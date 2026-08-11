Cameroun - Hôpital régional de Bafoussam: Une bouffée d'oxygène pour les 178 patients dialysés

Une dotation de 40 millions de francs a été mise à la disposition du conseil régional de l'Ouest pour le suivi médical des personnes atteintes d'insuffisance rénale.

Un vent d'espoir souffle en direction des 178 personnes atteintes d'insuffisance rénale et dialysées à l'hôpital régional de Bafoussam, ce jeudi 06 août 2026.

En effet, comme annoncé pendant son allocution le 25 juillet dernier au stade Omnisport de Tocket à Bafoussam, lors du giga-meeting de remerciement organisé par le Rassemblement démocratique du peuple Camerounais (Rdpc) à l'endroit de Paul Biya, président dudit parti et président de la République, Théodore Datouo, nouveau président de l'Assemblée nationale (Pan) du Cameroun, a mis un chèque de 40 millions de francs Cfa à la disposition du conseil régional de l'Ouest pour le suivi des 178 patients enregistrés au centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bafoussam.

Représentant le Pan, son directeur de cabinet, le Pr Isaac Tamba, a remis, dans une salle de réunion de l'hôpital régional de Bafoussam, symboliquement un chèque de 40 millions de francs à Jules Hilaire Focka Focka, président du conseil régional de l'Ouest. Le directeur de cabinet du président de l'Assemblée national a exprimé que ce geste participe à la démarche des actions concrètes que posent le nouveau président de l'Assemblée pour traduire sa fidélité aux idéaux du Rdpc et sa loyauté à Paul Biya grâce à qui il a été élu à la tête de la chambre basse du parlement camerounais le 17 mars 2026.

Recommandation d'une gestion parcimonieuse

Ces fonds localisés dans un compte dans une banque commerciale de place constitue le reliquat des cotisations ayant servi à la l'organisation du giga-meeting régional du Rdpc tenu le 25 juillet à Bafoussam. Il devra permettre, selon le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, le docteur Jean Marie Ndjip, à l'achat des intrants et au renforcement des équipements du centre d'hémodialyse de cette formation sanitaire pour favoriser ce traitement médical qui nettoie le sang à l'aide d'une machine et d'un filtre spécial (le dialyseur). Elle remplace le travail des reins quand ceux-ci ne fonctionnent plus assez bien pour éliminer les déchets toxiques et l'eau en trop dans le corps. "Ce don, c'est une bouffée d'oxygène pour nous, patients dialysés. C'est la vie qui continue à battre dans les veines", se réjouit Raoul Njofang, porte-parole des 178 patients dialysés à l'hôpital régional de Bafoussam. Il insiste sur le renforcement de la banque de sang. Car de nombreux patients dialysés reçoivent plusieurs fois, au cours d'un mois, des transfusions sanguines pour tenir.

Au nom de ses pairs, celui-ci adresse ses remerciements à Theodore Datouo, président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, soutient ces remerciements et prescrit au directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, une gestion parcimonieuse et optimale dudit financement. Pour lui, les ressources octroyées doivent être engagées pour le renforcement des performances opérationnelles du centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bafoussam. "Chaque franc doit être orienté vers l'amélioration des conditions de vie des insuffisants rénaux", recommande-t-il.

Les patients dialysés tendent encore les mains...

Un rigueur dans la gestion qui sera mise en œuvre par les dignitaires du Rdpc dans la région, les autorités municipales et un chef traditionnel, le Fo'o Alain Guillaume Négou Téla de Baleng. D'ailleurs, pour signifier que cette ressource financière provient du Rdpc, des fortes têtes et élus de cette formation politique ont pris part à cette cérémonie. Il s'agit notamment de Komidor Njimoluh, chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rdpc à l'Ouest, de Maffo Toukam Sandio Téla Angèle, secrétaire au bureau de l'Assemblée nationale et membre du bureau national de l'Organisation des femmes du rassemblement démocratique du peuple camerounais (Ofrdpc), du Pr Chrispin Pettang, chargé de mission au Rdpc Ouest et bien d'autres.

En rappel, faut-il préciser que prévu pour 50 patients , le centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bafoussam accueille aujourd'hui 178 personnes. Avec 10 appareils au départ, il en est doté de 15 à ce jour. Les patients dialysés à Bafoussam tendent les mains aux forces vives de la région de l'Ouest, aux camerounais de la diaspora et à toutes les âmes de bonne volonté afin que des gestes de générosité soient multipliés afin que l'hémodialysé soit traité à Bafoussam comme cela se doit.

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