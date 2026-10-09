Sur convocation du "Très Honorable" DATOUO Théodore, Président de l'Assemblée Nationale, les députés membres du Bureau sont invités à une importante réunion.

La rencontre est prévue pour le lundi 12 octobre 2026 à 11 heures précises, à la Salle des Commissions Solomon TANDENG MUNA, au Palais de Verre Paul Biya de Ngoa-Ekélé.

Le communiqué officiel signé ce jour, 08 octobre 2026, par le Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale, ESSIAN André Noël, ne précise pas l'ordre du jour de cette session extraordinaire du Bureau.

Cette convocation intervient sept mois après l'élection du Président DATOUO Théodore à la tête de la Chambre basse le 17 mars 2026, succédant à Cavaye Yéguié Djibril après 34 ans de présidence.

La réunion du Bureau, instance dirigeante de l'Assemblée, est généralement prélude à d'importantes décisions institutionnelles ou à la préparation de la session parlementaire.

Affaire à suivre.