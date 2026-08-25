Cameroun - Drame à Fouda : une femme retrouvée morte dans un hôtel

Une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte à l'hôtel Salvador de Fouda, à Yaoundé. Un suspect a été interpellé. Une enquête est en cours.

Une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée sans vie ce mardi matin dans une chambre de l'hôtel Salvador, au quartier Fouda à Yaoundé. Un jeune homme, soupçonné d'être impliqué, a été interpellé alors qu'il tentait de prendre la fuite. Les circonstances exactes du drame restent à élucider.

C'est un drame qui a plongé le paisible quartier de Fouda dans la stupeur. Ce mardi matin, les riverains ont vu les forces de sécurité déployer un important dispositif autour de l'hôtel Salvador. À l'intérieur, une scène macabre : le corps sans vie d'une femme d'une quarantaine d'années. À l'extérieur, un jeune homme interpellé alors qu'il tentait de s'enfuir. Les questions sont nombreuses. Les réponses, pour l'instant, restent rares.

Drame à Fouda : une femme retrouvée morte à l'hôtel Salvador de Yaoundé

Les faits

Dans la matinée du mardi 25 août 2026, les services de sécurité ont été alertés suite à la découverte macabre dans une chambre de l'hôtel Salvador, situé au quartier Fouda, à Yaoundé.

Le corps d'une femme âgée d'une quarantaine d'années a été retrouvé sans vie. Sur place, les forces de l'ordre ont immédiatement déployé un périmètre de sécurité pour effectuer les premières constatations et préserver les indices.

Un jeune homme, présenté comme le principal suspect, a été interpellé alors qu'il tentait de quitter les lieux. Il a été placé en garde à vue et devra être entendu dans le cadre de l'enquête ouverte par les autorités judiciaires.

Les circonstances encore floues

À ce stade de l'enquête, les circonstances exactes du décès restent inconnues. Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur les causes de la mort de la victime. Une autopsie pourrait être ordonnée pour déterminer les causes précises du décès.

Les enquêteurs travaillent actuellement à reconstituer la chronologie des événements ayant précédé la découverte du corps. Les premières constatations, les témoignages des employés de l'hôtel et des éventuels témoins, ainsi que les images des caméras de surveillance devraient permettre de faire la lumière sur ce drame.

Un quartier sous le choc

Le quartier Fouda, habituellement calme, a été secoué par cette tragédie. Les riverains se sont rassemblés autour du périmètre de sécurité, témoins impuissants du déploiement des forces de l'ordre.

« On n'a jamais vu ça ici. C'est un quartier tranquille d'habitude. On est tous choqués », a confié un commerçant du quartier, sous couvert d'anonymat.

L'hôtel Salvador, un établissement connu du quartier, est devenu le théâtre d'une enquête criminelle. La direction de l'hôtel n'a pas encore fait de déclaration officielle.

L'enquête en cours

Le jeune homme interpellé est actuellement entendu par les enquêteurs. Les autorités judiciaires n'ont pas encore divulgué son identité. Plusieurs scénarios sont envisagés, mais aucune piste n'est privilégiée à ce stade.

La police scientifique a été dépêchée sur les lieux pour procéder aux relevés d'indices nécessaires à l'enquête. Les enquêteurs tentent de déterminer :

- Les circonstances exactes du décès

- La nature des relations entre la victime et le suspect

- Les éventuels antécédents judiciaires des protagonistes

- Les causes médicales du décès

Que dit la loi camerounaise ?

En droit camerounais, toute personne interpellée dans le cadre d'une enquête criminelle bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la justice. L'enquête préliminaire doit permettre de rassembler les preuves nécessaires pour déterminer les responsabilités.

Le parquet près le Tribunal de première instance de Yaoundé a été saisi de l'affaire. Une information judiciaire pourrait être ouverte si les éléments recueillis le justifient.

Une affaire à suivre

Ce drame rappelle tristement que les violences faites aux femmes restent une préoccupation majeure au Cameroun. Selon les données de la CONAC et du ministère de la Justice, les affaires de violences conjugales et de féminicides ont augmenté de 12 % en 2025.

Les autorités appellent à la sérénité et à la confiance dans le travail des enquêteurs. Toute l'attention est désormais tournée vers le parquet, qui devra faire la lumière sur cette affaire dans les jours à venir.

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