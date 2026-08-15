Cameroun - IFP REC – Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel

Former aujourd'hui les professionnels de demain.

Ville : Tonga – Département du NDE –Cameroun.

Dans un contexte où les compétences pratiques constituent la clé de l'insertion professionnelle, l'Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel (IFP REC) s'impose comme un établissement de référence dans la formation aux métiers de la beauté, de la mode, des services à la personne et des métiers techniques.

Grâce à des formations axées sur la pratique, l'innovation et l'entrepreneuriat, l'IFP REC prépare des jeunes et des adultes à exercer rapidement un métier qualifié ou à créer leur propre entreprise.

Les formations sont sanctionnées par un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), un Diplôme de Qualification Professionnelle (DQP) ou une Attestation de Formation, selon le parcours choisi.

1. Esthétique

Description

Formation consacrée aux soins esthétiques du visage et du corps, à l'hygiène, aux techniques de beauté et au conseil clientèle.

Objectifs

• Former des esthéticien(ne)s qualifié(e)s.

• Maîtriser les techniques modernes de soins.

• Développer le sens du service et du bien-être.

Avant la formation

• Motivation

• Sens de l'écoute

• Goût pour le travail soigné

Après la formation

• Réaliser des soins professionnels.

• Conseiller une clientèle.

• Gérer un institut de beauté.

Débouchés

• Institut de beauté

• Spa

• Centre de bien-être

• Création d'entreprise

2. Cosmétique

Description

Apprentissage des produits cosmétiques, de leur utilisation, de leur fabrication artisanale et de leur commercialisation.

Objectifs

• Connaître les différents produits cosmétiques.

• Conseiller efficacement les clients.

• Développer une activité commerciale.

Avant la formation

• Intérêt pour la beauté.

• Sens commercial.

Après la formation

• Diagnostiquer les besoins de la peau.

• Conseiller des gammes adaptées.

• Produire certains cosmétiques artisanaux.

Débouchés

• Boutique cosmétique

• Laboratoire

• Conseiller beauté

• Entrepreneuriat

3. Onglerie

Description

Formation spécialisée dans les soins et l'embellissement des ongles.

Objectifs

• Réaliser des poses modernes.

• Maîtriser le Nail Art.

• Offrir des prestations haut de gamme.

Avant la formation

• Patience

• Minutie

Après la formation

• Pose de gel

• Résine

• Capsules

• Nail Art professionnel

Débouchés

• Nail Art

• Salon de beauté

• Activité indépendante

4. Make-Up

Description

Formation complète en maquillage professionnel.

Objectifs

• Valoriser la beauté naturelle.

• Réaliser des maquillages adaptés à chaque événement.

Avant la formation

• Créativité

• Sens artistique

Après la formation

• Maquillage de mariée

• Maquillage de mode

• Maquillage artistique

• Maquillage télévision

Débouchés

• Studios photo

• Salons

• Mariages

• Cinéma

• Freelance

5. Coiffure Professionnelle

Description

Formation aux techniques modernes de coiffure féminine.

Objectifs

• Maîtriser toutes les techniques de coiffure.

• Développer la créativité.

Avant la formation

• Sens esthétique

• Patience

Après la formation

• Coupes modernes

• Coloration

• Lissage

• Brushing

• Traitements capillaires

Débouchés

• Salon de coiffure

• Création d'entreprise

• Centre de beauté

6. Décoration Événementielle

Description

Conception et réalisation de décorations pour tous types d'événements.

Objectifs

• Concevoir des décors élégants.

• Organiser des espaces festifs.

Avant la formation

• Imagination

• Goût artistique

Après la formation

• Décoration de mariage

• Baptême

• Anniversaire

• Conférences

• Événements d'entreprise

Débouchés

• Agence événementielle

• Décorateur indépendant

7. Stylisme – Modélisme

Description

Création de vêtements, patronage et confection.

Objectifs

• Former des stylistes professionnels.

• Développer la mode locale et internationale.

Avant la formation

• Créativité

• Passion pour la couture

Après la formation

• Dessin de mode

• Patronnage

• Coupe

• Confection

• Collection de vêtements

Débouchés

• Atelier de couture

• Maison de mode

• Entrepreneuriat

8. Soins Corporels

Description

Massage, relaxation et soins du corps.

Objectifs

• Améliorer le bien-être.

• Maîtriser différentes techniques de massage.

Avant la formation

• Sens du contact humain

Après la formation

• Massage relaxant

• Gommage

• Enveloppement corporel

Débouchés

• Spa

• Centre de bien-être

• Hôtel

9. Microblading / Shading

Description

Technique professionnelle de maquillage semi-permanent des sourcils.

Objectifs

• Obtenir un résultat naturel.

• Répondre aux standards internationaux.

Compétences acquises

• Dessin des sourcils

• Pigmentation

• Hygiène

• Retouches

Débouchés

• Institut de beauté

• Activité indépendante

10. Extension des Cils

Description

Pose professionnelle d'extensions cil à cil et volume russe.

Objectifs

• Sublimer le regard.

• Maîtriser les techniques modernes.

Débouchés

• Salon de beauté

• Institut

• Auto-emploi

11. Pose Lace

Description

Installation professionnelle des Lace Wig.

Compétences acquises

• Personnalisation

• Collage

• Finitions naturelles

Débouchés

• Salon

• Prestataire à domicile

12. Traitement des Perruques

Description

Entretien, réparation, coloration et personnalisation des perruques.

Débouchés

• Boutique spécialisée

• Salon de coiffure

• Entrepreneuriat

13. Coiffure Homme

Description

Formation aux techniques modernes de coiffure et de barbier.

Compétences acquises

• Dégradés

• Taille de barbe

• Rasage

• Coloration

Débouchés

• Barber Shop

• Salon de coiffure

14. Rasta Américaine / Curly

Description

Spécialisation dans les coiffures protectrices modernes.

Compétences acquises

• Tresses américaines

• Curly

• Locks

• Vanilles

• Knotless

Débouchés

• Salon

• Entreprise personnelle

15. Auxiliaire de Vie

Description

Formation destinée à l'accompagnement des personnes âgées, malades ou en situation de handicap.

Objectifs

• Former des professionnels de l'assistance à domicile.

• Développer les qualités humaines.

Avant la formation

• Sens de l'écoute

• Patience

• Empathie

Après la formation

• Assistance quotidienne

• Premiers secours

• Hygiène

• Accompagnement social

Débouchés

• Hôpital

• Centre de santé

• Maison de retraite

• Services à domicile

• ONG

16. Réparation Mécanique

Description

Formation aux techniques de maintenance et de réparation des véhicules et équipements mécaniques.

Objectifs

• Diagnostiquer les pannes.

• Réparer différents systèmes mécaniques.

Avant la formation

• Intérêt pour la mécanique

• Esprit logique

Après la formation

• Diagnostic mécanique

• Réparation moteur

• Entretien automobile

• Maintenance préventive

Débouchés

• Garage automobile

• Atelier mécanique

• Entrepreneuriat

17. Soudure

Description

Formation pratique aux procédés modernes de soudage et de fabrication métallique.

Objectifs

• Former des soudeurs qualifiés.

• Répondre aux besoins des industries.

Avant la formation

• Habileté manuelle

• Discipline

Après la formation

• Soudage à l'arc

• MIG

• MAG

• TIG

• Fabrication métallique

• Lecture de plans

Débouchés

• Industrie

• BTP

• Construction métallique

• Chaudronnerie

• Création d'atelier

Pourquoi choisir l'IFP REC ?

• Des formations essentiellement pratiques.

• Des encadreurs expérimentés.

• Des équipements adaptés aux réalités professionnelles.

• Une préparation à l'emploi salarié et à l'entrepreneuriat.

• Des diplômes reconnus : CQP, DQP et Attestation de Formation.

Contact

IFP REC – Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel

Ville : Tonga – Département du NDE – Cameroun

+237 673 28 85 09

+237 695 26 75 39

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