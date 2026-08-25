Cameroun - Olympique Lyon paré pour affronter Fenerbahçe en Ligue des Champions

Europe- Ligue des Champions...Une affiche qui tiendra toutes ses promesses

Après des confrontations assez satisfaisantes pour certains lors des rencontres Aller, les clubs en lice enchainent désormais les matchs retour des barrages en EUROPE – LIGUE DES CHAMPIONS. Des affiches qui seront à la hauteur des attentes au vu des résultats enregistrés de part et d’autre pour espérer avoir le ticket qualificatif à la prestigieuse phase de championnat de cette coupe aux grandes oreilles. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

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Une victoire de part et d’autre qui aura son incidence

C’est une étape fondamentale que les clubs en opposition dans cette phase de compétition abordent et le face-à-face OLYMPIQUE LYON – FENERBAHCE ISTANBUL constituera l’une des affiches qui sera sous les projecteurs du grand public. Une rencontre entre deux clubs qui comptent se donner à fond après le score de parité du match Aller pour avoir un avantage conséquent et passer cette étape.

Jouant à domicile, OLYMPIQUE LYON avec sa cote de 1.97 a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire à travers un résultat positif et ainsi prendre le ticket de qualification. Un résultat qui permettra aux coéquipiers de MOUSSA FOFANA se mettre en confiance mais aussi de se hisser à la phase du championnat. Une occasion idoine de faire partie des meilleurs et disputer une fois encore cette prestigieuse compétition.

Mais il faudra cependant faire attention à FENERBAHCE ISTANBUL tenu en échec à domicile avec sa cote de 3.62 ne se laissera pas faire aussi facilement mais ira donner le meilleur de lui afin de défendre son honneur devant son vis-à-vis et pourquoi ne pas renverser la vapeur avec un résultat satisfaisant qui le mettra en confiance et espérer se qualifier pour la suite. Un match à enjeu certes pour ce dernier afin ne pas se faire humilier et ainsi atteindre cette phase de championnat. La mission ne sera pas certes facile pour les coéquipiers de GREENWOOD mais leur détermination et le collectif pourront jouer en leur faveur pour aller réussir quelque chose de fantastique.

Ce sera la 2ème opposition entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec un match nul et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, OLYMPIQUE LYON

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