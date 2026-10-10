Félicitations et encouragements après la lettre du Directeur général suspendant le projet de TAXICO dans les aéroports internationaux De Douala et de Yaoundé

Monsieur le Ministre,

J’ai pris connaissance de la lettre adressée ce vendredi 09 octobre 2026 par monsieur Thomas Owona Assoumou, directeur général des Aéroports du Cameroun, à la dynamique unitaire des syndicats des transports du Cameroun, relativement à la mise en œuvre du projet TAXICO dans les aéroports internationaux de Douala et de Yaoundé.

En effet la lettre du Directeur général, suspend la mise en œuvre programmée au forceps, en même temps qu’elle convoque une réunion de concertation le samedi 10 octobre 2026 à 10hs, aux fins de trouver un consensus entre tous les acteurs réels, cachés ou supposés. Je vous exprime toute ma satisfaction, et encourage une évolution dans cette voie. En me référant à ma correspondance du 29 mai 2026 par laquelle j’attirai votre attention sur la sensibilité de cette question, je peux dire que nous commençons à apprendre la sagesse qui rejette la force, l’égoïsme et l’écrasement des plus petits.

Il importe de rappeler que depuis des années, ces pères de famille qui assurent le transport dans le délicat et dur métier de taxi des aéroports, sont passés par de nombreuses exigences et recommandations des ADC. Ils se sont toujours conformés, et se sont battus pour répondre aux attentes. En mettant en exergue aujourd’hui un projet assassin pour les écarter tout simplement et les contraindre au chômage, on a vraiment cultivé une révolte qui n’avait pas lieu d’être. La plupart se sont lourdement endettés pour acquérir des véhicules adaptés, et demeurent très endettés. Par ailleurs, comment croire, comment accepter, comment concevoir que l’on crée tout d’un coup une société venue de nulle part, pour transformer des artisans responsables en esclaves, Prendre un véhicule de surcroît fragile qui coûte dix millions, et imposer de rembourser près de vingt millions en quatre ans ?

Je veux ici vous remercier d’avoir compris, et saluer les syndicalistes qui se sont montrés solidaires, soudés et patriotes pour engager la concertation, prôner le dialogue et préserver la paix. Je veux également encourager le directeur général des ADC, à penser d’abord au consensus et au dialogue. C’est ensemble que des décisions lourdes de conséquences pour les familles doivent être conçues, débattues, adoptées et mises en œuvre, et non dans le secret des bureaux où les intérêts égoïstes et les ambitions personnelles de gain priment sur les intérêts du pays. Je vous remercie encore, et souhaite que tous, nous agissions en patriotes, en responsables honnêtes et loyaux pour la paix. La réunion de demain samedi sera cruciale, et il faut prier pour que l’écoute, la partage, l’humilité et l’honnêteté soient la profession de foi de tous les participants. Il faudra penser autrement, oublier d’abord ce projet et se donner le temps de voir autre chose. En réalité, l’urgence d’un tel projet ne s’explique pas, et la méthode, le genre puis les contours sont loin, très loin des besoins prioritaires de nos plateformes aéroportuaires, lesquels sont aujourd’hui pratiquement asséchées en termes de fréquentation des compagnies et tournent à moins de 20 pour cent de leurs capacités effectives.

Merci monsieur le Ministre et cher compatriote. Merci de préserver la paix et d’écouter quand il faut écouter.

Le Cameroun est à construire et non à détruire comme le dit si bien le président de la république, et bien construire c’est construire avec tout le monde, pour tout le monde, dans un dialogue franc, avec des moyens et des voies honnêtes, loyaux et transparents.

Très haute et fraternelle considération./.