Un taxi et une moto transportant trois élèves se sont percutés près du carrefour Vallée. Deux adolescents de 13 ans sont morts. Récit d’un drame.

Ils étaient trois sur la moto. Un taxi est arrivé. Deux élèves de 13 ans sont morts, le troisième a sauté et survécu.

Ce matin, près du carrefour Vallée, non loin de l’ambassade de la République centrafricaine au Cameroun, un taxi et une moto transportant trois élèves d’environ 13 ans sont entrés en collision. Deux d’entre eux sont morts. Le troisième a sauté de l’engin au moment du choc.

Le premier est décédé sur place, après avoir heurté violemment le goudron. Le deuxième, grièvement blessé, a été conduit à l’hôpital. Il y est mort quelques minutes plus tard.

Aucune identité n’a été communiquée. Aucun bilan officiel n’a été publié à l’heure où nous écrivons ces lignes. Ce que l’on sait, c’est qu’ils allaient à l’école.

Le carrefour Vallée, un point noir

Le carrefour Vallée se situe à proximité de l’ambassade de la République centrafricaine au Cameroun. C’est un axe passant, fréquenté aux heures de pointe. Ce matin, il a été le théâtre d’une collision entre un taxi et une moto.

Trois élèves se trouvaient sur la moto. Leurs âges tournent autour de 13 ans. Ils se rendaient probablement à l’école. Les causes exactes de l’accident n’ont pas été établies.

Les faits : ce qui s’est passé

Selon les informations disponibles, le choc a été violent. Le premier élève, assis juste derrière le conducteur de la moto, a heurté le goudron de plein fouet. Il est mort sur le coup.

Le deuxième, grièvement blessé, a été transporté à l’hôpital. Il n’a pas survécu. Le troisième, qui se trouvait à l’arrière de la moto, a réussi à sauter au moment du drame. Il est indemne, selon le récit qui nous est parvenu.

Le conducteur du taxi et celui de la moto n’ont pas été identifiés publiquement. Aucune information n’a filtré sur leur état de santé ni sur d’éventuelles suites judiciaires.

La moto à trois, une pratique à risque

Transporter trois élèves sur une moto est interdit par le Code de la route camerounais. Mais dans les faits, la pratique est courante. Les motos-taxis sont souvent le seul moyen de transport accessible pour les élèves sur de courts trajets.

Le carrefour Vallée, comme d’autres carrefours de la ville, concentre les risques : circulation dense, absence de passage protégé, comportements imprudents. Les enfants sont les premières victimes.

Conséquences : des familles endeuillées

Deux familles ont perdu un enfant ce matin. Une troisième a failli perdre le sien. Le survivant, lui, devra vivre avec ce qu’il a vu.

Les autorités n’ont pas encore communiqué sur l’accident. Aucune cellule psychologique n’a été annoncée. Aucune mesure immédiate n’a été prise pour sécuriser le carrefour.

La sécurité des élèves sur la route

Chaque année, des élèves meurent sur le chemin de l’école. Les causes sont connues : vitesse, surcharge des motos, absence d’infrastructures adaptées. Les solutions aussi : passages piétons, ralentisseurs, contrôles.

Mais entre les annonces et les actes, le temps passe. Et les enfants continuent de mourir.

Que va-t-il se passer ?

Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les responsabilités. Le conducteur du taxi sera entendu. Celui de la moto aussi. Les familles attendent des réponses.

Au carrefour Vallée, ce soir, il ne restera probablement rien. Pas de fleurs. Pas de plaque. Juste un souvenir.

Que s’est-il passé au carrefour Vallée ?

Un taxi et une moto transportant trois élèves d’environ 13 ans sont entrés en collision. Deux élèves sont morts. Le troisième a survécu en sautant.

Où se trouve le carrefour Vallée ?

Le carrefour Vallée se situe près de l’ambassade de la République centrafricaine au Cameroun.

Les causes de l’accident sont-elles connues ?

Non. Aucune cause officielle n’a été communiquée. Les responsabilités ne sont pas établies.

Les victimes ont-elles été identifiées ?

Non. Aucune identité n’a été communiquée à ce stade.