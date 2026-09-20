Miss Cameroun 2026 : Maëllys Ngo Mboui, la diaspora couronnée

Maëllys Ngo Mboui, 19 ans, sacrée Miss Cameroun 2026 ce 19 septembre à Yaoundé. La diaspora France décroche la couronne dans un concours secoué par les crises.

Portée par un double ancrage France-Cameroun et un discours qui bouscule les clichés sur la diaspora, Maëllys Ngo Mboui hérite d'une couronne aussi prestigieuse qu'abîmée.

Maëllys Ngo Mboui est la nouvelle Miss Cameroun. La jeune Franco-Camerounaise de 19 ans, représentante de la diaspora France, a été couronnée samedi 19 septembre 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé, au terme de la 19ᵉ édition du concours national. Elle succède à Audrey Moutongo Black, qui avait repris le titre après la destitution retentissante de Josiane Harangada Golonga en février. Sur la scène, l'émotion était palpable. Derrière les projecteurs, une question demeure : cette reine de la diaspora peut-elle redorer une couronne ternie par huit mois de turbulences ?

Maëllys Ngo Mboui couronnée : le sacre de la diaspora France

Une soirée sous le signe du renouveau

Vingt-sept candidates. Deux heures de show. Une seule gagnante. Ce samedi soir, le Palais des Congrès de Yaoundé a accueilli la finale nationale de la 19ᵉ édition de Miss Cameroun. Parmi les 27 finalistes venues de toutes les régions et de la diaspora, dont la France et le Canada, c'est Maëllys Ngo Mboui qui a retenu l'attention du jury.

La candidate représentait la diaspora France. Elle avait été élue Miss Cameroun Diaspora France en mars dernier, à l'issue d'une cérémonie qui avait réuni la communauté franco-camerounaise. À 19 ans, elle portait déjà une double responsabilité : ambassadrice de la diaspora de France, mais aussi porte-couleurs du Nord-Ouest, la région dont elle est originaire.

Nous n'avons pas pu obtenir le détail du vote du jury avant publication. Le COMICA n'avait pas communiqué de résultats chiffrés au moment d'écrire ces lignes.

Un concours placé sous le signe de la cybercriminalité

Le thème de cette édition n'a rien d'anodin. « Lutte contre la cybercriminalité », avait annoncé le Comité d'organisation de Miss Cameroun. Les candidates ont été évaluées non seulement sur leur présentation et leur aisance, mais aussi sur leur capacité à défendre un projet de société.

Ce choix thématique s'inscrit dans un contexte précis. Entre 2025 et début 2026, le Cameroun a vécu une affaire de cyberharcèlement d'une violence rare : celle de l'ex-Miss Cameroun 2025, Josiane Harangada Golonga, dont les conversations privées ont été publiées sur les réseaux sociaux moins de 24 heures après sa destitution.

« Entre 2025 et début 2026, nous avons observé les fléaux réels des réseaux sociaux sur les vies des jeunes filles et des femmes », explique Kéza Towa, responsable communication du COMICA. « L'objectif est de sensibiliser et de donner des solutions afin de s'en tirer lorsqu'on est victime. »

Le message a visiblement porté. Plusieurs finalistes avaient construit leur projet autour de cette problématique, à l'image de Samantha Fotsing et son programme « Cyber Save Africa », ou de Nadia Ekani et son initiative « Cyber-Conscience Cameroun ».

Maëllys Ngo Mboui, l'ambition au-delà de la couronne

Qui est la nouvelle reine ? Née en France de parents camerounais, Maëllys Ngo Mboui revendique une identité double qu'elle assume pleinement. « Ce n'est pas parce qu'on est né en France qu'on n'est pas connecté à nos racines », confiait-elle à Laura Dave Media en juin dernier.

Son parcours scolaire confirme cette volonté d'excellence. Elle est inscrite en double licence Économie-Gestion et Mathématiques-Informatique. Un profil scientifique rare dans un concours de beauté, qu'elle a choisi d'exploiter à travers son projet « Cameroonian Girls in STEM », destiné à renforcer l'accès des jeunes filles camerounaises aux sciences et aux technologies.

« Je suis une personne très audacieuse et dès que j'ai une idée en tête, je vais au bout », disait-elle encore en juin.

Son engagement ne date pas du concours. En janvier 2026, elle avait déjà organisé un hackathon de 24 heures avec Amazon Web Services et l'organisation Cameroon Girls in STEAM pour résoudre un problème communautaire à Bamenda.

La couronne abîmée

Maëllys Ngo Mboui n'hérite pas d'une institution tranquille. Elle succède à Audrey Moutongo Black, qui avait elle-même été propulsée Miss Cameroun en février 2026 après la destitution de Josiane Harangada Golonga.

Rappel des faits. Josiane Harangada Golonga avait été élue Miss Cameroun en juillet 2025. Le 25 février 2026, le COMICA annonce sa « destitution immédiate » pour « manquements graves et répétés aux obligations contractuelles » : absences injustifiées, propos irrespectueux, cessation unilatérale des activités liées au mandat. La première dauphine, Audrey Moutongo, est appelée à assurer la continuité.

Mais l'affaire ne s'arrête pas à une rupture contractuelle. Dans les heures qui suivent la destitution, les conversations privées de Josiane Harangada Golonga sont publiées sur les réseaux sociaux. Une mise à nu numérique qui transforme une crise institutionnelle en lynchage en ligne.

Le COMICA a survécu à d'autres destitutions : Agathe Pascaline Nomgne en 2002, Anne Lucrèce Ntep en 2009, Julie Cheugueu Nguimfack en 2016. Chaque fois, le concours a continué. Mais ce qui s'est passé en février 2026 a une autre texture : celle d'une violence numérique qui ne s'efface pas.

Le sacre de Maëllys Ngo Mboui, ce 19 septembre, referme donc un chapitre. Reste à savoir ce que la nouvelle reine en fera.

Une nouvelle reine, une nouvelle page ?

Le concours de Miss Cameroun a toujours oscillé entre deux fonctions : célébrer la beauté et servir de plateforme d'engagement. Cette édition a explicitement choisi la seconde voie. « Un concours de miss n'est pas juste un concours de beauté. C'est un concours d'intellect et de valorisation de soi », rappelle Kéza Towa.

Pour Maëllys Ngo Mboui, le défi est double. Il lui faudra représenter le Cameroun dans les activités officielles liées au concours, mais aussi porter une parole crédible sur la cybercriminalité, alors que l'institution qu'elle incarne vient d'en être la victime collatérale.

Son premier test sera public. Son premier déplacement officiel, ses premières prises de parole. Le reste appartient au mandat.

Le concours a survécu à ses crises. La question qui monte dans les rédactions camerounaises est simple : cette fois, la couronne suffira-t-elle à tourner la page ?

Qui est la nouvelle Miss Cameroun 2026 ?

Maëllys Ngo Mboui, 19 ans, Franco-Camerounaise originaire de Bamenda (région du Nord-Ouest). Elle représentait la diaspora France.

Pourquoi Josiane Harangada Golonga a-t-elle perdu son titre ?

Le COMICA a invoqué des « manquements graves et répétés aux obligations contractuelles » : absences injustifiées, propos irrespectueux, cessation unilatérale des activités liées au mandat.

Quel était le thème de Miss Cameroun 2026 ?

La lutte contre la cybercriminalité. Les candidates ont été évaluées sur leur capacité à défendre un projet de société.

Qui était Miss Cameroun avant Maëllys Ngo Mboui ?

Audrey Moutongo Black, première dauphine de Josiane Harangada Golonga, avait assuré la continuité du titre après la destitution de cette dernière en février 2026.

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