Cameroun - Emmanuel Gérard Ondo Ndong n’aura pas survécu à sa liberté

Emmanuel Gérard Ondo Ndong, ex-DG du FEICOM, est décédé le 15 août 2026, six mois après sa libération après 20 ans de prison pour détournement de 36 milliards FCFA.

Vingt ans de détention pour une affaire de 36 milliards

Il était sorti de prison le sourire aux lèvres, reconnaissant envers Dieu et envers le chef de l’État. Six mois plus tard, Emmanuel Gérard Ondo Ndong n’est plus.

L’ancien Directeur Général du Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) s’est éteint le 15 août 2026. Sa mort survient à peine six mois après sa libération, le 21 février 2026, mettant fin à près de vingt années de détention dans le cadre de l’opération « Épervier ».

Arrêté en février 2006 à son domicile de Yaoundé, Ondo Ndong était accusé de détournement de deniers publics estimés à plus de 36 milliards de FCFA. Il avait été limogé de son poste de directeur général du FEICOM trois mois plus tôt, le 11 novembre 2005. Sa condamnation avait marqué le début de l’opération « Épervier », une vaste campagne de lutte contre la corruption lancée cette même année par le président Paul Biya.

Une peine de 50 ans, réduite… puis alourdie

Le parcours judiciaire d’Emmanuel Gérard Ondo Ndong est un feuilleton juridique qui a tenu le Cameroun en haleine. Il fut d’abord condamné à 50 ans de prison, avant de voir sa peine réduite à 20 ans en appel. Mais en 2013, la Cour suprême alourdit la sanction à 30 ans d’emprisonnement.

C’est finalement une peine de 20 ans qu’il aura purgée. Une libération qui n’était ni une grâce présidentielle ni une révision de procès, mais l’aboutissement d’une peine arrivée à son terme.

« 20 ans de prison, je suis content »

À sa sortie de prison, le 21 février 2026, Ondo Ndong avait été accueilli chaleureusement par les membres de sa famille. Dans ses premières déclarations publiques, il avait exprimé une gratitude surprenante :

« 20 ans de prison, je suis content. Parce que par la grâce de Dieu, j’ai su faire face à cette épreuve. J’ai retrouvé tous les membres de ma famille, sauf ma mère qui est décédée pendant que j’étais en détention. »

Il avait tenu à remercier « solennellement » le chef de l’État Paul Biya pour avoir organisé les obsèques de sa mère pendant son incarcération.

« Comme il a fait enterrer ma mère solennellement, je lui exprime ma gratitude et solennellement mes remerciements. »

Une santé fragilisée par deux décennies de prison

Des témoignages recueillis à sa sortie évoquaient un homme affaibli, hospitalisé à plusieurs reprises, loin de l’image du dirigeant puissant qu’il incarnait autrefois. Vingt années de détention avaient laissé des traces. Son état de santé, déjà précaire à sa libération, ne lui aura pas permis de profiter longtemps de la liberté retrouvée.

Une figure controversée de l’opération « Épervier »

Avec Roger Belinga, ex-DG de la Société immobilière du Cameroun (SIC), libéré le même jour, Ondo Ndong était l’une des premières figures happées par l’opération « Épervier ». Cette campagne anti-corruption, lancée en 2006 alors que le Cameroun figurait parmi les pays les plus corrompus de la planète selon Transparency International, a permis l’incarcération de dizaines de hauts responsables du régime.

Sa libération, en février 2026, avait relancé les débats sur l’efficacité de l’opération « Épervier », vingt ans après son lancement. Certains analystes y voyaient alors un moyen de conservation du pouvoir plutôt qu’une véritable lutte contre la corruption.

Un patrimoine saisi et vendu aux enchères

Quatre ans avant sa libération, en décembre 2022, les biens mobiliers d’Emmanuel Gérard Ondo Ndong avaient été vendus aux enchères par la Société de recouvrement du Cameroun (SRC). Une saisie qui illustrait la détermination des autorités à récupérer les fonds détournés, sans toutefois effacer la controverse autour de cette affaire emblématique.

Six mois de liberté, une vie qui s’achève

Le 15 août 2026, six mois jour pour jour après sa sortie de prison, Emmanuel Gérard Ondo Ndong a rendu son dernier souffle. Un destin tragique pour un homme qui aura passé près de du tiers de sa vie adulte derrière les barreaux.

Sa disparition, à peine six mois après sa libération, soulève une question douloureuse : avait-il vraiment eu le temps de retrouver une vie normale ? Vingt ans de détention pour un crime financier, une santé brisée, une mère qu’il n’a pas pu accompagner jusqu’à sa tombe le prix à payer aura été lourd.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp