Cameroun - Impact-100 : 100 candidats, un parti secret, un pari risqué

Le mouvement Impact-100 de Nourane Fotsing signe ce samedi 26 septembre 2026 à Douala une convention avec un parti politique dont l’identité n’a pas été révélée. Objectif : investir 100 jeunes candidats aux législatives et municipales. L’événement se tient au Saho Douala Airport (ex-Best Western), à 10 heures.

Douala, 26 septembre 2026. Dix heures. Saho Douala Airport, ancien Best Western. Les caméras sont là. Les micros aussi. Nourane Fotsing, députée du Wouri-Est, arrive. Elle est accompagnée de son époux, l’homme d’affaires Firmin Fotsing. Ils s’apprêtent à signer un accord avec un parti politique dont personne ne connaît encore le nom.

L’information a filtré la veille. Dans un message adressé à la presse, Nourane Fotsing, porte-parole numéro 2 d’Impact-100, annonce la couleur : « Demain samedi 26 septembre au Best Western des 10h. Convention Impact-100 et un Parti Politique nouveau. Nous allons investir 100 Jeunes Candidats aux Elections Legislatives et Municipales. Soyez nombreux. Entrée libre. »

Le ton est donné. L’objectif est clair. Mais le partenaire reste un mystère. Ni l’invitation, ni les communications officielles du mouvement ne précisent l’identité de ce « parti politique nouveau ». Les journalistes présents devront attendre la cérémonie pour le découvrir.

Ce n’est pas un détail. Dans le paysage politique camerounais, le nom du parti partenaire détermine l’éligibilité des 100 candidats. La loi électorale exige qu’un candidat soit investi par une formation politique légalement reconnue. Impact-100, en tant que mouvement citoyen, ne peut pas présenter de candidats en son nom propre. D’où cet accord.

Impact-100, un mouvement lancé dans la tourmente

Le mouvement a été officiellement lancé le 8 août 2026 à Douala. Ce jour-là, Nourane Fotsing et Firmin Fotsing présentent Impact-100 comme un « espace de réflexion et de mobilisation citoyenne », explicitement non construit autour d’une personnalité unique.

Le contexte de ce lancement n’est pas anodin. Depuis le 7 juin 2026, Paul Biya séjourne en Europe pour ce que la présidence présente comme un « bref séjour privé ». L’absence du chef de l’État, qui durera finalement 74 jours, alimente les rumeurs et les interrogations. C’est dans ce vide institutionnel qu’Impact-100 voit le jour.

Le programme du mouvement, dévoilé le jour du lancement, propose vingt priorités nationales. Sortie progressive du franc CFA au profit d’une monnaie nationale. SMIG à 200 000 FCFA. Gratuité des soins et de l’éducation de la maternelle à l’université. Parité homme-femme à 50/50 dans les postes de responsabilité d’ici 2035. Transfert automatique de 20 % du budget national aux communes. Réforme de la justice. Éradication de la corruption par le numérique.

Un programme ambitieux. Peut-être trop pour un mouvement qui n’a pas encore un an d’existence.

La rupture avec le PCRN

Pour comprendre Impact-100, il faut revenir en arrière. Nourane Fotsing a été élue députée en 2020 sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), dirigé par Cabral Libii. Elle est devenue la première députée PCRN élue à Douala. La plus jeune de l’histoire du Cameroun.

Puis les choses se sont gâtées.

Le 21 octobre 2025, Firmin Fotsing démissionne de son poste de délégué régional du PCRN pour l’Ouest. Dans une lettre adressée à Cabral Libii, il invoque « le décalage entre les attentes profondes de nos jeunes compatriotes et les réponses apportées ». « Mon devoir de conscience me pousse à me désolidariser d’un système qui, à mon sens, tarde à incarner l’alternative promise », écrit-il.

Nourane Fotsing réagit publiquement. Elle salue « le parcours » de son époux, « un Homme de conviction, d’engagement et de loyauté, qui a servi avec passion et fidélité le PCRN pendant huit années ». Elle ne démissionne pas. Pas encore.

Le 20 juin 2026, le nom et la photo de Nourane Fotsing disparaissent du site officiel du PCRN. Aucune explication. Aucun communiqué. La députée dénonce des « manœuvres internes » et affirme que « sa légitimité ne dépend pas d’un site web ».

Le porte-parole du PCRN, Christian Ndjock Nkongo, évoque une « basse manipulation ». Cabral Libii parle d’« agitation numérique ». Mais personne ne justifie l’absence de la députée sur le site.

Le divorce est consommé.

100 candidats, un pari risqué

Investir 100 jeunes candidats aux législatives et municipales. Sur le papier, l’idée est séduisante. Le Cameroun compte 180 circonscriptions législatives et plus de 360 communes. Impact-100 vise donc à couvrir environ un tiers du territoire.

Mais la réalité est plus complexe.

Première question : qui sont ces 100 jeunes ? Le mouvement n’a pas publié de liste. Aucun critère de sélection n’a été rendu public. Nourane Fotsing parle d’« investir » des candidats. Le terme est vague. S’agit-il de les financer ? De les former ? De les parrainer ?

Deuxième question : quel parti les investira ? Sans formation politique reconnue, les candidats d’Impact-100 ne peuvent pas figurer sur un bulletin de vote. L’accord signé ce samedi doit résoudre ce problème. Mais l’identité du partenaire sera déterminante. S’il s’agit d’un parti marginal, l’impact sera limité. S’il s’agit d’une formation alliée au RDPC, la crédibilité d’Impact-100 en tant que force d’opposition sera compromise.

Troisième question : quel est le rapport de forces dans le Wouri ? Nourane Fotsing a été élue dans le Wouri-Est. Le département du Wouri est un bastion économique. Toutes ses communes sont dirigées par le RDPC. Mais les sièges de députés se répartissent entre plusieurs figures de l’opposition : Joshua Osih du SDF, Jean-Michel Nintcheu du FCC, Nourane Fotsing du PCRN, et trois élus du RDPC.

Le Wouri est convoité. Les négociations pour des listes communes entre partis d’opposition sont en cours. Nourane Fotsing, en lançant ses propres candidats, choisit de faire cavalier seul. Un pari.

Ce que dit la loi

L’article 3, alinéa 2, de la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 portant régime des partis politiques interdit l’adhésion multiple. Un militant ne peut pas appartenir à deux partis en même temps.

Impact-100 n’est pas un parti politique. C’est un mouvement citoyen. En théorie, un militant du PCRN peut donc adhérer à Impact-100 sans enfreindre la loi. C’est du moins l’argument des responsables du mouvement.

Mais le PCRN ne l’entend pas de cette oreille. Depuis août 2026, plusieurs militants ont reçu des lettres de suspension pour avoir adhéré à Impact-100. Le parti invoque l’article 84 de son règlement intérieur et l’incompatibilité entre le statut de militant et celui de membre d’un autre mouvement politique.

Le même argument pourrait être retourné contre Nourane Fotsing. Elle est toujours députée PCRN. Elle n’a jamais annoncé de démission formelle. Et elle dirige un mouvement qui investit des candidats contre son propre parti.

La question n’est pas seulement juridique. Elle est politique.

L’accord sera signé à 10 heures. Les responsables d’Impact-100 devraient présenter les contours de la collaboration devant les médias. Le nom du parti partenaire sera dévoilé. Les critères de sélection des 100 candidats seront peut-être précisés. Les circonscriptions concernées, aussi.

Ensuite, il faudra attendre la convocation officielle du corps électoral. ELECAM poursuit les préparatifs des législatives et municipales. Aucune date n’a encore été annoncée. Les mandats des députés et des conseillers municipaux ont déjà été prolongés à trois reprises.

Nourane Fotsing, elle, joue gros. Si le pari réussit, elle transforme un mouvement naissant en force électorale. Si le pari échoue, elle aura officialisé une rupture avec le PCRN sans avoir bâti de véritable alternative.

Dans les deux cas, la politique camerounaise ne sera plus tout à fait la même.

Qu’est-ce qu’Impact-100 ?

Un mouvement citoyen lancé le 8 août 2026 à Douala par Nourane Fotsing et son époux Firmin Fotsing. Il se présente comme un espace de réflexion et de mobilisation, avec vingt priorités nationales.

Pourquoi Nourane Fotsing a-t-elle quitté le PCRN ?

Elle n’a jamais annoncé de démission formelle. Mais son nom a disparu du site du PCRN en juin 2026. Son époux, Firmin Fotsing, a démissionné de son poste de délégué régional en octobre 2025.

Quel est le parti partenaire d’Impact-100 ?

Il n’a pas été dévoilé avant la cérémonie du 26 septembre. L’identité du parti sera annoncée lors de la signature.

Les 100 jeunes candidats sont-ils déjà connus ?

Non. Aucune liste n’a été publiée. Les critères de sélection et les circonscriptions concernées n’ont pas été précisés.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp