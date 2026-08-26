Cameroun - Rentrée scolaire : le Groupe scolaire bilingue La Persévérance mise sur l’excellence à Bangangté

À Bangangté-Ngankoun, dans le département du Ndé, le Groupe scolaire bilingue La Persévérance prépare activement la rentrée scolaire 2026-2027. L’établissement entend offrir aux familles un cadre éducatif alliant enseignement bilingue, discipline, réussite scolaire, sport et innovation.

Alors que se profile une nouvelle année scolaire, le Groupe scolaire bilingue La Persévérance (GSBP) dévoile ses ambitions pour 2026-2027. Implanté à Bangangté-Ngankoun, l’établissement accueille les élèves de la maternelle au primaire et propose un parcours bilingue destiné à accompagner les enfants dans leur développement académique et personnel.

Une offre éducative de la maternelle au primaire

Le GSBP propose une prise en charge des enfants dès la pré-maternelle, avec la première et la deuxième année de maternelle, avant de poursuivre au primaire, du CP1 au CM2 pour la section francophone.

La section anglophone comprend quant à elle les niveaux Nursery, Primary et Class 6, permettant aux familles d’opter pour un parcours éducatif adapté à leurs attentes linguistiques.

Cette approche bilingue constitue l’un des principaux atouts mis en avant par l’établissement, dans un contexte où la maîtrise des deux langues officielles représente un avantage important dans le parcours scolaire et professionnel des jeunes Camerounais.

100 % de réussite au concours d’entrée en 6e et au CEP

L’un des résultats phares affichés par l’établissement pour promouvoir la rentrée 2026-2027 est un taux de réussite de 100 % au concours d’entrée en 6e et au CEP.

Cette performance est présentée comme le fruit d’un accompagnement pédagogique visant à préparer efficacement les élèves aux différentes échéances de leur parcours primaire.

Au-delà des résultats scolaires, le Groupe scolaire bilingue La Persévérance place son projet éducatif sous le triptyque : « Excellence • Discipline • Réussite ».

Le sport au cœur de la formation

Parce que la formation de l’enfant ne se limite pas aux apprentissages en salle de classe, l’établissement dispose également d’un complexe multisport.

Football, basketball, volleyball, handball et athlétisme figurent parmi les disciplines proposées. Cette dimension sportive participe à l’épanouissement des élèves et à la promotion de valeurs telles que l’esprit d’équipe, la discipline et le dépassement de soi.

Un cadre scolaire en constante évolution

Pour l’année 2026-2027, le GSBP annonce plusieurs innovations destinées à améliorer l’environnement d’apprentissage.

Parmi celles-ci figurent notamment la création d’un campus exclusivement consacré à la section anglophone, l’adduction d’eau à l’école et l’électrification.

L’établissement annonce également l’utilisation d’un papier au format A4 de 80 grammes minimum pour les inscriptions.

Ces initiatives traduisent la volonté affichée par la direction de renforcer progressivement les conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves.

Des frais de scolarité organisés en trois tranches

Pour faciliter l’organisation financière des familles, les frais présentés dans la communication de rentrée sont répartis en trois tranches.

En section francophone, les tableaux concernent notamment la maternelle, le primaire et le CM2. En section anglophone, ils portent sur la Nursery, le Primary et la Class 6. Les tableaux indiquent séparément les frais d’inscription et d’APE ainsi que les montants correspondant aux différentes tranches.

Les parents sont invités à se rapprocher directement de l’établissement pour obtenir les informations détaillées et actualisées relatives à l’inscription de leur enfant.

« Choisissez l’excellence, choisissez La Persévérance »

À travers son projet éducatif, ses résultats annoncés, son offre bilingue et ses activités sportives, le Groupe scolaire bilingue La Persévérance ambitionne de s’affirmer comme un établissement de référence dans la zone de Bangangté-Ngankoun.

Pour la rentrée 2026-2027, le message de l’établissement est clair : placer l’enfant au centre de la formation et conjuguer excellence académique, discipline et réussite.

Localisation : Bangangté-Ngankoun, département du Ndé

Contacts : 699 754 733 / 679 952 011

La rentrée scolaire 2026-2027 se prépare donc sous le signe de l’ambition pour le Groupe scolaire bilingue La Persévérance, qui invite les familles à rejoindre un cadre éducatif présenté comme tourné vers l’excellence et la réussite.

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