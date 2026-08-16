Cameroun - Nourane Foster dénonce : la route de tous les dangers

Députée Nourane Foster dénonce l'état catastrophique de la route Douala-Bafoussam. Entre nids de poule géants, morts sur la route et milliards gaspillés par CABTÉ, le scandale de la nationale 5 éclate. Enquête.

« Pendant que le ministre ferme les yeux dans son bureau climatisé, les usagers perdent leur vie et leur véhicule sur la route Douala-Bafoussam. »

La route nationale 5 du Cameroun, axe vital de 217,8 km reliant la capitale économique Douala à Bafoussam, est devenue un piège mortel. Ce tronçon qui se parcourait autrefois en trois heures et demie exige désormais dix heures de calvaire. Jadis bitumée, elle n'est plus qu'une succession de nids de poule et de nids d'éléphants où les camions se renversent et les bus s'embourbent.

Pendant que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, affirme à l'Assemblée nationale que « l'enfer de Douala-Bafoussam n'est pas vrai », une députée brise le silence. L'honorable Nourane Foster, élue du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), a décidé de mettre des noms et des faits sur ce déni. Et ce qu'elle révèle pourrait bien secouer la sphère politique camerounaise.

LE CHIFFRE QUI DONNE LE VERTIGE

179,469 milliards de FCFA. C'est le montant estimé pour la reconstruction complète de la route Douala-Bafoussam. Une somme colossale dont 140 milliards de FCFA sont financés par la Banque islamique de développement (BID), le solde étant couvert par le Budget d'Investissement Public (BIP) du Cameroun à hauteur de 10 %.

Le projet, approuvé le 19 mai 2025 à Alger, est découpé en cinq lots précis :

1. Bekoko – Loum (50,8 km)

2. Loum – Nkongsamba (49,3 km)

3. Nkongsamba – Pont du Nkam (46,5 km)

4. Pont du Nkam – Bafang (27,9 km)

5. Bafang – Bandja – Bandjoun (43,3 km)

Mais la question qui brûle les lèvres des Camerounais est ailleurs : quelles sont les entreprises tapies dans l'ombre qui se partagent ces lots ? Le peuple a le droit de savoir qui a la charge de reconstruire ces réseaux routiers, alors que le ministère des Travaux publics dispose d'un budget annuel de 651 milliards de FCFA.

CABTÉ : DES MILLIARDS POUR QUEL RÉSULTAT ?

L'entreprise CABTÉ (Compagnie Africaine de Bâtiments et de Travaux Publics) a reçu le marché des travaux dits « confortatifs » et de traitement des points critiques sur l'axe Bekoko – Pont du Nkam – Bandjoun.

Le constat sur le terrain est sans appel : un échec cuisant. Boucher des cratères avec du saupoudrage précaire qui s'envole à la première pluie n'est pas de l'ingénierie, c'est du gaspillage de deniers publics. Les pluies de plus en plus fortes rincent l'asphalte, creusent des nids-de-poule géants et provoquent des affaissements de terrain. Le changement climatique aggrave une situation déjà désastreuse.

Pourquoi l'État continue-t-il de valider les factures de CABTÉ alors que la route s'effondre sous nos yeux ?

LE TRIANGLE DE LA MORT

Le corridor routier Douala–Yaoundé–Bafoussam est tristement surnommé le « Triangle de la mort » . Selon certaines estimations, il enregistrerait près de 100 décès par mois. Le 5 novembre 2024, le drame de la falaise de Dschang : un double éboulement ayant englouti des bus et des voitures, faisant 14 morts a illustré la vulnérabilité de cette route face aux intempéries.

« Cela fait 14 heures que nous sommes partis de Bafoussam. La route principale est carrément impraticable dans le département du Haut-Nkam », témoigne Alice, une voyageuse rencontrée par nos confrères de DW. « On a dû emprunter la route de Yaoundé, alors qu'on n'allait pas à Yaoundé, et bifurquer au niveau de Bagangté. On est mort de fatigue et on est plein de douleur dans le corps. »

Un autre usager confie : « Je suis arrivé ce matin à 2 h. Franchement, c'était un calvaire. Moi, je proposerais même que les agences nous prennent de Douala, passent par la Nationale 3, arrivent à Yaoundé et prennent la Nationale 6. Là, forcément, même si on doit payer le double du prix, ça évitera de faire dix heures ou onze heures de temps sur la Nationale numéro 5 et de se retrouver en pièces détachées. »

L'ÉCONOMIE S'ASPHYXIE

L'impact économique est catastrophique. Dans une correspondance adressée au ministre des Travaux publics le 8 août 2024, le président du Groupement des entreprises du Cameroun (Gecam), Célestin Tawamba, a dénoncé « des retards significatifs et une augmentation des coûts opérationnels des entreprises, dus notamment à l'usure prématurée de leurs véhicules et une consommation accumulée de carburant et de pièces de rechange ».

Selon le PDG du groupe Cadyst, ces surcoûts sont répercutés sur les prix des produits et des services, contribuant à nourrir l'inflation.

L'entreprise de transport Général Voyage a d'ailleurs interdit à ses conducteurs d'emprunter le tronçon Bandja–Bafang, en raison du très mauvais état de la chaussée. Tous les véhicules doivent désormais être réorientés par Bangangté ou Dschang. Une mesure de survie, pas une solution.

LES ACTIONS FERMES DE NOURANE FOSTER

L'honorable Nourane Foster, députée à l'Assemblée nationale depuis mars 2020, ne compte pas en rester là. Lors de la session de Novembre, elle annonce des actions fermes :

1. L'exigence de la publication immédiate des cahiers des charges et des rapports de contrôle des travaux de l'entreprise CABTÉ.

2. La demande de transparence totale sur l'attribution des cinq lots de reconstruction financés par la BID, afin qu'aucun prestataire incompétent ne vienne saboter cet axe vital pour des intérêts égoïstes.

LE DÉNI DU MINISTRE

Pendant ce temps, au ministère des Travaux publics, on affirme que l'« enfer de la route Douala-Bafoussam n'est pas vrai ». Une déclaration qui provoque l'indignation des usagers. Payer des taxes de péage pour rouler sur un cimetière de bitume est une insulte et un mépris intolérable envers les citoyens.

Puisque le ministre dit que c'est « faux », les usagers sont invités à inonder la toile de photos des zones impraticables, à mentionner en commentaire les tronçons graves, et à forcer les autorités à regarder la vérité en face.

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