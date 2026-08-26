Cameroun - Dominique Manga : « Le programme Vacances utiles nous tient particulièrement à cœur »

Au terme de la clôture des activités de Vacances utiles 2026, le chairman de l’Académie Hôtelière des Grasslands nous a accordé une interview au cours de laquelle il précise la vision de ce hub de formation et incubateur de talents culinaires, qui, à ses origines, était une mission d’excellence ; il égrène également ses multiples réalisations, ses ambitions et évoque ses perspectives d’avenir.

Vous êtes considéré comme un homme d’action et de pratique et, de ce fait, votre parole est généralement rare. À l’occasion de la cérémonie de clôture de l’édition 2026 de Vacances utiles de la Fondation Jean-Félicien Gacha, les enfants et les jeunes se sont abreuvés à votre source, surtout en matière de savoir et de savoir-faire gastronomique, métier que d’aucuns pourront embrasser plus tard, surtout que les portes de l’établissement leur ont été ouvertes pendant Vacances utiles. Pouvez-vous revenir sur la genèse de cet établissement et la place qu’il occupe au sein de son écosystème de formation professionnelle au Cameroun ?

À l’intersection du savoir-faire gastronomique, de l’engagement communautaire et de la transmission intergénérationnelle, l’Académie Hôtelière des Grasslands s’impose aujourd’hui comme un pôle éducatif de référence. Née sous l’impulsion de la Fondation Jean-Félicien Gacha, cette institution œuvre au quotidien pour structurer les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, tout en ancrant ses actions dans le tissu social local. De la formation professionnelle de haut niveau à l’initiation culinaire des plus jeunes lors du programme « Vacances utiles », son action s’étend bien au-delà de la simple transmission technique.

Pour bien comprendre ce qu’est l’Académie Hôtelière des Grasslands aujourd’hui, il faut d’abord saisir son ancrage institutionnel et philosophique. L’Académie est l’une des plus récentes réalisations, l’une des « dernières filles », si vous me permettez cette image plus chaleureuse, de la Fondation Jean-Félicien Gacha.

La Fondation a toujours eu pour vocation première d’encourager les vocations, de préserver les savoir-faire et d’offrir des perspectives concrètes d’insertion et de développement. L’Académie s’inscrit naturellement dans ce prolongement direct. Lorsque nous évoquons l’Académie Hôtelière des Grasslands, le mot central, la pierre angulaire de tout notre projet, c’est la formation. Nous intervenons de manière ciblée sur trois piliers majeurs du développement économique et culturel : l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.

Pourquoi avoir choisi d’investir aussi spécifiquement ces métiers au village Bangoulap, donc dans l’arrière-pays ?

Le secteur du tourisme et de l’accueil possède un potentiel immense, mais il exige un niveau de rigueur et de professionnalisme irréprochable. Transmettre ces disciplines, c’est valoriser nos ressources locales, notre sens du service et la richesse culturelle des Grasslands, tout en offrant aux apprenants des compétences répondant aux standards internationaux.

Au-delà des cursus diplômants et de la formation professionnelle classique, l’Académie s’illustre également par son engagement social et citoyen. Vous avez récemment participé au programme « Vacances utiles ». Quel a été le rôle de l’Académie dans ce cadre ?

L’Académie et le programme « Vacances utiles » constituent le pont par excellence d’un modèle de transmission, ce qui est l’une des visions de la Fondation. Le programme « Vacances utiles » est une initiative qui nous tient particulièrement à cœur. L’Académie Hôtelière des Grasslands en a été un acteur pleinement engagé. L’idée fondamentale était de créer une passerelle directe entre notre infrastructure de haut niveau et les jeunes générations pendant la période estivale.

Dans ce cadre, nous avons ouvert nos portes pour accueillir certains des enfants participant au programme. Il ne s’agissait pas seulement de leur offrir des visites guidées théoriques, mais de leur proposer une véritable expérience en immersion. Nous avons organisé des ateliers pratiques, notamment autour des métiers de la pâtisserie.

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