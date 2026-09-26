Venezuela - Delcy Rodriguez a-t-elle livré Maduro aux États-Unis ?

Des mois avant le raid, Delcy Rodriguez aurait promis à Washington que "Maduro doit partir". Enquête sur une trahison qui a livré le Venezuela aux États-Unis.

Une lettre, un appel, un raid. Comment une partie de l'entourage de Maduro a préparé le terrain à l'intervention américaine du 3 janvier 2026.

Caracas, 3 janvier 2026, aux premières heures du jour. Les hélicoptères américains survolent la capitale. Les systèmes de défense aérienne russes sont muets. Les troupes n'opposent aucune résistance. En quelques minutes, Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores sont extraits de leur résidence et transférés hors du pays.

Ce raid, d'une précision chirurgicale, n'aurait pas été possible sans une aide intérieure. C'est du moins la conclusion que tirent plusieurs analystes et que documente une enquête du Guardian. Au centre de ces révélations : Delcy Rodriguez, la vice-présidente devenue présidente par intérim. Son frère Jorge. Et un message qui aurait tout changé : « Maduro doit partir. »

Ce que le Guardian a révélé

Le 22 janvier 2026, le quotidien britannique The Guardian publie une enquête explosive. S'appuyant sur quatre sources « impliquées à des niveaux élevés dans les discussions », le journal affirme que Delcy Rodriguez et son frère Jorge Rodriguez ont secrètement assuré aux responsables américains et qataris qu'ils accueilleraient favorablement le départ de Maduro.

Les communications auraient commencé à l'automne 2025 et se seraient poursuivies après un appel téléphonique crucial entre Trump et Maduro fin novembre. Au cours de cet appel, Trump insiste pour que Maduro quitte le Venezuela. Maduro refuse.

En décembre, le message de Delcy Rodriguez se fait plus précis. « Maduro doit partir », aurait-elle transmis. « Je travaillerai avec ce qui viendra après ».

Le Guardian précise que les Rodriguez n'ont pas accepté de participer activement au renversement. Ils se sont engagés à collaborer après la sortie de Maduro, pour éviter le chaos et une guerre civile.

Le gouvernement vénézuélien a démenti. Dans un message sur X, le compte Miraflores al Momento a qualifié l'article de « fake news », dénonçant une « opération psychologique » visant à fracturer la cohésion du peuple vénézuélien.

La rencontre qui intrigue

Un autre élément alimente les spéculations. Selon plusieurs sources, Delcy Rodriguez aurait rencontré le directeur de la CIA, John Ratcliffe, à Singapour début novembre 2025. Cette rencontre, évoquée par des analystes comme Pepe Escobar et Larry Johnson, n'a pas été confirmée officiellement.

Si elle est avérée, elle soulève une question : que se sont dit le chef du renseignement américain et la vice-présidente vénézuélienne deux mois avant le raid ? Le New York Times a révélé que la CIA avait déployé des agents au Venezuela depuis août 2025 et opérait un réseau de surveillance.

Le rôle trouble de Diosdado Cabello

Delcy Rodriguez n'est pas la seule figure du régime à avoir été accusée de contacts avec Washington. Selon Reuters, Diosdado Cabello, le puissant ministre de l'Intérieur qui contrôle la police et les forces de sécurité, aurait lui aussi tenu des discussions avec les États-Unis dans les mois précédant l'opération.

Cabello a démenti. Mais les questions demeurent. Comment expliquer que les systèmes de défense aérienne russes, pourtant réputés performants, n'aient pas été activés ? Pourquoi les troupes n'ont-elles opposé aucune résistance ?

Joe Siracusa, historien et analyste politique australien, n'a pas hésité à le dire sur Sky News Australia : « Je suis prêt à parier que Maduro a été trahi au sein même de son camp ».

Trente-deux Cubains morts, et après ?

Le raid du 3 janvier n'a pas été une promenade de santé. Trente-deux combattants cubains ont perdu la vie en défendant le palais présidentiel, selon le gouvernement cubain. Ils ont été les seuls à résister.

Le gouvernement vénézuélien a rendu hommage à ces « combattants cubains » tombés « en accomplissement de leur devoir ». Un hommage qui souligne, en creux, l'absence de résistance des forces vénézuéliennes.

Pourquoi les soldats vénézuéliens n'ont-ils pas combattu ? Pourquoi les hélicoptères ont-ils pu se déplacer sans être inquiétés ? Ces questions, les analystes les posent. Les réponses officielles, elles, se font attendre.

Le pétrole, le vrai enjeu

Derrière les considérations géopolitiques, il y a une réalité plus prosaïque : le pétrole.

Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Et depuis le 3 janvier 2026, c'est Washington qui en contrôle la commercialisation. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, l'a reconnu : les États-Unis ont « un levier énorme » sur le Venezuela et contrôleront les revenus de la vente du pétrole.

En juillet 2026, Trump a annoncé que les ventes de pétrole vénézuélien avaient rapporté plus de 13 milliards de dollars aux États-Unis. Sur cette somme, 480 millions de dollars seulement auraient été restitués au Venezuela.

« C'est une main basse sur les ressources d'un pays souverain », dénonce Larry Johnson, ancien analyste de la CIA. « La CIA a dépensé des centaines de millions de dollars pour acheter des membres du gouvernement vénézuélien, des hauts officiers de l'armée et de la police ».

Un pays sous tutelle

Depuis le 3 janvier, le Venezuela vit sous tutelle américaine. Marco Rubio, selon plusieurs observateurs, dirige de facto le pays depuis Washington. Il entretient des contacts étroits avec Delcy Rodriguez et délivre des licences exemptant les entreprises des sanctions pour leurs activités au Venezuela.

Les signes d'allégeance se multiplient. Le gouvernement vénézuélien a coupé l'approvisionnement en pétrole à Cuba. Il a ouvert ses portes à des responsables israéliens, amorçant un rapprochement diplomatique après 17 ans de rupture. Il a livré aux États-Unis Alex Saab, ancien ministre de l'Industrie et homme de confiance de Maduro.

« Delcy Rodriguez obéit à toutes les demandes américaines, même les plus réactionnaires », constate Pepe Escobar. « Elle a remercié Trump pour les accords passés. »

La question qui dérange

Delcy Rodriguez a-t-elle trahi Maduro, ou a-t-elle négocié une transition pour éviter un bain de sang ?

Ses partisans soutiennent la seconde thèse. Ils évoquent une « retraite tactique », un « réalisme politique » face à la puissance américaine. Ils rappellent que Delcy Rodriguez a appelé les Vénézuéliens à rentrer chez eux le soir du raid, pour éviter un carnage.

Ses détracteurs rétorquent qu'elle aurait pu appeler à la résistance, comme l'ont fait des milliers de manifestants spontanés dans les jours qui ont suivi. Ils soulignent qu'elle a livré le pétrole, coupé Cuba et normalisé les relations avec Israël.

Une chose est sûre : le 3 janvier 2026, le Venezuela a changé de camp. Et ce basculement n'aurait probablement pas été possible sans une aide intérieure.

« Tout peut se négocier sauf les principes », disait Fidel Castro. Une phrase que Delcy Rodriguez devrait méditer.

Pourquoi Delcy Rodriguez est-elle accusée de trahison ?

Delcy Rodriguez est accusée d'avoir secrètement négocié avec les États-Unis avant la capture de Maduro. Selon The Guardian, elle aurait transmis le message « Maduro doit partir » et promis de coopérer avec l'administration Trump. Elle dément ces accusations.

Qui a livré Maduro aux États-Unis ?

Plusieurs analystes estiment que Maduro a été trahi par des membres de son entourage. Le Guardian cite Delcy Rodriguez et son frère Jorge. Reuters évoque également Diosdado Cabello. Aucune preuve judiciaire n'a été rendue publique à ce jour.

Que s'est-il passé au Venezuela le 3 janvier 2026 ?

Le 3 janvier 2026, des forces spéciales américaines ont capturé Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores à Caracas. Trente-deux combattants cubains ont été tués en les défendant. Maduro a été transféré à New York, où il attend son procès.

Qui contrôle le pétrole vénézuélien aujourd'hui ?

Depuis janvier 2026, les États-Unis contrôlent la commercialisation du pétrole vénézuélien. Marco Rubio a confirmé que Washington percevrait les revenus des ventes. Plus de 13 milliards de dollars ont été générés, selon Trump.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp