Cameroun - Chedjou vs Eto'o : l'histoire derrière la rupture

Chedjou accuse Eto'o d'avoir courtisé sa femme. Il explique pourquoi il ne lui pardonne pas et ce qui a changé entre eux.

Aurélien Chedjou ne pardonne pas à Samuel Eto'o ce qu'il décrit comme une trahison personnelle et il le dit sans détour.

Aurélien Chedjou et Samuel Eto'o ne se parlent plus. L'ancien défenseur des Lions Indomptables l'a confirmé dans un live Instagram, puis dans plusieurs interviews. La raison ? Eto'o aurait courtisé son épouse, Léonie Chedjou. Chedjou le dit sans détour : le respect qu'il avait pour son « grand frère » est perdu. Ce n'est pas une rumeur de vestiaire. C'est une déclaration qu'il a répétée, assumée, et qui éclaire d'un jour cru les fractures de la génération dorée du football camerounais.

Contexte : un « grand frère », un capitaine, un modèle

Aurélien Chedjou a grandi en regardant Samuel Eto'o à la télévision. Quand il rejoint les Lions Indomptables en 2009, Eto'o est déjà une légende. Capitaine, quadruple Ballon d'Or africain, quadruple joueur africain de l'année. Chedjou l'appelle « grand frère ». Il le dit encore aujourd'hui : « En termes de football, on n'a jamais vu ça au Cameroun ».

Entre 2009 et 2014, les deux hommes portent le maillot du Cameroun ensemble. Coupe du monde 2010, Coupe du monde 2014. Chedjou est défenseur central. Eto'o est attaquant. Le respect est total. Puis quelque chose se brise.

Les faits : une accusation lourde, des déclarations assumées

En avril 2020, pendant le confinement, Chedjou participe à un live Instagram. Un proche lui demande où en sont ses relations avec Eto'o. Sa réponse tombe : « Je n'ai pas de relation avec lui. Je le respecte en tant que footballeur, le grand-frère franchement. Mais je n'ai pas de relation avec lui. Parce que ce qui s'est passé, ça ne se fait pas ».

Ce qui s'est passé ? Chedjou le dit quelques minutes plus tard. Eto'o aurait courtisé son épouse, Léonie. Chedjou ne pardonne pas. Il précise : « Le respect que j'avais pour lui en tant que personne, c'est dans mon anus. Je ne le respecte plus ».

La vidéo devient virale au Cameroun. Les médias s'en emparent. SeneNews publie des photos de Léonie, présentée comme « la femme que Samuel Eto'o a tenté de chiper à son ex-coéquipier ».

Ce que dit vraiment Chedjou

Chedjou ne conteste pas le talent d'Eto'o. Il le répète : Eto'o est le meilleur joueur que le Cameroun ait produit. Mais il sépare deux choses. Le footballeur et l'homme. Et sur l'homme, il est catégorique : « Il mène sa vie de son côté et je mène la mienne. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. »

Dans sa déclaration, un passage est plus troublant que les autres. Chedjou explique : « Imaginez que nous marchions ensemble et que je vous présente votre épouse. Je sais qu'elle est votre femme. Même si une pensée me traversait l'esprit, je ne me permettrais jamais de lui faire des avances. Je vous dois du respect. » Il ajoute : « Tu es mon grand frère. J'ai grandi en te considérant comme un modèle. Alors, si aujourd'hui tu viens faire des avances à ma femme, pour moi, ce n'est pas acceptable. »

Il ne dit pas qu'Eto'o a eu une relation avec Léonie. Il dit qu'Eto'o a fait des avances. La nuance compte. Elle évite de faire de Léonie une coupable. Chedjou ne l'accuse pas, elle. Il accuse Eto'o d'avoir franchi une limite.

Le silence d'Eto'o

Samuel Eto'o n'a pas répondu publiquement aux accusations de Chedjou. Aucun communiqué de la FECAFOOT n'a été publié sur ce sujet. Aucune déclaration d'Eto'o dans les médias camerounais ne vient contredire ou confirmer les faits rapportés par Chedjou.

Nous avons cherché une réaction officielle. Nous n'en avons pas trouvée. Ce silence n'est ni une preuve ni un aveu. Il laisse la parole à Chedjou, seul.

Un contexte plus large : la génération 2010-2014 et ses fractures

Chedjou n'est pas le premier à s'en prendre à Eto'o. Avant lui, Alexandre Song avait raconté ses propres griefs. Après le mondial 2014, des tensions avaient éclaté au grand jour. Chedjou lui-même reconnaît que le groupe n'était pas uni : « les tensions au sein de la tanière entre 2009 et 2014 » sont documentées.

Mais l'affaire Chedjou a une dimension que les autres n'ont pas. Elle touche à la sphère privée. À la maison. Au couple. Et Chedjou insiste sur ce point : « Nous sommes tous des hommes mariés. Nous aimons tous les femmes et il peut arriver à chacun de nous de commettre des erreurs. Mais lorsqu'il s'agit de l'épouse d'un autre homme, certaines limites doivent être respectées. »

C'est cette limite qui a été franchie, selon lui. Et c'est pour cela qu'il ne pardonne pas.

Et aujourd'hui ?

En 2025 et 2026, Chedjou a publiquement soutenu Eto'o dans son rôle à la tête de la FECAFOOT. Il a validé sa méthode, son discours après la CAN. Il a appelé à le soutenir. Cela peut surprendre. Soutenir l'homme public tout en refusant toute relation personnelle avec lui.

Mais c'est exactement ce que Chedjou dit depuis 2020. Il respecte le footballeur, le président de la Fédération, le bâtisseur. Il ne respecte plus l'homme. Les deux ne se parlent pas. Il mène sa vie. Eto'o mène la sienne.

Chedjou et Eto'o se parlent-ils aujourd'hui ?

Non. Chedjou l'a répété : il n'entretient plus aucune relation personnelle avec Eto'o. Ils ne se parlent pas en dehors des obligations liées au football.

Qu'est-ce qu'Eto'o est accusé d'avoir fait ?

Chedjou affirme qu'Eto'o a fait des avances à son épouse, Léonie. Il ne dit pas qu'ils ont eu une relation. Il dit qu'Eto'o a franchi une limite qu'il ne peut pas accepter.

Eto'o a-t-il répondu ?

Non. Aucune déclaration publique d'Eto'o sur ce sujet n'a été diffusée.

Qui est Léonie Chedjou ?

L'épouse d'Aurélien Chedjou. Ils sont mariés depuis 2015 et ont deux enfants. Elle est engagée dans des actions humanitaires, notamment auprès de jeunes mères.

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