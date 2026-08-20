Hervé Renard défie le Cameroun pour son grand retour

Le Cameroun affronte la Côte d'Ivoire en match amical le 3 octobre à Abidjan. Hervé Renard, de retour sur le banc ivoirien, défie les Lions Indomptables pour la première fois à domicile.

Le football africain retient son souffle. Le samedi 3 octobre 2026, les Lions Indomptables du Cameroun et les Éléphants de la Côte d'Ivoire s'affronteront au stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, à Abidjan. Une affiche qui dépasse le simple cadre d'un match de préparation.

Neuf mois après leur dernière confrontation, les deux géants du football continental se retrouvent. Le 28 décembre 2025, à Marrakech, ils s'étaient quittés sur un score de parité (1-1) lors de la phase de groupes de la CAN 2025. Ce match avait confirmé l'équilibre souvent observé entre deux des plus grandes nations du continent.

Cette fois, le contexte est différent. La Côte d'Ivoire a changé de sélectionneur. Hervé Renard, le technicien français sacré champion d'Afrique avec les Éléphants en 2015, a fait son retour sur le banc ivoirien le 4 août 2026. Ce match amical contre le Cameroun sera l'un de ses premiers grands tests à domicile.

Les deux sélections pèsent à elles seules huit titres de championnes d'Afrique. Une histoire, un statut, un poids qui donnent à cette rencontre un relief particulier.

UN CHOC DE PRESTIGE DANS UN CALENDRIER CHARGÉ

La rencontre est programmée dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois d'octobre. Elle interviendra après les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Une particularité : les trêves internationales de septembre et octobre ont été regroupées par la FIFA en une seule fenêtre, du 21 septembre au 6 octobre. Cela permet aux sélections africaines de disputer jusqu'à quatre matches sur cette période, entre éliminatoires et amicaux.

La Côte d'Ivoire évoluera dans le groupe C des éliminatoires de la CAN 2027, en compagnie du Ghana, de la Gambie et de la Somalie. Les Ivoiriens affronteront d'abord le Ghana à Abidjan, puis la Somalie. Le match amical contre le Cameroun viendra ensuite.

De son côté, le Cameroun se déplacera au Congo après avoir reçu les Comores à domicile dans un groupe G où figure également la Namibie.

Selon nos informations, la Côte d'Ivoire ne disputera pas d'autre rencontre amicale en octobre. Ce choc contre le Cameroun sera donc l'unique test de préparation des Éléphants durant cette fenêtre internationale.

HERVÉ RENARD, LE RETOUR ATTENDU

Le 4 août 2026, Hervé Renard a été officiellement nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire, succédant à Émerse Faé. Libre depuis son court intérim avec la Tunisie durant le Mondial 2026, le technicien français a signé un contrat de deux ans.

Ce n'est pas un retour comme les autres. Renard avait conduit les Éléphants au sacre lors de la CAN 2015. Onze ans plus tard, il retrouve une sélection qu'il connaît particulièrement bien.

Face au Cameroun, il trouvera un adversaire réputé pour sa puissance, son impact physique et sa capacité à répondre dans les grands matches. Pour Renard, cette affiche sera l'occasion de continuer à installer ses principes de jeu et d'observer ses joueurs dans un contexte de haute intensité.

Les attentes sont immenses. Le nouveau sélectionneur ivoirien est conscient de la pression qui pèse sur ses épaules. Ce match contre le Cameroun, l'un des premiers grands tests à domicile, sera un révélateur des ambitions ivoiriennes sous l'ère Renard.

CAMEROUN : LA MISSION DE DAVID PAGOU CONTINUE

Côté camerounais, David Pagou poursuit sa mission à la tête des Lions Indomptables. Le sélectionneur camerounais dispose d'une nouvelle occasion de tester son groupe face à une sélection ivoirienne particulièrement ambitieuse.

Le Cameroun a manqué la Coupe du monde 2026, contrairement à la Côte d'Ivoire qui a atteint les huitièmes de finale. Deux trajectoires distinctes, mais une même ambition : rester au sommet du football africain.

Pour Pagou, ce match amical sera riche en enseignements. Il permettra d'évaluer plusieurs joueurs et de peaufiner les automatismes de l'équipe avant les prochaines échéances. Face aux Éléphants, les Lions Indomptables auront à cœur de confirmer leur statut de candidat permanent aux titres continentaux.

UNE RIVALITÉ HISTORIQUE ET UN ÉQUILIBRE FRAPPANT

Cameroun et Côte d'Ivoire entretiennent l'une des rivalités les plus intenses du football africain. Les deux sélections se sont affrontées à de nombreuses reprises, avec un équilibre souvent frappant.

Sur leurs six dernières confrontations, les deux équipes affichent un bilan parfaitement équilibré : deux victoires chacun, deux nuls. Le dernier match en date, à la CAN 2025, s'est soldé par un score de parité (1-1).

Ce nouvel affrontement sera donc l'occasion pour les Éléphants de prendre leur revanche à domicile, face à des Lions indomptables toujours difficiles à manœuvrer. Pour les Camerounais, ce sera l'opportunité de confirmer leur supériorité dans ce duel au sommet.

Les deux sélections, qui pèsent huit titres continentaux à elles seules, ont régulièrement donné lieu à des matches spectaculaires et de très bon niveau. Ce 3 octobre ne devrait pas déroger à la règle.

CE QUE L'ON SAIT DU MATCH

La rencontre est prévue le samedi 3 octobre 2026 au stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, à Abidjan. Le coup d'envoi sera donné à 19h00 GMT.

L'information a été relayée par la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et la FIF travaillent à l'organisation de cette affiche de prestige.

Les discussions sont bien engagées entre les deux fédérations en vue d'organiser ce duel entre deux des plus grandes sélections du continent.

Les informations relatives à la billetterie, au processus d'accréditation ainsi qu'aux dispositions pratiques destinées aux médias seront communiquées ultérieurement, selon la FIF.

Ce match interviendra dans un contexte particulier : la CAN 2027, organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, est en ligne de mire. Les deux sélections utiliseront cette rencontre pour peaufiner leur préparation.

UN MATCH AU-DELÀ DU RÉSULTAT

Au-delà du résultat, cette rencontre devrait permettre aux deux staffs d'évaluer plusieurs joueurs et de peaufiner les automatismes de l'équipe avant les prochaines échéances.

Pour Hervé Renard, ce sera l'occasion de poursuivre la prise en main des Éléphants et d'installer ses principes de jeu face à un adversaire de premier plan.

Pour David Pagou, ce sera un test grandeur nature pour mesurer le niveau de ses Lions Indomptables et préparer les éliminatoires de la CAN 2027.

Pour les supporters, ce sera une fête. Le stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, l'un des plus beaux stades d'Afrique, devrait vibrer au rythme des chants et des encouragements des deux camps.

Une chose est sûre : le 3 octobre 2026, Abidjan sera la capitale du football africain.

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