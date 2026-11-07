Il est minuit vingt lorsque je franchis le seuil du Viking Center, à Burtonsville, dans le Maryland. À l’intérieur, les sonorités d’ici et d’ailleurs accompagnent les conversations. Des femmes et des hommes, élégamment vêtus, partagent un verre, échangent des sourires et savourent la soirée. L’ambiance est bon enfant. Ici, on prend le temps de se retrouver, de respirer et d’écouter ces musiques du pays qui réveillent tant de souvenirs.

Sur scène, l’orchestre LIVEBAN DC donne le ton. À la basse, à la batterie comme aux autres instruments, les musiciens offrent un live généreux et maîtrisé. Les rythmes se succèdent, les épaules se détendent et les visages s’éclairent. À des milliers de kilomètres de nos terres d’origine, quelques notes suffisent parfois à nous en rapprocher.

Alors que je commande ma boisson, une jeune Guinéenne m’accueille avec un large sourire. Elle me sert à boire, puis quelques morceaux de viande pimentée. Une attention simple, chaleureuse, qui donne toute sa saveur à cette immersion nocturne. L’hospitalité se vit aussi dans ces petits gestes.

Au fil de la soirée, les marques de reconnaissance se multiplient autour de personnalités du showbiz africain en Amérique. Le Maréchal Tiano, qui célèbre son anniversaire, est particulièrement à l’honneur. Les hommages et le « farotage » accompagnent la fête, sous les regards complices des convives. On célèbre un homme, mais aussi le plaisir d’être ensemble.

La nuit avance. Les couples se rapprochent, les retrouvailles se prolongent et les soucis du quotidien semblent perdre un peu de leur poids. Puis l’orchestre cède la place au DJ. Changement de tempo, nouveau voyage : les morceaux nous ramènent aux années de jeunesse, à ces chansons que l’on reconnaît dès les premières notes et que l’on reprend presque sans y penser.

Moi qui pensais observer discrètement la soirée, me voilà reconnu par quelques visages familiers. Les salutations sont respectueuses, les échanges chaleureux. Mon passage prend alors une autre dimension : au plaisir de la découverte s’ajoute celui des retrouvailles.

Au 15212 Dino Drive, à Burtonsville, le Viking Center offre un espace où la musique et la convivialité entretiennent le lien avec nos origines. Cette nuit-là, j’y ai trouvé une diaspora heureuse de se retrouver et des musiciens capables de faire vibrer sa mémoire.

Bravo au LIVEBAN DC pour ces belles prestations, et au promoteur des lieux pour cet espace de rencontre et de culture. Je repars avec des mélodies dans la tête et la chaleur de ces échanges en souvenir.

Merci au Maryland, merci aux amis de la région de Washington pour cette belle parenthèse. La nuit fut belle.

Hilaire Sopie — Éditions SOPIEPROD Paris