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ELLES L’ONT FAIT. À NOUS DE CROIRE QUE NOUS LE POUVONS AUSSI. MESSAGE DE LA LEFE AUX LIONNES
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Cameroun - ELLES L’ONT FAIT. À NOUS DE CROIRE QUE NOUS LE POUVONS AUSSI. MESSAGE DE LA LEFE AUX LIONNES

La Ligue pour l’Éducation de la Femme et de l’Enfant (LEFE) salue avec une immense fierté le sacre historique des Lionnes Indomptables du Cameroun, championnes d’Afrique. 

Au-delà du trophée, leur victoire est un puissant message adressé aux femmes, aux filles et à toute notre jeunesse. Elles ont travaillé. Elles ont résisté. Elles sont restées unies. Elles ont cru en elles. Et elles ont gagné. 

À toutes les femmes qui se battent pour leur famille, leur autonomie, leur dignité ou leurs rêves, nous disons : regardez nos Lionnes et ne renoncez jamais. Les obstacles et les moments de doute ne doivent jamais nous convaincre que nos ambitions sont impossibles. 

À notre jeunesse, cette victoire rappelle qu’aucune grande réussite ne se construit sans travail, discipline, courage, solidarité et confiance en soi. Lorsque les femmes et les filles ont la possibilité de développer pleinement leurs talents, elles peuvent faire gagner toute une Nation. 

Que cette victoire donne à une jeune fille l’envie de poursuivre ses études, à une femme la force de recommencer, et à un jeune le courage de construire son avenir. Bravo à nos Lionnes Indomptables ! Vous avez remporté une Coupe, mais vous avez surtout offert au Cameroun une leçon d’espérance : avec le courage, l’unité et la détermination, un rêve peut devenir une victoire. FEMMES, FILLES, JEUNES DU CAMEROUN : OSONS. TRAVAILLONS. PERSÉVÉRONS. À NOTRE TOUR DE GAGNER NOS PROPRES COMBATS.

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