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IFP REC – Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun - IFP REC – Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel

Former aujourd'hui les professionnels de demain.

Ville : Tonga – Département du NDE –Cameroun.

Dans un contexte où les compétences pratiques constituent la clé de l'insertion professionnelle, l'Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel (IFP REC) s'impose comme un établissement de référence dans la formation aux métiers de la beauté, de la mode, des services à la personne et des métiers techniques.
Grâce à des formations axées sur la pratique, l'innovation et l'entrepreneuriat, l'IFP REC prépare des jeunes et des adultes à exercer rapidement un métier qualifié ou à créer leur propre entreprise.

Les formations sont sanctionnées par un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), un Diplôme de Qualification Professionnelle (DQP) ou une Attestation de Formation, selon le parcours choisi.
1. Esthétique
Description
Formation consacrée aux soins esthétiques du visage et du corps, à l'hygiène, aux techniques de beauté et au conseil clientèle.
Objectifs
•    Former des esthéticien(ne)s qualifié(e)s.
•    Maîtriser les techniques modernes de soins.
•    Développer le sens du service et du bien-être.
Avant la formation
•    Motivation
•    Sens de l'écoute
•    Goût pour le travail soigné
Après la formation
•    Réaliser des soins professionnels.
•    Conseiller une clientèle.
•    Gérer un institut de beauté.
Débouchés
•    Institut de beauté
•    Spa
•    Centre de bien-être
•    Création d'entreprise
2. Cosmétique
Description
Apprentissage des produits cosmétiques, de leur utilisation, de leur fabrication artisanale et de leur commercialisation.
Objectifs
•    Connaître les différents produits cosmétiques.
•    Conseiller efficacement les clients.
•    Développer une activité commerciale.
Avant la formation
•    Intérêt pour la beauté.
•    Sens commercial.
Après la formation
•    Diagnostiquer les besoins de la peau.
•    Conseiller des gammes adaptées.
•    Produire certains cosmétiques artisanaux.
Débouchés
•    Boutique cosmétique
•    Laboratoire
•    Conseiller beauté
•    Entrepreneuriat
3. Onglerie
Description
Formation spécialisée dans les soins et l'embellissement des ongles.
Objectifs
•    Réaliser des poses modernes.
•    Maîtriser le Nail Art.
•    Offrir des prestations haut de gamme.
Avant la formation
•    Patience
•    Minutie
Après la formation
•    Pose de gel
•    Résine
•    Capsules
•    Nail Art professionnel
Débouchés
•    Nail Art
•    Salon de beauté
•    Activité indépendante
4. Make-Up
Description
Formation complète en maquillage professionnel.
Objectifs
•    Valoriser la beauté naturelle.
•    Réaliser des maquillages adaptés à chaque événement.
Avant la formation
•    Créativité
•    Sens artistique
Après la formation
•    Maquillage de mariée
•    Maquillage de mode
•    Maquillage artistique
•    Maquillage télévision
Débouchés
•    Studios photo
•    Salons
•    Mariages
•    Cinéma
•    Freelance
5. Coiffure Professionnelle
Description
Formation aux techniques modernes de coiffure féminine.
Objectifs
•    Maîtriser toutes les techniques de coiffure.
•    Développer la créativité.
Avant la formation
•    Sens esthétique
•    Patience
Après la formation
•    Coupes modernes
•    Coloration
•    Lissage
•    Brushing
•    Traitements capillaires
Débouchés
•    Salon de coiffure
•    Création d'entreprise
•    Centre de beauté
6. Décoration Événementielle
Description
Conception et réalisation de décorations pour tous types d'événements.
Objectifs
•    Concevoir des décors élégants.
•    Organiser des espaces festifs.
Avant la formation
•    Imagination
•    Goût artistique
Après la formation
•    Décoration de mariage
•    Baptême
•    Anniversaire
•    Conférences
•    Événements d'entreprise
Débouchés
•    Agence événementielle
•    Décorateur indépendant
7. Stylisme – Modélisme
Description
Création de vêtements, patronage et confection.
Objectifs
•    Former des stylistes professionnels.
•    Développer la mode locale et internationale.
Avant la formation
•    Créativité
•    Passion pour la couture
Après la formation
•    Dessin de mode
•    Patronnage
•    Coupe
•    Confection
•    Collection de vêtements
Débouchés
•    Atelier de couture
•    Maison de mode
•    Entrepreneuriat
8. Soins Corporels
Description
Massage, relaxation et soins du corps.
Objectifs
•    Améliorer le bien-être.
•    Maîtriser différentes techniques de massage.
Avant la formation
•    Sens du contact humain
Après la formation
•    Massage relaxant
•    Gommage
•    Enveloppement corporel
Débouchés
•    Spa
•    Centre de bien-être
•    Hôtel
9. Microblading / Shading

Description
Technique professionnelle de maquillage semi-permanent des sourcils.
Objectifs
•    Obtenir un résultat naturel.
•    Répondre aux standards internationaux.
Compétences acquises
•    Dessin des sourcils
•    Pigmentation
•    Hygiène
•    Retouches
Débouchés
•    Institut de beauté
•    Activité indépendante
10. Extension des Cils
Description
Pose professionnelle d'extensions cil à cil et volume russe.
Objectifs
•    Sublimer le regard.
•    Maîtriser les techniques modernes.
Débouchés
•    Salon de beauté
•    Institut
•    Auto-emploi
11. Pose Lace
Description
Installation professionnelle des Lace Wig.
Compétences acquises
•    Personnalisation
•    Collage
•    Finitions naturelles
Débouchés
•    Salon
•    Prestataire à domicile
12. Traitement des Perruques
Description
Entretien, réparation, coloration et personnalisation des perruques.
Débouchés
•    Boutique spécialisée
•    Salon de coiffure
•    Entrepreneuriat
13. Coiffure Homme
Description
Formation aux techniques modernes de coiffure et de barbier.
Compétences acquises
•    Dégradés
•    Taille de barbe
•    Rasage
•    Coloration
Débouchés
•    Barber Shop
•    Salon de coiffure
14. Rasta Américaine / Curly
Description
Spécialisation dans les coiffures protectrices modernes.
Compétences acquises
•    Tresses américaines
•    Curly
•    Locks
•    Vanilles
•    Knotless
Débouchés
•    Salon
•    Entreprise personnelle
15. Auxiliaire de Vie
Description
Formation destinée à l'accompagnement des personnes âgées, malades ou en situation de handicap.
Objectifs
•    Former des professionnels de l'assistance à domicile.
•    Développer les qualités humaines.
Avant la formation
•    Sens de l'écoute
•    Patience
•    Empathie
Après la formation
•    Assistance quotidienne
•    Premiers secours
•    Hygiène
•    Accompagnement social
Débouchés
•    Hôpital
•    Centre de santé
•    Maison de retraite
•    Services à domicile
•    ONG
16. Réparation Mécanique
Description
Formation aux techniques de maintenance et de réparation des véhicules et équipements mécaniques.
Objectifs
•    Diagnostiquer les pannes.
•    Réparer différents systèmes mécaniques.
Avant la formation
•    Intérêt pour la mécanique
•    Esprit logique
Après la formation
•    Diagnostic mécanique
•    Réparation moteur
•    Entretien automobile
•    Maintenance préventive
Débouchés
•    Garage automobile
•    Atelier mécanique
•    Entrepreneuriat
17. Soudure
Description
Formation pratique aux procédés modernes de soudage et de fabrication métallique.
Objectifs
•    Former des soudeurs qualifiés.
•    Répondre aux besoins des industries.
Avant la formation
•    Habileté manuelle
•    Discipline
Après la formation
•    Soudage à l'arc
•    MIG
•    MAG
•    TIG
•    Fabrication métallique
•    Lecture de plans
Débouchés
•    Industrie
•    BTP
•    Construction métallique
•    Chaudronnerie
•    Création d'atelier
Pourquoi choisir l'IFP REC ?
•    Des formations essentiellement pratiques.
•    Des encadreurs expérimentés.
•    Des équipements adaptés aux réalités professionnelles.
•    Une préparation à l'emploi salarié et à l'entrepreneuriat.
•    Des diplômes reconnus : CQP, DQP et Attestation de Formation.

Contact
IFP REC – Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel
Ville : Tonga – Département du NDE – Cameroun
+237 673 28 85 09
+237 695 26 75 39
IFP REC
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