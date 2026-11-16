Le parti politique présidé par Etonde Etonde Jean Patrice lance un appel national à candidatures pour les prochaines échéances électorales. Il promet notamment de prendre en charge les cautions des candidats retenus afin de faciliter l’accès aux fonctions électives.

Le parti politique DREAMERS veut élargir le cercle des acteurs de la représentation politique au Cameroun. Dans un communiqué rendu public le 13 novembre 2026 à Douala, la formation politique dirigée par Etonde Etonde Jean Patrice annonce le lancement d’un appel national à candidatures en prélude aux prochaines élections législatives et municipales.

L’initiative se veut inclusive. Femmes, jeunes, entrepreneurs, commerçants, agriculteurs, enseignants, professionnels de santé, juristes, ingénieurs, artisans, acteurs associatifs et membres de la diaspora sont notamment invités à manifester leur intérêt. Le parti entend ainsi ouvrir ses portes à des profils issus de toutes les composantes de la société camerounaise, sans distinction d’origine régionale, ethnique, linguistique ou sociale, sous réserve du respect des conditions légales d’éligibilité.

À travers cette démarche, Etonde Etonde Jean Patrice entend rompre avec l’idée selon laquelle l’engagement politique et l’accès aux mandats électifs seraient essentiellement réservés aux personnalités disposant déjà d'une expérience institutionnelle ou de moyens financiers importants. DREAMERS souhaite donner leur chance à des citoyens désireux de mettre leurs compétences et leurs propositions au service de leurs communautés.

Un dispositif pour lever les obstacles financiers

L’une des principales annonces de cet appel concerne la prise en charge des cautions électorales. Le parti indique qu’il assumera ces frais pour les candidats qui seront retenus et officiellement investis, conformément aux dispositions légales et aux modalités internes qui seront communiquées.

Une mesure qui vise à réduire le poids financier souvent associé à une candidature et à permettre à des profils disposant de compétences, mais de ressources limitées, d'envisager une participation aux élections.

Toutefois, l’ouverture des candidatures ne signifie pas une investiture automatique. La sélection des postulants tiendra notamment compte de leur éligibilité, de leur parcours, de leurs motivations, de leur connaissance des réalités locales, de leur disponibilité ainsi que des propositions formulées en faveur des populations qu’ils ambitionnent de représenter.

Une inspiration colombienne adaptée au contexte camerounais

Dans la structuration de son mécanisme de sélection, DREAMERS affirme également s’intéresser aux expériences de consultations politiques menées en Colombie. Le parti entend s’inspirer des principes de pluralité, de transparence et de participation démocratique expérimentés dans ce pays, tout en tenant compte des réalités institutionnelles, juridiques et sociopolitiques du Cameroun.

Pour Etonde Etonde Jean Patrice, cette initiative dépasse ainsi le simple recrutement de candidats. Elle constitue une occasion de questionner la place du citoyen dans les institutions et de favoriser le renouvellement des profils appelés à participer à la gestion des affaires publiques.

Avec cet appel national, DREAMERS affiche donc son ambition de faire de la diversité socioprofessionnelle et territoriale un levier de renouvellement de la représentation politique. Reste désormais à observer l’ampleur de la mobilisation autour de cette initiative et la capacité du parti à transformer cette ouverture annoncée en candidatures concrètes lors des prochaines échéances électorales.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires ou manifester leur intérêt aux numéros 694 952 038 et 691 758 253, disponibles par WhatsApp et appels.