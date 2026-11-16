Dépourvus des parapluies paternels, Eric Niat, maire sortant de Bangangté, et Nicky Love Fotso Maptué, maire sortante de Pété-Bandjoun, sont respectivement menacés par des concurrents...

Peu avant 12 heures ce samedi 14 novembre 2026, l’espace de télédéclaration situé en face du centre des impôts de Bafoussam est en plein activité. La course à la constitution des dossiers en vue des élections municipales et législatives du 07 février 2027 bat son plein.

Dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), les uns et les autres se battent pour conserver leur siège de député ou de conseiller municipal.

Certains veulent tout juste avoir pour la première fois, un mandat d’élu local. C’est le cas de ce jeune trentenaire revenu dans cet espace de télédeclaration pour rectifier son attestation de conformité fiscale (Acf). « Je suis dans la liste de Cyrille Ngnang pour la course aux élections municipales à Bafoussam Ier. Nous sommes des candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je suis là, afin que vous m’etablissez une attestation de conformité fiscale sur laquelle il sera marqué « élection »», explique-t-il. Le candidat à la candidature est autant prudent qu’il ne veut point que son dossier soit rejeté en interne pour vice de forme. Il tient à être sur la liste des 61 candidats à investir par le parti de Paul Biya.

D’autant que, au sein du Rdpc à Bafoussam Ier, il existe plusieurs courants et plusieurs listes sont en train de se constituer. Dieudonné Tatiékam est signalé comme porteur d’une autre liste en voie de constitution. Il ne cache pas son ambition d’être le futur maire de la commune de Bafoussam Ier. Au niveau de la commune de Bafoussam IIème à Baleng, le leadership de Dieudonné Lévi Kout, maire sortant, ne souffre d’aucune contestation. Mais des sources internes au Rdpc signalent que pour 35 sièges de conseillers, il y a déjà 105 candidatures déclarées. Ce qui augure de chaudes batailles en interne. Au niveau de cette section du Rdpc, le consensus semble établi autour de la candidature de Angele Toukam Téla épouse Sandio, députée à l’Assemblée nationale et candidate à sa propre succession. Elle composé avec un candidat de sexe masculin. Son colistier, Flobert Tsingang, originaire de la section Rdpc de la Mifi Centre à Bafoussam, est en ballotage défavorable. Au moins cinq militants du Rdpc issus de cette section veulent le bousculer pour être colistier d’Angèle Toukam Sandio. Chantale Chouloh, une ancienne prétendante naguère proche du ministre secrétaire général des services du Premier ministre, Pr Pascal Nguihé Kanté, est réservée pour l’instant.

Hostilités

Reste que les proches de ce membre du gouvernement ne partage pas les options du maire Rdpc de la commune de Bafoussam III, Daniel Defonkou. Ils se mobilisent pour être investis massivement au sein de ce conseil municipal de 31 postes pour essayer de le renverser, malgré qu’il soit soutenu par le milliardaire et sénateur, Sylvestre Ngouchinghé, chef de la délégation départementale permanente du comité central du Rdcp dans la Mifi.

Ils sont déterminés et sont prêts à constituer une liste concurrente. Une ambiance similaire règne dans la commune de Bangangté. La tête du maire Eric Niat, élu au forceps en 2021 suite au décès du Dr Jonas Kouamo, originaire de Bamena, est mise à prix. Des militants proches de Célestine Kétcha Courtés sont engagés à prévaloir l’approche genre et le respect des répartitions sociologiques des postes entre les villages de cette commune.

Evelyne Nana, femme et originaire de Bamena est pressentie pour conduire une liste concurrente à celle d’Eric Niat, maire sortant de Bangangté et fils du défunt président du Sénat, Marcel Niat Njifendji. Elle est soutenue par des cadres à l’instar de Shialé Nagha, journaliste et ancien correspondant de Canal 2 International dans le Ndé.

Léopold Yimga Djamen, vice-président du conseil d’administration de la Panthère sportive du Ndé Sa (Psn Sa) se trouve aussi dans le camp des candidats anti-Niat.

Originaire du groupement Bangangté, Me Gelis Harold Djapom Tchitcheu, avocat au barreau du Cameroun, qui, depuis quelques années, s’est bâti une popularité considérable en qualité de président du conseil d’administration de la Psn Sa, est pressenti pour postuler à la députation. Car, depuis les élections couplées de 2007, un originaire de Bangangté n’a plus été candidat à la députation sous les couleurs du Rdpc.

Ainsi, le poste de Claude Feutheu, originaire de Badoumga dans l’arrondissement de Tonga et cumulant déjà trois mandats consécutifs, est menacé. Maire sortant de la commune de Tonga, Dieudonné Bankoué est aussi contesté pour assumer le leadership dans les rangs du parti des flambeaux. Il se pourrait que certains militants du parti au pouvoir souhaitent le retour de Raphaël Bitchébé aux affaires et pour le compte du Rdpc.

Autre localité où l’exécutif municipal sortant est secoué, c’est la commune de Pété-Bandjoun. Des militants du Rdpc, proches de David Kengne, se préparent pour contrôler le conseil municipal de cette localité.

Ils comptent s’attaquer à Nicky Love Fotso Maptué, maire sortante de la commune de Pété-Bandjoun et fille du défunt milliardaire maire de la localité, Victor Fotso.

Cette situation qui embrasse le député Albert Kouinché, chef de la délégation permanente départementale du comité central du Rdpc dans le Koung-Khi. Dans le département des Hauts-Plateaux, la présence de Théodore Datouo, actuel président de l’Assemblée nationale aurait contribué à créer une cohésion interne dans les rangs du Rdpc. Bernard Fongang aurait mis sous éteignoir ses ambitions de candidature à la députation.