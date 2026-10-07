Deux sélections en quête d’une identité de jeu

Après des premières confrontations assez appréciables pour certaines nations, ces dernières enchainent avec d’autres oppositions à travers des MATCHS AMICAUX INTERNATIONAUX. Des rencontres qui leur seront bénéfiques pour mieux asseoir leurs effectifs pour les compétitions à venir et ainsi se mettre en confiance. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour donner du sourire à travers Supergooal !

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Se faire du plaisir sur le terrain avec un bon résultat

C’est une période importante que certaines sélections nationales ont abordé pendant cette période FIFA et le match ETATS-UNIS D’AMERIQUE - CANADA constituera l’une des affiches qui fera foi pour les fans des deux formations et du grand public amoureux du football. Une rencontre entre deux nations voisines au style différent et qui comptent se donner à fond pour avoir un avantage conséquent sur le terrain.

Les ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE seizième au classement FIFA et à domicile avec leur cote de 1.91 ont les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur leur adversaire du jour à travers un résultat positif et ainsi se mettre en confiance dans les jambes et dans les têtes pour les échéances à venir. Un résultat qui permettra aux hommes de MAURICIO POCHETTINO de maintenir son leadership entre les deux nations mais aussi de gagner en confiance pour la suite. Une occasion idoine de rester sur une bonne dynamique en cette reprise après le mondial.

Mais il faudra cependant se méfier du CANADA trentième au classement FIFA avec sa cote de 3.19 ne se laissera pas faire aussi facilement mais ira donner le meilleur de lui sur le terrain afin de défendre son honneur devant son vis-à-vis et pourquoi ne pas aller renverser la vapeur avec un résultat satisfaisant qui le mettra en confiance et redorer son image pour l’avenir. Un match à enjeu certes pour ce dernier afin ne pas se faire prendre au piège et ainsi garder toutes ses chances pour la suite. La mission ne sera pas facile pour les poulains de JESSE MARSCH mais leur détermination et le collectif pourront jouer en leur faveur pour espérer ramener un bon résultat.

Ce sera la 14ème opposition entre les deux nations toutes compétitions confondues avec 05 victoires pour les USA contre 04 victoires pour le CANADA et 04 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, ETATS-UNIS D’AMERIQUE