prenantes dans la région du Centre représente, à cet égard, une opportunité importante. Ce Comité se veut un cadre de concertation, de coordination et de dialogue, permettant aux différents acteurs de mieux connaître leurs interventions respectives, d’identifier leurs complémentarités et de promouvoir des actions conjointes en faveur de l’inclusion. La présente rencontre doit donc nous permettre de poser les bases d’une compréhension commune de la vision BEN et d’amorcer une dynamique de collaboration multisectorielle dans notre région», a déclaré la déléguée régionale. L’activité est mise en œuvre avec l’appui technique et financier de la Compagnie des Filles de la charité, l’Apesh, Nicky Foundation et la Plateforme Inclusive Society for Persons with Disabilities.