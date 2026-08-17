Cameroun - CFP-MHPMN: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN MÉTIERS D’HÔTELLERIE ET PETITS MÉTIERS DU NDE

Bangangté/Mandja. Des formations professionnelles pour bâtir votre avenir. Choisissez une filière porteuse, développez vos compétences et accédez rapidement au monde de l'emploi

Notre centre de formation professionnelle met à votre disposition des programmes modernes, pratiques et adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Encadrés par des formateurs qualifiés et des professionnels expérimentés, les apprenants développent les compétences techniques et humaines indispensables pour réussir leur insertion professionnelle ou créer leur propre entreprise.

Découvrez nos filières de formation.

Auxiliaire de Vie Sociale

Accompagner avec professionnalisme, bienveillance et dignité

La filière Auxiliaire de Vie Sociale prépare des professionnels capables d'accompagner les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les malades et toute personne en perte d'autonomie.

Les apprenants acquièrent des compétences en assistance quotidienne, hygiène, alimentation, premiers secours, accompagnement psychologique, communication et soutien à la famille.

Débouchés :

Structures de santé, maisons d'accueil, centres sociaux, ONG, services d'aide à domicile et projets communautaires.

Technicien Adjoint de Laboratoire

Participer aux analyses qui contribuent à la santé publique

Cette filière forme des assistants de laboratoire capables de préparer les échantillons, réaliser des manipulations techniques, utiliser les équipements de laboratoire et appliquer les normes de qualité, d'hygiène et de biosécurité.

Les apprenants développent des compétences indispensables au fonctionnement des laboratoires médicaux, pharmaceutiques et agroalimentaires.

Débouchés :

Laboratoires d'analyses médicales, centres de santé, industries agroalimentaires, laboratoires de recherche.

Vendeur en Pharmacie

Le premier conseiller au service des patients

La formation prépare des professionnels capables d'accueillir la clientèle, gérer les stocks, conseiller sur les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, participer à la gestion d'une officine et travailler dans le respect de la réglementation.

Débouchés :

Pharmacies, dépôts pharmaceutiques, entreprises de distribution médicale et magasins spécialisés.

Secrétariat Bureautique

Maîtriser les outils numériques de l'administration moderne

Cette filière développe les compétences en traitement de texte, gestion documentaire, bureautique, communication professionnelle, accueil, classement, gestion des archives et utilisation des logiciels de gestion.

Les apprenants deviennent des collaborateurs efficaces dans tous les secteurs d'activité.

Débouchés :

Entreprises, administrations publiques, collectivités territoriales, établissements scolaires, ONG et cabinets privés.

Secrétariat Médical

L'organisation au cœur des établissements de santé

Le Secrétariat Médical forme des professionnels capables d'assurer l'accueil des patients, la gestion des dossiers médicaux, la prise de rendez-vous, la correspondance médicale et le suivi administratif des structures sanitaires.

Cette formation allie compétences administratives, confidentialité et sens du service.

Débouchés :

Hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, centres de santé et laboratoires.

Secrétariat de Direction

Devenir le bras droit des responsables d'entreprise

Cette filière prépare des assistants de direction capables d'organiser les activités administratives, gérer les agendas, préparer les réunions, rédiger les courriers, coordonner les informations et assurer la communication interne et externe.

Les apprenants développent des qualités d'organisation, de discrétion et de leadership.

Débouchés :

Entreprises, institutions publiques, organisations internationales, associations et directions générales.

Cuisine Internationale

L'art culinaire au service de la créativité

La filière Cuisine Internationale forme des professionnels capables de préparer des spécialités africaines, européennes, asiatiques et internationales en respectant les normes d'hygiène et de qualité.

Les apprenants découvrent les techniques culinaires modernes, la gastronomie, la nutrition, la présentation des plats et la gestion d'une cuisine professionnelle.

Débouchés :

Hôtels, restaurants, complexes touristiques, services traiteurs, restauration collective et entrepreneuriat culinaire.

Bar – Restaurant

L'excellence dans le service et l'accueil

Cette formation prépare des professionnels du service en salle et de la gestion de bar. Les apprenants apprennent les techniques de service, la préparation des boissons, l'accueil de la clientèle, l'organisation d'événements et la gestion des établissements de restauration.

Débouchés :

Restaurants, hôtels, bars, complexes touristiques, cafés et entreprises événementielles.

Hébergement

Garantir le confort et la satisfaction des clients

La filière Hébergement forme des spécialistes de l'accueil hôtelier, de l'entretien des chambres, de la gestion des réservations et du service à la clientèle.

Les apprenants sont préparés à offrir des prestations conformes aux standards internationaux de l'hôtellerie.

Débouchés :

Hôtels, résidences, auberges, complexes touristiques et centres d'hébergement.

Pâtisserie

La passion des saveurs et de la création

La filière Pâtisserie enseigne les techniques professionnelles de fabrication des gâteaux, viennoiseries, desserts, confiseries et produits de boulangerie fine.

Les apprenants développent leur créativité tout en maîtrisant les règles d'hygiène alimentaire et les méthodes modernes de production.

Débouchés :

Pâtisseries, boulangeries, hôtels, restaurants, traiteurs et entreprises artisanales.

Couture Professionnelle

Transformer le talent en métier

Cette formation prépare des spécialistes de la confection vestimentaire capables de créer, couper, assembler, ajuster et personnaliser différents types de vêtements.

Les apprenants maîtrisent également le stylisme, le modélisme, les techniques de finition et les tendances de la mode contemporaine.

Débouchés :

Ateliers de couture, maisons de mode, entreprises textiles et création d'entreprise.

Agriculture

Produire durablement pour nourrir les générations futures

La filière Agriculture forme des techniciens capables de conduire des exploitations agricoles modernes, d'améliorer les rendements et de valoriser les productions végétales.

Les apprenants découvrent les techniques culturales, l'irrigation, la fertilisation, la protection des cultures et la commercialisation des produits agricoles.

Débouchés :

Exploitations agricoles, coopératives, projets de développement rural et entrepreneuriat agricole.

Pisciculture

Développer une aquaculture moderne et rentable

La filière Pisciculture prépare des professionnels capables de produire des poissons de qualité grâce à une gestion efficace des bassins, de l'alimentation, de la reproduction et de la commercialisation.

Cette activité constitue une excellente opportunité d'entrepreneuriat et de sécurité alimentaire.

Débouchés :

Exploitations piscicoles, coopératives, projets de développement rural et création d'entreprises aquacoles.

Coiffure Professionnelle

Sublimer la beauté grâce au savoir-faire

La filière Coiffure Professionnelle forme des spécialistes capables de réaliser des coupes modernes, coiffures féminines et masculines, colorations, traitements capillaires, tresses, coiffures de cérémonie et soins des cheveux.

Les apprenants développent leur créativité tout en maîtrisant les techniques professionnelles les plus récentes.

Débouchés :

Salons de coiffure, instituts de beauté, complexes hôteliers, événements, mode et entrepreneuriat.

Construisez votre avenir dès aujourd'hui

Choisir notre centre de formation, c'est intégrer un établissement où l'excellence, la pratique, l'innovation et l'accompagnement vers l'emploi sont au cœur de chaque formation.

Nos filières répondent aux besoins des secteurs les plus dynamiques de l'économie et offrent de nombreuses opportunités d'insertion professionnelle, d'évolution de carrière et de création d'entreprise.

Votre métier commence ici. Votre réussite commence maintenant.

Formez-vous aujourd'hui pour devenir les professionnels compétents, responsables et innovants de demain.

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