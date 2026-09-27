Brésil - Roberto Carlos : « J'ai perdu 99 % de mes revenus »

Roberto Carlos, 53 ans, dit avoir perdu 99 % de ses revenus de footballeur. Agents, famille, documents inconnus : récit d'une fortune évaporée.

Roberto Carlos a gagné environ 160 millions d'euros dans le football. Il dit avoir perdu 99 % de cette somme. L'ancien défenseur brésilien de 53 ans a raconté, cette semaine au Portugal Football Summit, comment des problèmes avec un ancien agent et des conflits familiaux ont vidé son compte.

Un vendredi. Une pile de documents. Et le contrôle de sa propre histoire qui disparaît.

Roberto Carlos : « J'ai perdu 99 % de mes revenus »

Roberto Carlos affirme avoir perdu 99 % des revenus gagnés durant sa carrière de footballeur. Il met en cause son ancien agent et des problèmes familiaux. Le montant total de sa fortune est estimé par plusieurs médias à environ 160 millions d'euros, un chiffre qu'il n'a pas confirmé lui-même. Aucune procédure judiciaire de faillite n'a été évoquée publiquement.

Le vendredi qui a tout changé

C'est une phrase qui revient dans toutes les dépêches. « J'ai eu des problèmes avec des gens qui ont vidé mon compte ». Roberto Carlos l'a prononcée au Portugal Football Summit, à Lisbonne, lors d'une table ronde consacrée à l'après-carrière.

Il raconte. Il se couche un jeudi à minuit. Le lendemain, un vendredi, il reçoit une pile de documents dont il ignorait l'existence. « C'est à ce moment-là que j'ai perdu tout contrôle sur mon passé », dit-il.

Que contenaient ces documents ? Il ne le précise pas. Devant un parterre de journalistes et de professionnels du football, il choisit de ne pas entrer dans le détail. C'est un homme qui témoigne, pas un homme qui accuse nommément.

Agents et famille : les deux fuites

Dans sa version, les pertes viennent de deux directions. D'abord un ancien agent. « J'avais un grave problème avec mon ancien agent », répète-t-il, sans préciser la nature des faits qu'il lui reproche. Ensuite, un conflit familial qu'il qualifie de « très sérieux ». Là encore, pas de nom, pas de date.

Ce qu'il dit, c'est qu'il a dû « restructurer » sa situation financière et familiale. Le mot est froid. Il dit la reconstruction, pas le détail des dégâts.

Plusieurs médias ont avancé le chiffre de 160 millions d'euros pour la fortune accumulée au cours de sa carrière. Roberto Carlos n'a pas confirmé ce montant. Il n'a pas non plus démenti.

Un divorce dans l'équation

L'affaire ne se limite pas aux comptes bancaires. En 2025, Roberto Carlos a divorcé de Mariana Luccon, son épouse pendant quinze ans. Des rumeurs ont circulé sur sa situation de logement, qu'il a démenties sur les réseaux sociaux. « Je reste dans une résidence privée avec le soutien de ma famille », avait-il écrit à l'époque.

Le divorce et les problèmes familiaux évoqués au Portugal Football Summit sont-ils liés ? Il ne le dit pas. La prudence s'impose. Il n'existe à ce jour aucune procédure judiciaire publique de faillite le concernant.

Le message aux jeunes joueurs

Roberto Carlos a répété une idée. « J'ai fait des erreurs, et c'est pourquoi je demande aux jeunes joueurs de ne pas les reproduire ». Ce n'est pas une formule de circonstance. À 53 ans, l'homme qui a gagné trois Ligues des champions et une Coupe du monde en 2002 utilise son expérience comme une mise en garde.

Il raconte aussi qu'il avait préparé sa reconversion. Avant même de raccrocher les crampons, il détenait une licence de directeur sportif et travaillait avec plusieurs marques. « Cela implique de se construire une histoire en tant que joueur et d'exploiter son image », explique-t-il. Aujourd'hui, il est ambassadeur du Real Madrid et de la FIFA.

Le mirage des revenus élevés

Son histoire n'est pas isolée. Une étude de 2023 menée par l'UNFP, le syndicat des joueurs professionnels français, indiquait que 50 % des footballeurs se retrouvent en situation de faillite cinq ans après la fin de leur carrière. En Angleterre, l'organisation XPro avance un chiffre encore plus élevé : 60 % des anciens joueurs de Premier League.

Ces statistiques ont une limite. Elles mélangent des situations très différentes : joueurs de bas de tableau, carrières courtes, blessures, mauvais investissements. Le cas de Roberto Carlos est d'une autre échelle. Il parle d'une fortune qui dépassait les 100 millions d'euros. Et il dit qu'il n'en reste presque rien.

Roberto Carlos ne demande pas pitié. Il ne se pose pas en victime. Il raconte une erreur de gestion et un entourage défaillant. Il dit aussi qu'il a reconstruit. Reste une question que personne n'a posée publiquement au Portugal Football Summit : quels recours a-t-il engagés contre son ancien agent ?

Sollicité par plusieurs médias, il n'a pas répondu sur ce point. Son témoignage reste, pour l'instant, une parole d'homme sans pièces publiques. C'est peu. C'est déjà beaucoup.

Roberto Carlos a-t-il vraiment perdu 99 % de sa fortune ?

Il l'affirme lui-même. Le chiffre exact n'a pas été vérifié indépendamment. Les médias estiment sa fortune de carrière à environ 160 millions d'euros, un montant qu'il n'a pas confirmé.

Qui est responsable selon lui ?

Un ancien agent et des problèmes familiaux. Il n'a pas nommé l'agent ni détaillé les faits.

Y a-t-il eu une procédure judiciaire ?

Aucune procédure publique de faillite n'a été mentionnée. On ne sait pas s'il a engagé des poursuites.

Pourquoi en parle-t-il maintenant ?

Il était invité au Portugal Football Summit pour parler de l'après-carrière. Il a utilisé cette tribune pour avertir les jeunes joueurs.

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