Cameroun - Celtic Glasgow reçoit Lask Linz en barrage de Ligue des Champions

Une affiche entre deux clubs au statut différent. Après des confrontations assez satisfaisantes pour certains lors des précédents tours de qualification...

Les clubs qualifiés enchainent désormais les matchs Aller des barrages en EUROPE – LIGUE DES CHAMPIONS. Des affiches qui porteront de bons fruits pour chacun des clubs en lice pour espérer avoir le ticket qualificatif à la prestigieuse phase de championnat de cette coupe aux grandes oreilles. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

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Prendre un meilleur départ pour se mettre en confiance

C’est une autre paire de manche que les clubs en opposition abordent aux barrages et le face-à-face CELTIC GLASGOW – LASK LINZ constituera l’une des affiches qui sera sous les projecteurs du grand public. Une rencontre entre deux clubs qui comptent se donner à fond pour avoir un avantage conséquent avant le retour.

Jouant à domicile, CELTIC GLASGOW club écossais avec sa cote de 1.57 a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire à travers un résultat positif et ainsi se mettre une la voie d’une possible qualification. Un résultat qui permettra aux poulains de MARTIN O’NEILL se mettre en confiance mais aussi de prendre une bonne avance au score. Une occasion idoine de se rapprocher un peu plus de la phase de championnat qui reste la porte des étoiles de tout club dans ce rendez-vous.

Mais il faudra cependant faire attention à LASK LINZ club du championnat autrichien avec sa cote de 5.09 ne se laissera pas faire aussi facilement mais ira donner le meilleur de lui afin de défendre son honneur devant son vis-à-vis et pourquoi ne pas renverser la vapeur avec un résultat satisfaisant qui le mettra en confiance avant le match retour à domicile. Un match à enjeu certes pour ce dernier afin ne pas se faire humilier et ainsi garder ses chances de qualification. La mission ne sera pas certes facile pour les hommes de DIETMAR KUHBAUER mais leur détermination et le collectif pourront jouer en leur faveur pour aller réussir quelque chose de fantastique et engranger de la confiance.

Ce sera la 2ème opposition entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec une victoire pour CELTIC GLASGOW et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, CELTIC GLASGOW

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