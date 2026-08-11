Cameroun - TECNO EllaClaw & CAMON 50 Ultra 5G : Une IA qui Agit, Le Premium qui S'affine

TECNO EllaClaw : Une IA qui agit, pas seulement qui parle. L'IA est désormais omniprésente dans les smartphones. TECNO incarne cette vision à travers son concept de Practical AI, et EllaClaw en est l'illustration la plus concrète. Disponible en bêta fermée et intégré à l'assistant TECNO Ella, cet agent IA va bien au-delà du simple chatbot : il comprend vos intentions, planifie des étapes et exécute des tâches à votre place.

1. Prise en charge du téléphone : votre gardien numérique

EllaClaw intègre plus de 40 compétences système capables de résoudre les problèmes courants du quotidien — surchauffe, surconsommation de batterie, données mobiles gaspillées — par simple commande en langage naturel. Après une session de jeu prolongée, il suffit de dire « Mon téléphone chauffe, aide-moi à le refroidir » pour qu'EllaClaw identifie les processus gourmands et optimise le système automatiquement. Trois raccourcis clés incarnent cette approche : Smart CleanUp Boost (fluidité), Smart Power Drain Check (autonomie) et Smart Data Guardian (surveillance intelligente de la consommation data — particulièrement utile dans des marchés où le coût des données mobiles est significatif).

2. Intelligence multi-applications : une requête, plusieurs actions

EllaClaw peut naviguer visuellement dans des applications tierces — transport, livraison, shopping, maison connectée — et accomplir des workflows complets à partir d'une seule instruction. Commander un taxi, les mains chargées après les courses, devient aussi simple qu'une phrase. L'agent interprète l'interface de l'application et exécute les étapes de réservation de façon quasi autonome. Cette Seamless Cross-App Intelligence transforme le téléphone en une expérience unifiée, plutôt qu'une collection d'applications disparates.

3. Compagnon proactif : anticipez votre journée

Grâce à une mémoire persistante, EllaClaw apprend vos habitudes et vos préférences pour vous informer au bon moment. Chaque matin à 8h, il peut générer un briefing personnalisé regroupant agenda, météo et rappels urgents. Il peut également analyser vos SMS entrants — trier les codes de vérification, extraire les réservations et factures importantes — et vous alerter sur les changements météo significatifs dans les lieux de vos proches. L'IA cesse d'être un outil qu'on consulte pour devenir un compagnon qui anticipe.

4. Confiance et contrôle : vous restez maître

EllaClaw a été conçu avec la transparence comme pilier central. Chaque action impliquant des données sensibles ou des applications tierces requiert une autorisation explicite de l'utilisateur. Les permissions sont gérables à tout moment, chaque étape d'exécution est visible, et les actions critiques (appels, messages, contacts) nécessitent une confirmation avant d'être exécutées. EllaClaw n'accède à aucune interface de paiement ou de transfert d'argent. C'est la réponse de TECNO à la question fondamentale de l'IA agentique : comment gagner la confiance sans sacrifier l'autonomie.

TECNO CAMON 50 Ultra 5G : Le Smartphone flagship qui donne vie à EllaClaw

EllaClaw ne fonctionne pas sur n'importe quel appareil. C'est sur le TECNO CAMON 50 Ultra 5G, que l'agent IA agentique de TECNO est disponible. Ce choix n'est pas anodin : le CAMON 50 Ultra 5G est le smartphone le plus puissant et le mieux équipé de la gamme CAMON, conçu pour porter l'expérience IA la plus ambitieuse de TECNO.

1. Positionnement : le flagship IA de TECNO au Cameroun

Le CAMON 50 Ultra 5G n'est pas simplement le meilleur smartphone de la gamme CAMON : c'est le seul appareil capable de faire tourner EllaClaw. Ce positionnement en fait naturellement le smartphone de référence pour les utilisateurs camerounais qui souhaitent accéder à l'IA agentique la plus avancée de TECNO. Il combine la puissance 5G, une expérience photo de niveau professionnel, et l'intelligence artificielle la plus ambitieuse jamais embarquée dans un smartphone TECNO, le tout disponible localement, avec support et garantie au Cameroun.

2. Éléments différentiels clés

- Réseau 5G & performances flagship

Propulsé par le MediaTek Dimensity 7400 Ultimate gravé en 4 nm, avec jusqu'à 12 Go de RAM, le CAMON 50 Ultra 5G offre la puissance nécessaire pour faire tourner EllaClaw et ses 40+ compétences système en temps réel. La connectivité 5G assure réactivité et fluidité pour toutes les tâches agentiques.

- Écran incurvé AMOLED 144 Hz

Dalle AMOLED 6,78 pouces double-courbée (Gorilla Glass Victus 2 à l'avant, Gorilla Glass 7i au dos), résolution 1208 × 2644 pixels, 144 Hz de taux de rafraîchissement et support HDR10. Un écran premium qui rend l'interface d'EllaClaw particulièrement immersive.

- Triple caméra professionnelle

C'est la star de l'appareil : capteur principal Sony Lytia 700C de 50 MP avec OIS, téléobjectif 3× de 50 MP avec OIS, ultra grand-angle de 8 MP, et selfie de 50 MP avec autofocus. Les quatre caméras filment en 4K. TECNO Universal Tone assure une restitution fidèle de tous les tons de peau.

- Batterie 6 500 mAh & charge 45W

Une batterie de 6 500 mAh avec charge rapide 45W garantit une autonomie confortable pour une journée intense — y compris avec des sessions prolongées d'EllaClaw, qui sollicite le processeur pour ses tâches agentiques en arrière-plan.

- Robustesse tous azimuts

Certifié MIL-STD-810, IP68, IP69 et IP69K, le CAMON 50 Ultra 5G est conçu pour résister aux aléas du quotidien — pluie, chutes, poussière. Une garantie de durabilité sur cinq ans est promise pour les performances logicielles.

- Connectivité & fonctionnalités avancées

NFC (avec Tap to Transfer vers les appareils Apple), Geniex (localisation hors réseau), 50 Go de stockage cloud offerts pendant 3 ans, refroidissement liquide pour le gaming intensif — autant d'atouts qui en font un smartphone complet bien au-delà de son rôle de plateforme IA.

3. Disponibilité au Cameroun

Le CAMON 50 Ultra 5G est disponible au Cameroun, aussi bien en boutiques physiques à Douala et Yaoundé qu'en ligne via des plateformes comme Glotelho Cameroun et Kmerphone, avec paiement à la livraison et garantie 12 à 13 mois. Il est également référencé sur le site officiel TECNO Cameroun (tecno-mobile.com/cm ). Avec jusqu'à 512 Go de stockage et 12 Go de RAM, il s'adresse aux utilisateurs exigeants qui souhaitent tirer le meilleur des fonctionnalités IA de TECNO, dont EllaClaw en exclusivité.

En résumé

TECNO avance sur deux fronts complémentaires : EllaClaw redéfinit l'intelligence embarquée — une IA qui agit, anticipe et s'adapte à la vie réelle. Le CAMON 50 Ultra 5G est la plateforme exclusive qui lui donne toute sa puissance — flagship 5G, triple caméra professionnelle, écran AMOLED incurvé 144 Hz et batterie 6 500 mAh, disponible au Cameroun. Ensemble, ils incarnent la vision de TECNO pour 2026 : faire de chaque interaction avec son téléphone une expérience plus intelligente, plus fluide, et plus humaine.

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