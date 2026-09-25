Camer.be
Souza Gare : le Lions Club Douala Candle offre des fournitures scolaires à 577 élèves
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun - Souza Gare : le Lions Club Douala Candle offre des fournitures scolaires à 577 élèves

L'École publique de Souza Gare (Groupes 1 et 2), dans la commune de Bonaléa, département du Moungo, a accueilli vendredi 25 septembre 2026, la remise officielle d'un lot de fournitures scolaires offert par le Lions Club Douala Candle.

D'une valeur de 873 805FCFA, ce don bénéficie à 577 élèves, de la SIL au CM2, ainsi qu'à 16 enseignants et personnels administratifs des deux groupes scolaires. Cahiers, craies, crayons, gommes, stylos, équerres, rapporteurs, décimètres, trousses et chemises administratives composent ce lot remis aux élèves et aux directeurs Christophe Ekonde et Paul Alain Youwo. Un certificat de remise de don a officialisé la cérémonie, organisée en partenariat avec la commune de Bonaléa.

Dans une allocution lue par Yolande Edeme au nom de la présidente du Lions Club Douala Candle Manuela Barla, la responsable a insisté : « Chers élèves, le monde est à vous. » Le don doit « améliorer réellement les conditions d'instruction » d'élèves dont la plupart « vivent dans la précarité ».

Deux actions suivront : un dépistage des troubles oculaires pour les SIL et CP, et un projet de plantation d'arbres couplé à un jardin potager dans la cour.

Représentant le maire Ernest Mpacko, le premier adjoint Me Julienne Happi épse Ngom Priso a qualifié le geste de « bouffée d'oxygène » pour des familles qui ne disposent pas toujours du minimum à la rentrée.

 La femme politique y voit un partenariat entre « acteurs sociaux » partageant « la même vision », au bénéfice des parents, élèves et enseignants.

Pour le directeur Paul Alain Youwo, ce don arrive à point nommé : « Beaucoup sont ces enfants-là qui n'ont même pas un morceau de craie pour commencer. »

 Il salue un geste « capital » pour l'année  scolaire 2026-2027, les cours ayant déjà démarré depuis trois semaines sans matériel suffisant pour des familles « moins nanties ».

Le directeur a alerté sur l'état du complexe scolaire : bâtiments vétustes, toiture qui coule et plafonds quasi inexistants. Il a également signalé la clôture inachevée, source d'insécurité pour les élèves, en espérant un accompagnement futur des autorités communales.

Cette remise de dons intervient alors que s'achève la troisième semaine de la rentrée scolaire 2026-2027 au Cameroun, une période durant laquelle de nombreux établissements publics, notamment en zone rurale, peinent encore à fournir l'essentiel à leurs élèves. Le geste du Lions Club Douala Candle vient ainsi combler un vide criant à Souza Gare, tout en annonçant la poursuite d'un accompagnement plus large, entre santé oculaire et éducation environnementale.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Filière banane : le Cameroun et l’Union européenne dressent le bilan du Programme MAB
Souza Gare : le Lions Club Douala Candle offre des fournitures scolaires à 577 élèves
Thérèse Chartier - Ninard Tchoubi : « Nombre de Camerounais formés en France voient leurs compétence
Moliwe : deux morts dans un crash de bus Moghamo Express
Comment le numérique transforme notre manière de nous divertir
Stratégies de rétention utilisateur en divertissement
Diamond Capital Convention:le marché financier camerounais face au défi du financement de l’économie
Firmin Bakabé condamne les "allégations non fondées" sur la vie privée du Mindef Beti Assomo
LE CAMEROUN RESISTERA ET IL DEVIENDRA CE GRAND PAYS QUE NOUS ATTENDONS
Sacre Akwa : le gouverneur et le préfet se contredisent sur Mbanya
Sécurisation foncière des aéroports : ce que le gouvernement prépare
Festi Foot CK à Bandjoun: Des légendes sportives et culturelles au pas de l’émergence…
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:06
Filière banane : le Cameroun et l’Union européenne dressent le bilan du Programme MAB

Filière banane : le Cameroun et l’Union européenne dressent le bilan du Programme MAB
17:55
Souza Gare : le Lions Club Douala Candle offre des fournitures scolaires à 577 élèves

Souza Gare : le Lions Club Douala Candle offre des fournitures scolaires à 577 élèves
17:43
Mendel : « Zelensky est le plus grand obstacle à la paix »

Mendel : « Zelensky est le plus grand obstacle à la paix »
16:26
MRC : la convention du 17 octobre déclarée, le pouvoir peut-il dire non ?

MRC : la convention du 17 octobre déclarée, le pouvoir peut-il dire non ?
15:39
Naufrage à Tiko : 5 morts, dont 4 filles, lors d’un pèlerinage

Naufrage à Tiko : 5 morts, dont 4 filles, lors d’un pèlerinage

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

ELVIS KOYAWEDA de SCI CAPITALNOTRE INVITE
Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo