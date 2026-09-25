Filière banane : le Cameroun et l’Union européenne dressent le bilan du Programme MAB

Le bilan du Programme Mesures d’Accompagnement Banane (MAB) a été présenté mercredi 23 septembre 2026 à l’hôtel Hilton de Yaoundé, au cours d’un atelier consacré à l’évaluation finale du dispositif. La rencontre était présidée par Paul Tasong, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, chargé de la Planification, en présence du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, de la délégation de l’Union européenne conduite par son excellence Veronika BOSKOVIC POHAR, de Monsieur Franklin NGONI NJIE Directeur Général de CDC par ailleurs Président de l'ASSOBACAM et des différents acteurs de la filière banane.

Mis en œuvre avec l’appui financier de l’Union européenne, le Programme MAB a mobilisé 31,606 milliards de FCFA, soit 48,18 millions d’euros, sur la période 2013-2024. Son objectif était d’accompagner la filière banane camerounaise face à la libéralisation progressive du marché européen, notamment à la suite de l’Accord de Genève de 2009 et de l’entrée en vigueur des Accords de partenariat économique.

Le programme s’est articulé autour de plusieurs axes portant notamment sur la modernisation des infrastructures de production, le renforcement des capacités, la recherche, la logistique et l’accès aux marchés. Les principaux bénéficiaires ont été les Plantations du Haut Penja (PHP), la Cameroon Development Corporation (CDC), Boh Plantations Limited (BPL), l’Association bananière du Cameroun (ASSOBACAM) et le Centre africain de recherches sur bananiers et plantains (CARBAP).

Selon l’évaluation finale présentée lors de l’atelier, la période couverte par le programme a été marquée par l’exportation de 2,533 millions de tonnes de bananes. Les PHP ont notamment enregistré la création de 1 703 emplois directs supplémentaires, tandis que BPL a généré 250 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects. La valeur des exportations est, pour sa part, passée de 2 400 à 3 252 milliards de FCFA, soit une progression de 35,5 %.

L’évaluation relève également un renforcement du rôle de l’ASSOBACAM et souligne l’intérêt du mécanisme d’exonérations fiscales mis en place dans le cadre du programme. Des difficultés persistent toutefois, notamment les pertes d’emplois à la CDC, les coûts logistiques élevés et la faible diversification des marchés.

Pour la prochaine phase, l’évaluation recommande une évolution de l’approche, avec un passage progressif d’une logique de subvention directe à une logique d’investissements structurants. Les instruments financiers européens, notamment le Global Gateway et le NDICI-Global Europe, pourraient ainsi être mobilisés pour soutenir de nouveaux projets.

Parmi les priorités identifiées figurent l’amélioration des infrastructures logistiques et énergétiques, l’étude d’un quai bananier à Limbé, le raccordement électrique des plantations de BPL et la réhabilitation des corridors routiers reliant notamment le Sud-Ouest et le Moungo à Douala.

La diversification des débouchés et l’adaptation aux nouvelles exigences européennes en matière de déforestation et d’empreinte carbone constituent également des enjeux majeurs. Le développement de la traçabilité numérique, la mobilisation de la finance climatique et la recherche de financements associant plusieurs pays africains figurent ainsi parmi les pistes retenues pour renforcer durablement la compétitivité de la filière banane camerounaise.

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