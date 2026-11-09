Nathalie Yamb, militante panafricaine helvético-camerounaise, dénonce les conséquences humaines et financières du renouvellement des sanctions européennes, alors que la Suisse ne les applique pas.

Une Suissesse sur la liste noire de l’Europe

Nathalie Yamb a 57 ans. Elle est née à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, d’un père camerounais et d’une mère suisse. Elle vit à Zoug. Elle est aussi, depuis le 26 juin 2025, l’une des rares ressortissantes suisses inscrites sur une liste de sanctions de l’Union européenne.

Le 9 octobre 2026, Bruxelles a renouvelé ces mesures pour un an. Le régime invoqué : les « activités déstabilisatrices menées par la Russie ». Un cadre juridique adopté en octobre 2024 pour cibler les réseaux d’influence pro-russes, et dans lequel l’UE a fait entrer Yamb.

Pourquoi elle ? Le Conseil de l’UE évoque son discours au sommet Russie-Afrique de Sotchi en 2019, son rôle de conseillère spéciale du président nigérien Abdourahamane Tiani, le passeport diplomatique nigérien qui lui a été délivré, et une publication critique envers l’Ukraine. L’UE lui reproche aussi des liens avec AFRIC, une organisation liée à des compagnies militaires privées russes, ce qu’elle nie.

Ce que les sanctions ont changé, concrètement

Joint par notre rédaction, l’entourage de Nathalie Yamb confirme que la liste des conséquences matérielles est longue. Sollicitée, la Banque Cler n’a pas répondu à nos questions avant publication. Le SECO, contacté, n’a pas souhaité commenter un cas individuel, mais a confirmé que la Suisse ne s’était pas alignée sur ce régime de sanctions.

Dans une tribune publiée début novembre 2026, Yamb détaille un effet domino. Ses comptes bancaires en Suisse ont été gelés, puis fermés. La Bank Cler, selon elle, a confisqué ses avoirs. Toutes ses cartes de crédit ont été désactivées. PayPal, Binance, Kraken, Stripe, Wise : fermés ou séquestrés. Amazon, Airbnb, Booking, eBay, Netflix, Spotify : inaccessibles. GoFundMe : fermé. La monétisation de ses pages Facebook, YouTube et X : supprimée.

Un détail dit l’absurdité de la situation mieux qu’un long rapport. « Vous n’avez pas le droit de m’offrir une glace, de me vendre un livre ou de me donner un pain au chocolat », écrit-elle, en référence à l’interdiction de fournir ou de recevoir des services de citoyens de l’UE.

La famille, angle mort des sanctions

Le volet le plus dur n’est pas financier. Interdite d’entrée et de transit dans l’espace Schengen, Nathalie Yamb ne peut plus regagner son domicile en Suisse, pays enclavé par l’UE. Son premier petit-enfant est né cette année. Elle ne l’a pas vu. Sa mère a fêté ses 80 ans sans elle. Une opération est prévue l’an prochain. Elle ne sera pas là.

Le problème suisse

La Suisse n’est pas membre de l’Union européenne. Elle reprend traditionnellement les sanctions de l’UE au cas par cas, en fonction de ses intérêts et de sa politique de neutralité. Pour le régime « activités déstabilisatrices de la Russie », Berne ne l’a pas fait.

« C’est là que le bât blesse », note un juriste spécialisé dans les sanctions internationales, qui requiert l’anonymat car il n’est pas autorisé à parler au nom de son institution. « Une banque privée suisse peut décider, pour des raisons de risque de réputation ou de conformité, de couper une relation d’affaires qu’aucune loi suisse ne lui impose de couper. C’est du zèle privé, pas de la contrainte étatique. » Contactée, la FINMA, le régulateur financier suisse, n’a pas commenté.

Le recours et l’impasse

Nathalie Yamb a attaqué les sanctions devant le Tribunal de l’UE. Le 8 janvier 2026, le président du Tribunal a rejeté sa demande de sursis à exécution. La procédure suit son cours. Mais l’expérience de Yamb met en lumière une mécanique bien connue des praticiens du droit des sanctions : le temps juridique n’est pas le temps politique. Une audience intervient plus d’un an après le recours. Le délibéré tombe deux à trois mois plus tard. Entre-temps, l’UE a renouvelé les mesures par un acte distinct. Il faut recommencer.

Yamb appelle cela un « châtiment à la Sisyphe ». Le rocher remonte, retombe. Le juriste anonyme confirme : « C’est un problème structurel du contentieux des sanctions. Le requérant gagne parfois sur le fond, mais l’acte attaqué a expiré et a été remplacé. La victoire est symbolique. »

Pourquoi Nathalie Yamb est-elle sanctionnée par l’UE ?

L’UE invoque son discours à Sotchi en 2019, son rôle de conseillère du président nigérien, son passeport diplomatique nigérien et des liens supposés avec des organisations russes.

La Suisse applique-t-elle ces sanctions ?

Non. Le SECO confirme que la Suisse ne s’est pas alignée sur ce régime de sanctions. Mais des banques suisses ont fermé ses comptes.

Pourquoi ses comptes ont-ils été fermés alors que la Suisse n’applique pas les sanctions ?

C’est la question. Les banques peuvent agir pour des raisons de risque de réputation ou de conformité, sans y être obligées par la loi suisse.

A-t-elle attaqué en justice ?

Oui, devant le Tribunal de l’UE. Sa demande de sursis a été rejetée en janvier 2026. La procédure continue.