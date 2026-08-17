Cameroun - Professeur Mbarika: "Postulez dès aujourd'hui, rejoignez la famille de l'ICT University"

Pourquoi AgriBot est le changeur de jeu dont l'Afrique a désespérément besoin ?En ces mots il déclare : imaginez un seul robot mobile, abordable, qui traverse une ferme avec un capteur 8 canaux et une caméra IA embarquée.

Il échantillonne des centaines de points géolocalisés, agissant comme une armée de scientifiques de données sur roues. Il remplace un réseau coûteux de cent capteurs fixes, réduisant le coût de l'agriculture de précision de plus de dix fois. C'est le principe de "la mobilité remplace la densité". Le robot mesure les conditions du sol, des cultures et du climat en temps réel, calcule précisément quand et où irriguer, et signale les risques de maladies le tout entièrement hors ligne. Aucune connexion internet requise, aucune infrastructure coûteuse, juste une intelligence accessible, livrée via une application mobile, et payée par Mobile Money.

Il va plus loin, les résultats sont déjà stupéfiants. Sur les fermes pilotes, AgriBot a démontré une économie d'eau d'environ 20 % et aide activement les agriculteurs à protéger leurs récoltes contre les caprices brutaux du changement climatique. C'est le bouclier que nos paysans attendaient.

Ce robot est l'étincelle, la décision du Professeur Mbarika de l'intégrer au programme E-Agriculture pour cette prochaine rentrée académique prévue au mois d’octobre prochain.

Cette synergie est le moteur qui va propulser la création de 10 000 emplois et start-ups pour nos jeunes Camerounais et Africains. Nous ne parlons pas simplement de "planter des choux" ; nous parlons d'analyse de données, de pilotage de drones, d'ingénierie robotique, de développement d'applications, de logistique et d'entrepreneuriat Agritech.

Si un seul étudiant de l'ICT University a pu construire un robot gagnant et changer le paysage agricole national, le mentorat vous attend, le Président du Conseil d'Administration parraine personnellement l'intégration de l'innovation étudiante dans la politique nationale. C'est l'ère où la jeunesse africaine cesse d'attendre les opportunités et commence à les créer.

Rejoignez ICT University et laissez votre voyage d'impact commencer.

Postulez dès aujourd'hui, vous pouvez également faire partie de ce voyage. Rejoignez la famille de l'ICT University.

Les inscriptions sont ouvertes maintenant.

Postulez maintenant : https://ictuniversity.org/portal-login/

Info : +237 678 764 037 / +237 651 06 00 49

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