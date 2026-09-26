Allemagne - COLOGNE : RUDOLF DOUALA MANGA BELL ENTRE DANS LA MÉMOIRE DE LA VILLE

Il y'a des événements qui dépassent la simple inauguration d’une rue pour devenir des actes de mémoire, de reconnaissance et de transmission. Ce 25 septembre 2026, à Cologne, en Allemagne, le peuple Sawa a vécu l’un de ces moments appelés à rester dans l’histoire.

À 9 h 02, dans le quartier résidentiel de Nippes, une nouvelle plaque est dévoilée : Douala Manga Bell Straße. Un nom camerounais s’inscrit désormais durablement dans le paysage urbain de Cologne, portant la mémoire de Rudolf Douala Manga Bell, figure historique de la résistance à l’administration coloniale allemande au Cameroun, exécuté à Douala le 8 août 1914.

Le symbole est d’autant plus puissant que cette nouvelle dénomination vient remplacer celle de Gustav Nachtigal, acteur de l’expansion coloniale allemande en Afrique. À proximité de la Namibia Straße, cette rue devient ainsi bien davantage qu’une indication géographique : elle devient un lieu de mémoire, un espace où l’histoire coloniale est revisitée et où deux peuples choisissent de regarder ensemble leur passé pour construire autrement leur avenir.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de solennité et d’émotion. Autour du Roi Bell, accompagné de son homologue du canton Manéhas, Sa Majesté Etouke Eboa, avaient pris place des autorités locales, des représentants diplomatiques, des personnalités camerounaises ainsi qu’un important parterre de la société civile allemande.

La diaspora camerounaise avait, elle aussi, répondu à ce rendez-vous de l’Histoire. De Londres à Paris, de Bruxelles à Berlin, de Milan à Douala, des femmes et des hommes ont effectué le déplacement pour assister au dévoilement de cette plaque qui porte désormais, au cœur de Cologne, un fragment de la mémoire du Cameroun.

Un moment rituel, chargé de symboles, a également accompagné cette séquence historique, sous l’autorité du Roi Bell et avec la coordination du Duc Dika Din II, promoteur traditionnel. Tradition, mémoire et reconnaissance se sont ainsi rencontrées sur le sol allemand.

Pour le peuple Sawa, la portée de l’événement est considérable. Car Rudolf Douala Manga Bell n’est pas seulement un nom hérité des livres d’histoire. Il représente une mémoire de dignité, de résistance et de défense des droits de son peuple. Plus d'un siècle après sa disparition, son nom revient aujourd’hui dans l’espace public allemand, non plus comme celui d’un homme condamné par l’ordre colonial de son époque, mais comme celui d’une personnalité dont la trajectoire continue d’interroger l’Histoire.

Cologne a donc posé un acte qui dépasse Cologne. Cette rue devient un trait d’union entre l’Allemagne et le Cameroun, entre l’Europe et l’Afrique, entre la mémoire d’hier et les générations de demain.

Pour les Sawa présents, l’émotion était immense. Derrière cette plaque se trouvent une histoire, un peuple, des blessures, mais également cette volonté de transmettre aux jeunes générations les noms de celles et ceux qui ont marqué leur destin.

Désormais, lorsque passants, habitants et visiteurs traverseront la Douala Manga Bell Straße, une question pourra naître : Qui était Rudolf Douala Manga Bell ? Et c’est peut-être là que réside la plus grande victoire de cette journée : faire vivre la mémoire en suscitant la connaissance.

Ce 25 septembre 2026, au cœur de Cologne, une plaque a été dévoilée. Mais pour le peuple Sawa, c’est une page de l’Histoire qui s’est remise à parler.

Rudolf Douala Manga Bell n’est plus seulement dans la mémoire des siens. Son nom est désormais inscrit dans la ville, offert aux regards, à l’Histoire et aux générations futures.

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