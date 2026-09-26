Cameroun - Douala : un hôtel de luxe à 220 milliards dans un pays sans routes

ALS Group, via son PDG Rodolphe Simo Kam, investit 220 milliards FCFA dans un complexe hôtelier Kempinski à Douala. Douze ans plus tôt, Dangote avait mis 80 milliards FCFA pour une cimenterie. Un contraste qui pose une question simple : pourquoi un tel investissement dans un pays classé parmi les moins attractifs du monde pour le tourisme ?

Douala, 25 septembre 2026. Le Premier ministre Joseph Dion Ngute pose la première pierre du Kempinski Shekinah Palace à Bonanjo. 214 chambres. 35 appartements hôteliers. 17 000 m² de bureaux de Grade A. Des restaurants, des boutiques de luxe, une galerie d'art. Un investissement de 220 milliards FCFA, soit environ 335 millions d'euros.

Le même jour, à Douala, une autre réalité. Les camions qui desservent le port s'étirent sur des kilomètres. La route est défoncée. Le train qui pourrait désengorger la ville n'existe pas encore.

Le Cameroun n'a ni réseau ferroviaire structurant, ni aéroport international aux normes, ni routes en état sur la majorité de son territoire. Il est classé parmi les dix derniers pays au monde en matière de compétitivité touristique, selon le Forum économique mondial.

Alors pourquoi 220 milliards dans un hôtel ?

Dangote, le pari du ciment

Il faut remonter à 2015 pour comprendre le premier acte. Le 27 août de cette année-là, le Premier ministre Philémon Yang inaugure la cimenterie Dangote à Douala. La facture : 80 milliards FCFA, contre 50 milliards budgétés initialement. Soit une dérive de 60 %.

L'usine, construite sur les berges du Wouri, a une capacité de 1,5 million de tonnes par an. Elle est équipée d'un quai d'accostage pour l'importation directe de clinker, le principal composant du ciment. Un avantage logistique indéniable : le groupe nigérian importe son clinker, le broie sur place, et vend le produit fini.

Cette année-là, Dangote veut capter 30 % du marché camerounais. Face à Cimencam, la filiale de Lafarge-Holcim, et à Cimaf du groupe marocain Addoha. La demande nationale tourne alors autour de 3 millions de tonnes.

Douze ans plus tard, le bilan est plus contrasté. Dangote Cement Cameroon a vendu 596 800 tonnes au premier semestre 2026, en recul de 13,1 % sur un an. Le groupe attribue cette baisse au ralentissement de la construction après les élections et aux retards dans les dépenses publiques.

Mais l'ambition reste intacte. Dangote veut doubler sa capacité à 3 millions de tonnes d'ici 2028, via l'expansion de l'usine de Douala et une seconde unité à Yaoundé. Un investissement supplémentaire, dont le montant n'a pas été rendu public.

Le ciment suit la demande. L'hôtel, quelle demande ?

Le calcul de Dangote est simple. Le ciment, c'est un produit de première nécessité. Les infrastructures, les logements, les routes : tout en consomme. Même dans un pays pauvre, on construit. Le marché camerounais du ciment est estimé à environ 3,6 millions de tonnes par an. Dangote veut sa part.

Pour l'hôtel, la logique est différente. Le Cameroun n'accueille que 912 000 touristes internationaux par an, selon les données disponibles. Le pays occupe le 22e rang africain en termes d'arrivées, et le 125e rang mondial. Le WEF classe le Cameroun 25e sur 34 pays africains en compétitivité touristique, et 126e mondial.

Les infrastructures touristiques sont quasi inexistantes en dehors de quelques enclaves. Kribi attire des visiteurs, mais les routes pour y accéder sont dans un état déplorable. Limbé a des plages, mais pas d'aéroport international digne de ce nom. Les parcs nationaux du Nord sont inaccessibles en saison des pluies.

Alors qui va remplir 214 chambres et 35 appartements de luxe à Bonanjo ?

Rodolphe Simo Kam, le PDG d'ALS Group, a sa réponse. « Ce projet s'inscrit dans la vision d'un Cameroun, reconnu comme une véritable mine d'or touristique, capable de concevoir et de réaliser des infrastructures d'excellence », déclare-t-il dans un communiqué.

La phrase est ambitieuse. La réalité, elle, est plus rugueuse.

Les infrastructures : le maillon qui manque

Le Cameroun a un plan. Un atelier s'est tenu les 24 et 25 juin 2026 à Yaoundé pour restituer les études de faisabilité d'une Agence de régulation des Transports Terrestres et d'une Stratégie Logistique Nationale à l'horizon 2035. Les investissements ferroviaires dominants sont estimés à 40 milliards d'euros.

Quarante milliards d'euros. Pour un pays qui n'arrive pas à entretenir ses routes existantes.

Le projet le plus avancé est la ligne Edéa-Kribi-Lolabé-Campo, dont le mémorandum a été signé en juin 2026. Mais un mémorandum n'est pas un chantier. Les Camerounais le savent : ils attendent depuis des décennies.

En attendant, les avions atterrissent à Douala sur une piste qui n'a pas été rénovée en profondeur. Les trains qui relient Douala à Yaoundé roulent à une vitesse moyenne de 40 km/h. Les routes qui mènent à Kribi sont coupées à chaque saison des pluies.

Comment un hôtel cinq étoiles peut-il attirer une clientèle internationale dans un pays où l'on ne peut pas se déplacer ?

La logique des 220 milliards

Il y a plusieurs façons de lire l'investissement d'ALS Group.

La lecture optimiste : le projet est financé à 55 % par des fonds propres et 45 % par des emprunts auprès de la BDEAC, d'AFREXIMBANK et de BGFI BANK. Les bailleurs internationaux ne prêtent pas à fonds perdus. Si ces institutions ont accepté de financer, c'est qu'elles croient au projet. Le groupe Kempinski, qui exploitera l'hôtel, est la plus ancienne chaîne hôtelière de luxe au monde, fondée en 1897 à Berlin. Une caution sérieuse.

La lecture réaliste : le projet promet 3 000 emplois pendant le chantier et 4 000 emplois directs et indirects en exploitation. Ces emplois sont réels. Les 220 milliards seront dépensés au Cameroun : matériaux, main-d'œuvre, services. Même si l'hôtel ne remplit pas ses chambres, le pays aura gagné un bâtiment, une main-d'œuvre formée, une vitrine.

La lecture sceptique : 220 milliards FCFA pour un hôtel de luxe dans un pays où 40 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Où les hôpitaux manquent de médicaments. Où les écoles s'effondrent. Où les routes sont des nids-de-poule. L'argent est privé, certes. Mais ces capitaux auraient pu financer des infrastructures de base, dont le rendement social serait infiniment supérieur.

La question n'est pas de savoir si ALS Group a le droit d'investir. Il l'a. La question est de savoir si le Cameroun peut se permettre un Kempinski alors qu'il n'a pas de train.

Ce que disent les chiffres

Le complexe hôtelier prévoit 36 mois de travaux, dont 31 pour la construction et 5 pour l'équipement. Ouverture prévue : 2029.

D'ici là, Dangote aura peut-être construit sa seconde cimenterie à Yaoundé. Les travaux de la ligne Edéa-Kribi auront peut-être commencé. Les routes de Kribi seront peut-être réhabilitées.

Ou pas.

L'histoire économique du Cameroun est remplie de projets annoncés, de premières pierres posées, de mémorandums signés. Beaucoup n'ont jamais vu le jour.

Le Kempinski Shekinah Palace est un pari. Sur un pays qui n'a pas encore prouvé qu'il pouvait offrir ce qu'un hôtel de luxe exige : des routes praticables, un aéroport fonctionnel, une sécurité juridique, une main-d'œuvre qualifiée.

Rodolphe Simo Kam, lui, y croit. « L'engagement et le soutien du Chef de l'État ont été déterminants », dit-il.

Paul Biya a 93 ans. Il ne sera probablement plus au pouvoir en 2029, à l'ouverture de l'hôtel.

Combien coûte le complexe hôtelier Kempinski de Douala ?

220 milliards FCFA, soit environ 335 millions d'euros, avantages fiscaux et douaniers compris. Le financement repose sur 55 % de fonds propres et 45 % d'emprunts auprès de la BDEAC, d'AFREXIMBANK et de BGFI BANK.

Qui est derrière ce projet ?

ALS Group, dirigé par Rodolphe Simo Kam. Le complexe sera exploité sous l'enseigne Kempinski, la plus ancienne chaîne hôtelière de luxe au monde, fondée à Berlin en 1897.

Pourquoi Dangote n'a-t-il investi que 80 milliards dans le ciment ?

Le ciment est un produit de première nécessité, avec une demande structurelle liée à la construction et aux infrastructures. L'hôtellerie de luxe dépend d'une demande touristique internationale, qui reste faible au Cameroun.

Le Cameroun est-il vraiment classé 125e mondial en attractivité touristique ?

Les données disponibles, issues du Forum économique mondial, classaient le Cameroun 126e mondial en 2017 et 25e africain. Une mise à jour de ces classements pour 2026 n'a pas pu être consultée au moment de la publication.

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