Cameroun - Affaire Fouda-Mbapou : Olive Ngobo promet de tout révéler

Olive Ngobo accuse le colonel Badjeck de tentative de viol et détournement de fonds. 49 jours de garde à vue, une grossesse perdue : le scandale qui secoue le Cameroun.

Le silence brisé d'Olive Ngobo : neuf ans d'attente

Le 5 août 2026, le capitaine Kenneth Effoudou, en exil en Europe, a lancé une accusation qui a fait l'effet d'une bombe sur le plateau de « Fauteuil Rouge ». Ancien chef du bureau des renseignements à l'État-major particulier du président Paul Biya, radié des cadres de l'armée en 2024, il a désigné le colonel à la retraite Didier Badjeck.

« Monsieur le colonel Badjeck, n'oubliez pas qu'au cours de vos responsabilités, vous n'étiez qu'un prédateur sexuel. »

La phrase est tombée comme un couperet. Elle rouvrait une affaire que l'on croyait enterrée : une tentative de viol présumée en 2017, au sein même du ministère de la Défense, sur une collaboratrice.

Le nom de cette femme ? Olive Ngobo Elok.

« Vous ne recevrez AUCUNE excuse » : la réponse qui a enflammé la toile

Le 8 août 2026, invité sur Info TV, le colonel Badjeck a lancé un ultimatum à Olive Ngobo : des excuses publiques ou des poursuites judiciaires. La réponse de l'intéressée, publiée sur les réseaux sociaux, est cinglante :

« Dr. Colonel Didier BADJECK, vous ne recevrez AUCUNE excuse de ma part ! Je le maintiens avec fermeté : que vous êtes un prédateur sexuel ! »

En quelques heures, le message a été liké, commenté et partagé des milliers de fois. Olive Ngobo, fonctionnaire à la présidence de la République et experte en relations internationales, ne recule pas.

Les faits : ce que révèle le dossier

Tentative de viol en 2017

Selon des sources concordantes rapportées par plusieurs médias, les faits remontent à 2017. Alors qu'il était chef de la division communication au ministère de la Défense, le colonel Badjeck aurait fixé un rendez-vous professionnel à 13h avec sa collaboratrice. Il serait arrivé à 18h40.

La scène décrite est glaçante : Badjeck aurait saisi la jeune femme, l'aurait jetée sur son bureau, et lui aurait lancé : « on ne t'a pas dit qu'aucune femme ne dit non à un officier ? ». La victime, formée à l'autodéfense, aurait riposté. L'uniforme de Badjeck se déchire. Il sort un couteau de son placard. Le personnel accourt.

49 jours de garde à vue et une grossesse perdue

Dans son témoignage, Olive Ngobo affirme avoir subi 30 jours de garde à vue « inhumaine » au cours desquels elle a perdu sa grossesse. Elle évoque également des actes de torture, des violences et une tentative d'assassinat.

Détournement de fonds présumé

Au-delà des accusations sexuelles, Olive Ngobo accuse le colonel Badjeck d'avoir détourné des centaines de millions de FCFA du magazine « Honneur et Fidélité ». Elle interpelle plusieurs institutions, dont la CONAC et la Chambre des comptes.

La mise en scène : « Une manipulation grossière de l'opinion publique »

Dans son communiqué du 12 août 2026, Olive Ngobo dénonce une véritable machination orchestrée contre elle :

« Des mises en scène théâtrales, maladroites, honteuses, dignes d'un mauvais film hollywoodien, orchestrées pour briser des réputations, des carrières et détruire des vies. »

Elle affirme avoir été présentée aux médias, avec la complicité de la gendarmerie nationale, comme la complice d'un « plus grand groupe de mafieux du Cameroun ». Elle décrit une mise en scène impliquant des armes, du matériel militaire et de faux billets de dollars.

Le « vrai/faux Contre-amiral Joseph Fouda »

Le dossier mentionne également l'affaire du « vrai/faux Contre-amiral Joseph Fouda », conseiller spécial du président Paul Biya. Hervé Parfait Mbapou, entrepreneur camerounais en fauteuil roulant, est accusé d'avoir orchestré un réseau d'escroquerie en se présentant frauduleusement comme un proche du Contre-amiral. Ses avocats ont dévoilé une « vaste machination frauduleuse » touchant plusieurs dignitaires. Olive Ngobo affirme avoir été mêlée à cette affaire et incarcérée à la prison de Kondengui.

Précision importante : Le Contre-amiral Fouda a formellement démenti toute connexion avec Mbapou et a engagé des poursuites en diffamation.

La riposte judiciaire : Olive Ngobo passe à l'offensive

Le 11 août 2026, Olive Ngobo a officiellement engagé une procédure judiciaire multisite contre l'État du Cameroun et le colonel Badjeck.

Elle a confié la défense de ses intérêts au Professeur Jean Calvin Aba'a Oyono devant le Tribunal administratif du Centre. Sur le volet pénal, elle a mandaté Me Augustin Nguefack, avocat aux Barreaux de Paris et du Cameroun.

Les accusations : tentative de viol, harcèlement sexuel, détournement de fonds, menaces de mort, diffamation, abus de pouvoir et agression à main armée.

Rappel : Ces allégations restent, à ce stade, celles de l'intéressée et devront être établies par les autorités judiciaires compétentes.

Une affaire qui dépasse le simple cadre judiciaire

Ce dossier intervient dans un contexte de tensions accrues au Cameroun. La liberté de la presse est régulièrement mise à mal. En 2024, les gendarmes ont été interdits de s'afficher sur les réseaux sociaux. Les accusations de manipulation médiatique ne sont pas nouvelles.

Olive Ngobo elle-même le reconnaît : « Le pardon sera particulièrement difficile dans ce pays... ! À ceux et celles qui n'ont jamais subi un tel niveau de complot, de méchanceté humaine et d'humiliation : de grâce, abstenez-vous de me donner des leçons. »

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