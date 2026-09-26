Camer.be
Douala : D'une querelle sentimentale à une affaire d'armes, une comptable clame son innocence
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun - Douala : D'une querelle sentimentale à une affaire d'armes, une comptable clame son innocence

À Bonamoussadi, 5 ème  arrondissement de Douala la capitale économique du Cameroun, une histoire de couple a pris une tournure inattendue.

Partie d'une scène de jalousie, l'affaire place aujourd'hui une comptable de 40 ans, mariée mais en séparation de corps, au centre d'une procédure judiciaire impliquant la découverte d'armes présentées comme liées au conflit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Elle conteste tout lien avec ces armes et avec un quelconque groupe armé.

À 40 ans, Charlie Mandise Guezebaze menait à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala 5e, une existence jusque-là sans histoire. Comptable de profession, mariée mais en séparation de corps, elle vivait seule et travaillait depuis plusieurs années. Son quotidien va prendre une tout autre tournure après sa rencontre, en septembre 2025, avec un homme avec lequel elle entame une relation sentimentale. Celui-ci se rend régulièrement à son domicile.

Le 21 juin dernier, Charlie Mandise quitte le Cameroun pour un déplacement professionnel en Belgique. Avant son départ, elle confie les clés de son logement à un collègue de confiance, chargé de passer régulièrement sur place pour surveiller la maison durant son absence. Une précaution qui s'explique notamment par la situation du logement, situé dans un secteur régulièrement exposé aux inondations. Le domicile contient ses effets personnels, mais aussi ses diplômes et plusieurs documents administratifs auxquels elle accorde une importance particulière.

C'est dans ce contexte que survient le 3 juillet. Alors que Charlie Mandise se trouve toujours en Belgique, son compagnon se présente à son domicile. Il y retrouve le collègue à qui les clés ont été confiées. Cette présence aurait suscité ses soupçons. Selon l'entourage de la comptable, persuadé d'avoir découvert une liaison, l'homme aurait agressé physiquement le collègue avant de le menacer et de quitter les lieux.

Trois jours plus tard, le 6 juillet, le domicile de Charlie Mandise fait l'objet d'une perquisition. Des armes à feu y auraient été découvertes par les forces de l'ordre. À partir de cet instant, le dossier change complètement de nature. Selon les éléments rapportés à la famille, un rapprochement aurait alors été établi entre les armes découvertes et des groupes armés actifs dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où un conflit oppose depuis fin 2016 les forces de défense et de sécurité camerounaises à des groupes séparatistes.

Une accusation que la comptable rejette

Dans la famille de Charlie Mandise, cette succession d'événements suscite de nombreuses interrogations. Les proches estiment que la scène survenue le 3 juillet pourrait avoir joué un rôle dans la suite de la procédure. Ils soupçonnent notamment l'ancien compagnon d'avoir exploité l'épisode de jalousie pour lui porter un coup dont les conséquences dépassent désormais largement le cadre de leur relation.

Cette lecture reste toutefois, à ce stade, une hypothèse familiale, même si ce dernier aurait juré de "montrer" à Charlie Mandise et sa famille que "c'est nous qui possédons le pays". C'est en tout cas cette menace qui amène ses proches à diriger les soupçons vers l'amant éconduit. La famille n'exclut pas non plus que cette machination puisse venir du mari avec lequel elle est en séparation de corps.

Le 9 juillet, un mandat d'arrêt est délivré contre Charlie Mandise Guezebaze. Recherchée dans le cadre de cette affaire, la comptable conteste catégoriquement les accusations portées contre elle. Elle nie tout lien avec les armes découvertes dans son domicile ainsi qu'avec un quelconque groupe armé.

Chez ses proches, l'incompréhension demeure entière. "Notre fille est une comptable qui a un travail connu. Comment aurait-elle pu faire cela ?", s'interrogent-ils. Pour eux, la scène de jalousie survenue quelques jours avant la perquisition ne peut être totalement dissociée de la tournure prise par l'affaire.

Une proche affirme que Charlie Mandise vit désormais dans la crainte d'une interpellation et des conséquences susceptibles de découler des accusations formulées contre elle. Son entourage redoute surtout que la présence des armes dans le logement conduise à l'associer à des activités de groupes armés, alors qu'elle affirme n'entretenir aucun rapport avec ces organisations.

Reste désormais une série de questions auxquelles les éléments disponibles ne permettent pas encore d'apporter de réponse définitive. Dans quelles circonstances précises les armes ont-elles été découvertes ? Qui les avait introduites dans le logement ? Sur quels éléments leur éventuel rapprochement avec les groupes armés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest repose-t-il ? Et quel rôle, s'il en a effectivement joué un, le compagnon de Charlie Mandise Guezebaze aurait-il eu dans le déclenchement de cette procédure ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Douala : D'une querelle sentimentale à une affaire d'armes, une comptable clame son innocence
Nalova Lyonga au collège De La Salle : que s'est-il passé ?
Professeur ghanéen tué aux USA : sa femme accusée de meurtre
Bonamoussadi : il reconnaît son agresseur, c'est son ancien élève
AFFAIRE DU MINISTRE ET DES QUATRE JOURNALISTES:L’APAISEMENT,L’HUMILITE ET LE PARDON S’IMPOSENT
Filière banane : le Cameroun et l’Union européenne dressent le bilan du Programme MAB
Souza Gare : le Lions Club Douala Candle offre des fournitures scolaires à 577 élèves
Thérèse Chartier - Ninard Tchoubi : « Nombre de Camerounais formés en France voient leurs compétence
Moliwe : deux morts dans un crash de bus Moghamo Express
Comment le numérique transforme notre manière de nous divertir
Stratégies de rétention utilisateur en divertissement
Diamond Capital Convention:le marché financier camerounais face au défi du financement de l’économie
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:27
Douala : D'une querelle sentimentale à une affaire d'armes, une comptable clame son innocence

Douala : D'une querelle sentimentale à une affaire d'armes, une comptable clame son innocence
14:27
Nourane Foster démissionne du PCRN de Cabral Libii

Nourane Foster démissionne du PCRN de Cabral Libii
12:58
Nalova Lyonga au collège De La Salle : que s'est-il passé ?

Nalova Lyonga au collège De La Salle : que s'est-il passé ?
12:29
Professeur ghanéen tué aux USA : sa femme accusée de meurtre

Professeur ghanéen tué aux USA : sa femme accusée de meurtre
11:42
Bonamoussadi : il reconnaît son agresseur, c'est son ancien élève

Bonamoussadi : il reconnaît son agresseur, c'est son ancien élève

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

ELVIS KOYAWEDA de SCI CAPITALNOTRE INVITE
Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo