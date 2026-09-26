Cameroun - Nourane Foster démissionne du PCRN de Cabral Libii

Après son mari Firmin Fotsing, la députée Nourane Foster quitte à son tour le PCRN. Une page se tourne dans la vie politique camerounaise.

C'est une rupture que beaucoup attendaient. Ce samedi 26 septembre 2026, Nourane Foster, députée du Wouri-Est, a démissionné du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), dirigé par Cabral Libii. La décision intervient quelques heures après la convention d'Impact-100, mouvement qu'elle a lancé avec son époux Firmin Fotsing, qui a annoncé un partenariat avec un parti politique pour porter les candidatures de 100 jeunes aux prochaines élections.

Élue députée sous les couleurs du PCRN en 2020, Nourane Foster était l'une des figures les plus visibles du parti à Douala. Son départ intervient près d'un an après celui de son mari, qui avait lui aussi claqué la porte en octobre 2025. Une séparation politique qui marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre.

Une démission attendue après des mois de tensions

La nouvelle est tombée ce samedi 26 septembre 2026. Nourane Foster, députée du Wouri-Est, a officiellement démissionné du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) de Cabral Libii. Une décision qui met fin à des mois de spéculations et de tensions au sein du parti d'opposition.

Cette démission n'est pas une surprise. Depuis plusieurs mois, les signaux d'un éloignement étaient visibles. En juin 2026, le nom et la photo de Nourane Foster avaient disparu du site officiel du PCRN. Une situation à laquelle l'élue avait réagi en estimant que sa légitimité ne pouvait être effacée « à travers un simple clic » .

Quelques semaines auparavant, elle avait lancé Impact-100, un mouvement politique avec son époux Firmin Fotsing. Un projet qui se voulait rassembleur, mais qui marquait déjà une prise de distance avec le parti de Cabral Libii. Ce samedi 26 septembre, Impact-100 a signé une convention avec un parti politique pour porter les candidatures de 100 jeunes aux prochaines élections législatives et municipales .

Le nom du parti partenaire n'a pas encore été rendu public. Selon plusieurs sources, il s'agirait du Pacte Social pour la Gouvernance (PSG).

Le PCRN, un parti en crise

Le départ de Nourane Foster n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans un contexte de crise plus large au sein du PCRN.

En octobre 2025, Firmin Fotsing, l'époux de Nourane Foster et délégué régional du PCRN pour l'Ouest, avait déjà démissionné. Dans sa lettre adressée à Cabral Libii, il évoquait « le décalage entre les attentes profondes de nos jeunes compatriotes et les réponses apportées » .

Son départ avait été suivi par plusieurs autres cadres du parti, notamment Fayçal Hamadou Demaissala, conseiller proche de Cabral Libii, et Monfua Dominic, délégué pour le Lebialem .

Une hémorragie qui intervient après la défaite de Cabral Libii à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le leader du PCRN n'avait obtenu que 157 568 voix, contre 218 834 en 2018, reculant à la troisième place .

« Ces départs traduisent un malaise profond », confiait un observateur de la scène politique camerounaise. « Après deux échecs consécutifs à la présidentielle, certains militants ne croient plus en la capacité du PCRN à incarner une alternative crédible » .

Qui est Nourane Foster ?

Nourane Moluh Hassana Epse Fotsing, connue sous le nom de Nourane Foster, est née le 11 décembre 1987 au Caire, en Égypte . Entrepreneuse, elle dirige plusieurs entreprises sous la marque Nourishka .

Elle entre en politique en 2020, en se portant candidate aux élections législatives sous les couleurs du PCRN dans la circonscription du Wouri-Est. Elle est élue avec 34 % des suffrages .

À l'Assemblée nationale, elle devient secrétaire de la Commission Production et Échanges, et secrétaire du Groupe d'Amitié Chine-Cameroun .

Surnommée la « députée 2.0 » pour son usage intensif des réseaux sociaux, elle était l'une des figures les plus médiatiques du PCRN à Douala .

Impact-100 : le nouveau projet

Le mouvement Impact-100 a été officiellement lancé le 8 août 2026 à Douala. Il se présente comme un « espace de réflexion et de mobilisation citoyenne », avec pour slogan « Le Temps des Solutions » .

Le mouvement affiche clairement ses intentions : participer aux prochaines élections législatives et municipales. Un objectif qui passe par une convention avec un parti politique légalement reconnu, car Impact-100, en tant que mouvement citoyen, ne peut pas présenter de candidats en son nom propre .

Le programme d'Impact-100 comporte des propositions de rupture : sortie progressive du franc CFA, SMIG à 200 000 FCFA, gratuité des soins et de l'éducation, parité homme-femme à 50/50 d'ici 2035 .

Des mesures ambitieuses qui tranchent avec la ligne du PCRN et qui dessinent un projet politique distinct.

La démission de Nourane Foster du PCRN marque une étape importante dans la recomposition politique camerounaise à l'approche des élections législatives et municipales.

Pour le PCRN, c'est une perte significative. Nourane Foster était l'une des rares figures du parti à bénéficier d'une visibilité médiatique importante à Douala. Son départ pourrait fragiliser davantage une formation déjà en difficulté.

Pour Nourane Foster, c'est le début d'une nouvelle aventure politique. Avec Impact-100, elle entend peser sur le débat politique et porter les candidatures de 100 jeunes aux prochaines élections.

Reste à savoir quelle sera la réaction officielle de Cabral Libii et du PCRN. Nous n'avons pas pu joindre le parti avant publication. Le communiqué officiel n'était pas encore publié au moment d'écrire ces lignes.

Une chose est sûre : dans le paysage politique camerounais, les départs ne sont jamais anodins. Celui de Nourane Foster pourrait bien en annoncer d'autres.

Pourquoi Nourane Foster a-t-elle démissionné du PCRN ?

Nourane Foster a démissionné du PCRN après des mois de tensions et de prise de distance. Son nom avait disparu du site officiel du parti en juin 2026. Elle avait également lancé Impact-100, un mouvement politique avec son époux, qui a signé une convention avec un parti pour présenter 100 candidats aux prochaines élections.

Qui est Nourane Foster ?

Nourane Foster est une entrepreneuse et femme politique camerounaise, née en 1987. Elle est députée du Wouri-Est depuis 2020, élue sous les couleurs du PCRN. Elle est la fondatrice de la marque Nourishka et l'une des figures les plus médiatiques du parti à Douala.

Le PCRN est-il en crise ?

Le PCRN connaît une hémorragie de ses cadres depuis la défaite de Cabral Libii à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Plusieurs personnalités ont quitté le parti, dont Firmin Fotsing, l'époux de Nourane Foster, en octobre 2025. Le départ de Nourane Foster fragilise davantage une formation déjà en difficulté.

Que va faire Nourane Foster après son départ du PCRN ?

Nourane Foster va poursuivre son engagement politique au sein d'Impact-100, le mouvement qu'elle a lancé en août 2026. Ce mouvement a signé une convention avec un parti politique pour porter les candidatures de 100 jeunes aux prochaines élections législatives et municipales.

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