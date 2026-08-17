Cameroun - Ebolowa : il jouait au policier pour piéger des femmes

Faux commissaire de police arrêté à Ebolowa : Lucien Messi filmait ses victimes et les faisait chanter. Découvrez les détails de cette affaire de usurpation. (153 caractères)

Il se faisait passer pour un commissaire de police, promettait 100 000 FCFA à ses proies, puis les faisait chanter avec des vidéos intimes. L’imposteur Lucien Messi est désormais sous les verrous.

Un faux commissaire démasqué à Ebolowa

C’est une affaire qui secoue la capitale régionale du Sud-Cameroun. Lucien Messi, un habitant d’Ébolowa, a été interpellé par les éléments du commissariat de sécurité publique d’Ébolowa 1er pour usurpation de titre et chantage. L’homme se faisait passer pour un commissaire de police, arborant fièrement une tenue réglementaire qui ne lui appartenait pas.

Pendant des semaines, il a abusé de la confiance de plusieurs femmes, leur promettant des sommes allant jusqu’à 100 000 FCFA avant d’organiser des rendez-vous. Mais le piège se refermait après ces rencontres : l’imposteur, muni de son téléphone, filmait leurs ébats intimes, puis les menaçait de diffuser les vidéos si elles ne lui versaient pas d’argent.

L’effet de la panoplie du faux commissaire

Comment un simple particulier a-t-il pu tromper autant de femmes ? La réponse tient en un mot : l’uniforme. Lucien Messi se présentait comme un haut responsable de la police, affecté tantôt à la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE), tantôt au Groupement mobile d’intervention (GMI).

Ces institutions, parmi les plus respectées et redoutées du paysage sécuritaire camerounais, inspiraient une confiance immédiate à ses victimes. Aux yeux de ces femmes, l’uniforme était gage de sérieux et de fiabilité. Une illusion soigneusement entretenue par l’imposteur.

Une découverte macabre dans son téléphone

Lors de la fouille de son téléphone portable, les enquêteurs ont fait une découverte glaçante : plusieurs vidéos intimes de ses victimes. Des images compromettantes que l’homme utilisait comme arme de chantage, menaçant de les diffuser sur les réseaux sociaux ou à leurs proches si l’argent ne lui était pas versé.

Ce mode opératoire s’inscrit dans une tendance plus large : la sextorsion, ou chantage à la vidéo intime, est un phénomène en pleine expansion au Cameroun et en Afrique centrale. Selon un reportage de RFI publié en juillet 2026, le cyberharcèlement et la sextorsion explosent sur le continent, laissant des victimes souvent isolées et traumatisées.

L’uniforme de son défunt oncle

Interrogé par les forces de l’ordre, Lucien Messi a reconnu les faits. Il a expliqué que la tenue réglementaire de police qu’il portait appartenait à son défunt oncle, lui-même ancien commissaire de police. Un héritage macabre qui lui a permis de semer la terreur pendant des semaines.

Ce détail, presque romanesque, soulève une question troublante : combien d’autres uniformes d’anciens fonctionnaires circulent-ils en dehors des circuits officiels ? La vente ou la récupération d’uniformes réglementaires, même après le décès de leur propriétaire, constitue une faille sécuritaire que les autorités peinent à colmater.

Une affaire qui n’est pas isolée

L’usurpation de titre n’est malheureusement pas un phénomène rare au Cameroun. En avril 2026, un autre faux commissaire était arrêté à Douala après avoir escroqué des commerçants. À Yaoundé, un récidiviste a été interpellé pour la quatrième fois au commissariat d’Efoulan. À Foumban, un faux commissaire principal de police a également été mis aux arrêts.

Cette recrudescence interpelle. Les usurpateurs exploitent une faille profonde : la confiance aveugle que les citoyens accordent à l’uniforme. Dans un pays où l’autorité se reconnaît souvent à la tenue, les imposteurs jouent sur ce réflexe culturel pour abuser de leurs victimes.

Que risque Lucien Messi ?

Au regard du Code pénal camerounais, les infractions reprochées à Lucien Messi sont lourdes de conséquences. L’usurpation de titres ou de fonctions le fait de s’immiscer sans titre dans des fonctions publiques est sévèrement punie. À cela s’ajoutent le chantage et l’extorsion, des délits qui peuvent entraîner plusieurs années d’emprisonnement.

L’enquête judiciaire se poursuit afin d’établir l’étendue des faits reprochés au suspect, d’identifier d’éventuelles autres victimes et de déterminer les différentes infractions susceptibles d’être retenues contre lui.

Un signal fort pour les victimes

Cette arrestation envoie un message clair : les imposteurs en uniforme ne resteront pas impunis. Les éléments du commissariat d’Ébolowa 1er ont mis fin à la cavale d’un homme qui, pendant des semaines, a semé la terreur dans la région.

Pour les femmes qui auraient été victimes de ce type d’arnaque, les autorités appellent à la dénonciation. Parler, c’est briser l’emprise du chantage. Les réseaux de soutien aux victimes de sextorsion se développent au Cameroun, et la plateforme de lutte contre la cybercriminalité offre désormais des canaux d’écoute et d’accompagnement.

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