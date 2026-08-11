Cameroun - Dilan Kenne soutient avec succès son mémoire de master sur le journalisme économique face à l’IA

Dilan Kenne soutient avec succès son mémoire de master sur le journalisme économique face à l’IA générative au Cameroun

Le web-journaliste camerounais de Haurizon News a obtenu la note de 15,5/20 à l’Université de Douala, devant un jury présidé par le Pr Simon Ngono.

La soutenance du mémoire de Master en Sciences de l’Information et de la Communication (option Communication, Médias et Culture Numérique) a eu lieu dimanche 09 août 2026 au Bâtiment René Essomba du campus 1 de l’Université de Douala. Il porte sur « Le journalisme économique face aux défis de l’intelligence artificielle générative au Cameroun ».

La soutenance, tenue devant un public studieux composé du corps enseignant du Département de communication, la famille de l’impétrant, ses camarades de promotion et le conseiller technique auprès du recteur de l’Université de Douala, le Pr Jean Gatsi comme invité spécial, a mis en lumière un travail à la fois ancré dans le terrain camerounais et ouvert aux enjeux globaux liés aux nouvelles technologies.

Le jury, présidé par le professeur Simon Ngono — maître de conférences à l’Université française de La Réunion — s’est composé du Dr Thomas Mbarga Mekongo comme examinateur et du Dr Jean Marie Tchatchouang comme rapporteur. Les échanges entre le candidat et les membres du jury ont été vifs et constructifs, portant tant sur la méthodologie adoptée que sur les implications pratiques des résultats pour les rédactions et les politiques publiques.

Au terme des délibérations, Dilan Kenne a obtenu la note de 15,5/20, récompensant la qualité de la recherche et la pertinence des recommandations proposées.

Le mémoire propose une analyse des risques et opportunités que l’intelligence artificielle générative fait peser sur le journalisme économique au Cameroun : de la vérification des sources à l’automatisation des formats, en passant par la protection des données et l’éthique éditoriale. L’auteur affiche une volonté claire de fournir aux professionnels des pistes opérationnelles — formation continue, cadres déontologiques adaptés, outils hybrides de veille — pour que l’innovation technique renforce plutôt qu’elle n’affaiblisse la capacité d’enquête et d’analyse économique.

Au-delà d’une réussite académique, cette soutenance illustre la montée en puissance d’une génération de journalistes africains qui conjuguent maîtrise du terrain et appétence pour les technologies émergentes. Le travail de Dilan Kenne termine par inviter la communauté internationale à suivre de près les évolutions du paysage médiatique camerounais, et à soutenir les initiatives locales visant à concilier rigueur journalistique et progrès technologique.

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